USR București a făcut plângere prealabilă pentru anularea certificatului de urbanism emis de Primăria Capitalei pentru proiectul imobiliar de pe Aleea Modrogan 1A

”Certificatul ar fi trebuit să precizeze că terenul este spațiu verde amenajat, să prevadă interdicția de construire și să impună obligativitatea obținerii avizului MCIN, dar aceste lucruri sunt omise din actul administrativ. Terenul pe care se propune construirea unor blocuri face parte din monumentul istoric Aleea Modrogan 1, fiind identificat în PUZ zone protejate că "spații plantate cu grad mare de protecție - conservare obligatorie". În cazul de față, PMB acționează împotriva interesului public, favorizând interese financiare private. PMB emite avizul de oportunitate pe baza unui certificat de urbanism vădit eronat pentru un proiect care distruge o suprafață semnificativă de spațiu verde și destructurează coerentă urbanistică și arhitecturală a unuia dintre cele mai reprezentative cartiere ale Bucureștiului”, a declarat pentru HotNews.ro Roxana Wring, consilier general USR.







Vila Filipescu-Brâncoveanu; Foto Agerpres







Simulare cum ar putea arăta cele trei blocuri; Foto: pmb.ro





















Planul Urbanistic Zonal pentru care s-a emis certificatul de urbanism a primit deja aviz de oportunitate, semnat de arhitectul șef, Ștefan Dumitrașcu, și se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei, fiind în faza de avizare a documentației de urbanism.În certificatul de urbanism eliberat de Primăria Capitalei terenul este încadrat ca zonă de locuințe.”În prezent pe teren se află şapte construcții parter. După desfiinţarea construcțiilor existente pe teren, beneficiarul solicită construirea unui imobil de locuit în regim de înălțime S+P+3E+ 4ER. POTmax. propus=48%, CUTmax. propus=2,16. Amplasamentul figurează în subzonă "L2b" a PUG - Municipiul Bucureşti, subzonă locuințelor individuale şi colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 nivele situate în zone protejate şi este cuprins în zona protejată nr. 48, parcelarea « Filipescu » a PUZZone Construite Protejate » aprobat cu HCGMB nr.279/21.12.2000 prelungit, în care se admit că utilizări: locuințe cu sandard ridicat, compatibile cu ținuta arhitecturală a clădirilor existente şi pentru care indicatorii urbanistici maxim admişi sunt : POTmax=40%, iar suprafață rămasă liberă trebuie să fie de cel puţîn 30mp; CUTmax=1,8 şi Hmax=13m, Hmin=10m. Peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m) retras la 1,5 m față de planul vertical al fațadei”, se arată în certificatul de urbanism emis pe 3 mai 2018.Certificatul de urbanism este semnat de viceprimarul Aurelian Bădulescu și fostul arhitect șef, Diana Olteanu.Însă, potrivit Planului Urbanistic Zonal al Zonei Protejate Parcelarea Filipescu, unde se află vila Filipescu-Brâncoveanu și parcul aferent, terenul vândut de RA-APPS figurează că spațiu verde plantat cu grad mare de protecție, conservarea fiind obligatorie. Legea nr. 24/2007 spune că "este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi".Această bucată din curtea vilei a ajuns proprietate privată după ce RA-APPS a vândut-o în noiembrie 2014 contra sumei de 4.433.800 euro fără TVA.Potrivit Planului Urbanistic Zonal aflat în dezbatere publică, terenul pe care dorește construirea celor 3 blocuri are o suprafață de 4.200 mp. Indicatorii urbnistici solicități sunt: POT - 48%, CUT - 2,16, înălțimea maximă - 17 m. Beneficiarul este firma One Modrogan, care are acționari potrivit datelor de la Registrul Comerțului: ONE HERASTRAU PLAZA SRL și ONE UNITED PROPERTIES SA.Potrivit informatiilor aparute in presa One United Properties este detinuta de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu - actionari si in compania Capital Partners. Acestia au dezvoltat in ultimii ani mai multe blocuri de locuinte de lux in Capitala: One Floreasca Lake (pe malul lacului Floreasca), Madrigalului Residence in Baneasa si One Herastrau Park.HotNews.ro a scris în mai multe rânduri despre acest subiect.