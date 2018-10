Primăria Capitalei: 41 de clădiri din centrul Bucureștiului sunt în proces de reabilitare și consolidare

Primăria Capitalei anunță, sâmbătă dimineață, că lucrările de consolidare și reabilitare la mai multe clădiri din centrul Bucureștiului continuă, fiind deschise 41 de șantiere, relatează Mediafax.

Sunt șantiere deschise la 41 de clădiri din centrul Bucureștiului, respectiv la opt dintre acestea sunt finalizate lucrările de punere în siguranță, în acest moment se lucrează la consolidarea propriu-zisă, iar la alte 33 de imobile Compania Municipală Consolidări execută lucrări de punere în siguranță, lucrări premergătoare celor de consolidare.

Totodată, în paralel, se lucrează și la consolidarea și restaurarea Palatului Voievodal „Curtea Veche”, care vizează protejarea, restaurarea și consolidarea ansamblului, precum și funcționalizarea și punerea în valoare a vestigiilor.

"Am accelerat programul de consolidări derulat de Primăria Capitalei, în prezent 41 de clădiri fiind în proces de reabilitare. Reamintesc faptul că în ultimii 27 de ani, autoritățile locale au reabilitat doar 20 de clădiri, iar acum, alocarea bugetară de la începutul anului își arată efectele: dacă în perioada 2011-2016, Primăria Capitalei, prin Consiliul General de la acel moment, a alocat în jur de 1 milion de euro pe an pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, în anul 2018, pentru acest domeniu, am alocat nu mai puțin de 10 milioane de euro, ceea ce ne-a permis să intervenim în peste 40 de clădiri", a transmis Gabriela Firea.

La patru imobile se lucrează în acest moment la revizuirea proiectelor tehnice - str. Batiștei nr. 5, str. Carol nr. 63, str. Pache Protopopescu nr. 11, str. Schitu Măgureanu nr. 3- astfel încât acestea să corespundă noilor normative tehnice în ceea ce privește proiectarea și execuția clădirilor încadrate în categoria risc seismic 1.

De asemenea, până sfârșitul anului, Primăria Capitalei anunță că va continua lucrările de consolidare la alte trei imobile (str. Câmpineanu nr. 9, str. Schitu Măgureanu nr. 19, str. Ștefan Luchian nr. 12C), "lucrări care au fost blocate ani la rând de revendicările financiare și de amânările nejustificate ale companiilor care câștigaseră contractele de lucrări".

Proprietarii altor 28 de imobile au semnat convenția prin care își dau acordul că locuințele lor să fie incluse în programul de consolidare al PMB.

Cele mai multe dintre clădirile aflate în consolidare sunt construite în perioada anilor 1900, se află în centrul Bucureștiului, o parte dintre ele fiind monumente istorice. Acestea erau foarte degradate și prezentau un pericol public atât pentru cetățenii care locuiau în ele cât și pentru cei care tranzitau zona.

"Aproape toate familiile care locuiau în clădirile la care au început lucrările de punere în siguranță și consolidare au fost mutate în locuințele de necesitate deținute de Primăria Capitalei, în Piață Națiunile Unite, (locuințe modernizate recent), iar câteva dintre acestea sunt în curs de relocare", transmite Primăria Capitalei, printr-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

De asemenea, Primăria Municipiului București precizează că derulează în prezent o campanie de informare și conștientizare a cetățenilor care locuiesc în imobile cu risc seismic cu privire la obligațiile ce le revin, dar și cu privire la facilitățile oferite de municipalitate: costul relocării proprietarilor este suportat în integralitate de PMB, persoanele fizice proprietari ai locuințelor multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică in clasa I de risc seismic, la care venitul lunar pe familie este sub trei salarii minime brute pe economie vor putea să nu mai ramburseze 50% din valoarea investită pentru execuția lucrărilor de intervenție, cu anumite condiții.