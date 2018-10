Primăria Capitalei și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” vor organiza un concurs internațional de arhitectură pentru modernizarea bulevardului Magheru. Firea: Nu sunt de acord cu sex-shop-urile de pe Magheru

”Datorită reprezentativității pe care o are zona de concurs, ca parte importantă din zona centrală a Bucureştiului, cât și a dorinței Municipalității de a crea un cadru de intervenție și de valorificare a fondului construit existent si de creare a unuia nou, alături de nevoia imperioasă de îmbunătățire a calității imaginii urbane si a spațiului public urban în zona Centrală a Capitalei cât și de ridicare a calității vieţii, scopul concursului este de a ilustra viziunea asupra unui Bucureşti modern si competitiv în anul 2020: un oras al cărei zonă centrală trăieşte vibrant si dinamic, intr-un spirit modern, dar care pune în valoare patrimoniul și care fructifică potențialul de intervenţie şi modernizare într-o manieră sustenabilă”, se arată în proiect.







„Concursul va demara în jurul datei de 1 decembrie 2018 și estimăm că se va încheia în aprilie 2019, cu prezentarea și premierea câștigătorilor. Zona Magheru nu este acum într-o stare bună, deși e o zonă de referință pentru București, de aceea am ales ca specialiști de talie internațională să fie invitați în elaborarea unei soluții urbanistice. Am început, în paralel, și un amplu proces de consolidare a clădirilor vechi, peste 40 sunt acum în lucru, așadar în curând aspectul lor va fi sensibil îmbunătățit. Ne dorim ca toți administratorii de clădiri emblematice ale Bucureștiului să vină alături de noi în acest demers și să înțeleagă că e necesar să se îngrijească de clădirile pe care le dețin.”, a declarat primarul Gabriela Firea.







Conform Acordului, Primăria înființează Comitetul de organizare a concursului și stabilește tema și programul concursului, iar Universitatea asigură infrastructura tehnică, întocmește tema de concurs, organizează efectiv concursul, cu tot ce presupune, inclusiv site, publicitatea necesară pentru atragerea participanților și jurizarea.







Juriul va avea 5 membri, care vor fi stabiliți conform sugestiilor Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, făcute pe baza notorietății și competenței profesionale. Președintele juriului va fi selectat de Universitatea de Arhitectură din lista de arhitecți/urbaniști de renume mondial care au primit din partea UAIM titlul de ”Doctor Honoris Causa”.







Bugetul concursului se ridică la 4.500.000 lei (aproximativ 1 milion de euro) și acoperă întreaga organizare a concursului (elaborarea temei de concurs, plata juriului, premii, materiale de popularizare, media, evenimente etc). Defalcarea financiară va face obiectul unui contract care va avea în anexe desfășurătoare de termene financiare și obligații de plată.







Rezultatele concursului vor fi transpuse în reglementări PUZ și suspuse dezbaterii publice și votului CGMB în cursul anului 2019, pentru a deveni reglementări utilizabile legal în procesul de autorizare a lucrărilor.





Bulevardul Magheru a fost modernizat de Primăria Capitalei în perioada 2012-2013 și a costat 7,6 milioane de lei.