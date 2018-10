Șeful CJ Covasna despre logo-ul Centenarului: Dacă e obligatoriu, atunci să fie bilingv

"Am fost somat şi de Prefectură şi de către Ministerul Culturii ca să folosim, ca instituţie, logo-ul Centenarului 100, deşi eu am citit cu atenţie actele legislative în materie şi aş fi putut să contest, pentru că acolo se vorbeşte de instituţiile statului şi nu ştiu dacă (...) Consiliul Judeţean este o instituţie a statului sau a autorităţilor administrative locale. Dar nu vreau să intru într-o dispută. (...) Eu m-am conformat şi mă conformez, însă m-am uitat pe ghidul vizual aprobat de Guvern, unde cu împăcare în suflet am descoperit că este şi varianta maghiară a logo Centenar 100 şi am comunicat către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale că am descoperit acest lucru şi i-am întrebat dacă pot să îl folosesc pe lângă limba română şi pe cel în limba maghiară, iar ei au dat acceptul. Deci, să nu vă speriaţi dacă de azi o să vedeţi pe antetele preşedintelui sau ale Consiliul Judeţean Covasna că pe lângă logo-ul Centenarului în limba română o să apară exact, identic şi logo-ul în limba maghiară. (...) Dacă este obligatoriu, atunci să fie bilingv", a afirmat Tamas Sandor.





