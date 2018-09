Consiliul General al Municipiului București a aprobat o nouă majorare de capital de 348 milioane lei la societățile municipale. USR București a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței

Consiliul General al Municipiului București a aprobat miercuri o nouă majorare de capital de 348 milioane lei la societățile municipale. Banii merg pentru construirea a 4 parcări park&ride - 150 milioane lei, achiziția de panouri publicitare - 8 milioane lei și achiziția de clădiri pentru înființarea rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânta Agatha" și Rețelei Metropolitane, Asistență pentru Seniori - Respect pentru Vârsta a treia - 190 milioane lei.









Capitalul Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A. este majorat cu 8 milioane lei, ajungând la 18,2 milioane lei. Majorarea de capital este făcută pentru achiziționarea unor panouri publicitare pentru promovarea evenimentelor municipalității.





”Compania Municipală Imobiliară București SA, îşi propune să investească în achiziționarea şi amenajarea mai multor imobile conform Anexa nr.1 din Nota de Fundamentare Nr.231/18.09.2018. Având în vedere Hotărârile C.G.M.B. nr. 538/23.08.2018 - privind delegarea gestiunii seviciului public de interes local privind activitățile de întreținere și reparații curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti şi/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București către Compania Municipală Imobiliară Bucureşti S.A; nr. 480/23.08.2018 privind înființarea Rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânta Agatha" și nr. 481/23.08.2018 privind înființarea Rețelei Metropolitane, Asistență pentru Seniori - Respect pentru Vârsta a treia. Compania Municipală Imobiliară București S.A. propune achiziționarea imobilelor necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor sus-menționate. Aceste imobile, după achiziţie, se vor închiria Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale din București pentru înființarea de clinici medicale, respectiv Direcția Generale de Asistență Socială”, se arată în proiectul de hotărâre.









USR București a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței cu privire la împrumuturile și majorările de capital social prin care peste jumătate de miliard de euro a trecut din conturile Primăriei în conturile Companiilor Municipale. Cele două instituții sunt chemate să verifice, în funcție de atribuțiile ce le revin, atât legalitatea și oportunitatea împrumuturilor și a majorărilor de capital, cât și respectarea prevederilor legate de ajutorul de stat și prevenirea unor practici anti-concurențiale pe piață.



”Am depus aceste sesizări pentru că s-a depășit un prag critic. Experimentul companiilor municipale a scăpat cu totul de sub control și a ajuns să înghită o sumă exorbitantă din bugetul Primăriei: peste jumătate de miliard de euro. Toți acești bani au mers către Companiile municipale înființate de Gabriela Firea. Problema este că nu vedem niciun rezultat. Nu vedem că acele companii își îndeplinesc obiectivul pentru care au fost înființate, nu vedem produsul muncii acelor oameni. A trecut deja un an de zile și tot auzim noi și noi promisiuni. Promisiuni, dar nu și rezultate”, a declarat Roxana Wring, președinte USR București și consilier municipal. ”În plus, cei mai mulți din banii dați către companii sunt tocați prin achiziții care ocolesc legea achizițiilor publice. Nu știm ce s-a cumpărat cu acei bani, cu ce sumă și de la ce firme. Totul este o nebuloasă în care banii publici sunt aruncați cu inconștiență de un primar care n-a făcut nimic concret până acum. Așa cum am avertizat de la bun început, aceste companii sunt un paravan în spatele căruia se ascund marile tunuri pentru camarilă și multele sinecuri pentru clientelă”, a mai declarat Roxana Wring.



Mai exact, banii vor fi folosiți pentru:1. Panouri tip back lit - 100 buc - vor fi utilizate pentru promovarea serviciilor, evenimentelor, activităților Administrațiilor, Subodonatelor și Autorităților din subordinea Primăriei Municipiului București.2. Coloanele publicitare - 20 bucăți - vor fi amplasate în proximitatea instituțiilor de artă și au ca scop prezentarea și informarea evenimentelor culturale publicului bucureștean.3. Panouri afisaj promovare evenimente, concerte, etc - 100 buc - vor fi instalate în punctele de aglomerări urbane, cartierc, etc, având drept scop principal evitarea ,,lipirii" afișelor pe stâlpi, stații, fațade, vitrine, contribuind astfel la deteriorarea imaginii capitalei noastre.4. Suporți publicitari proiecte speciale - 20 buc - reprezentând prisme cu 3 sau 4 fețe, ce vor fi amplasate pentru promovarea serviciilor, evenimentelor, activităților Administrațiilor, Subordonatelor și Autorităților din subordinea Primăriei Municipiului București.5. Servicii de proiectare, avizare, autorizare suporturi publicitare - necesare instalării /montării conform legislației în vigoare.Capitalul social al Companiei Municipale Parking București S.A. va fi majorat cu 150 milioane lei, ajungând la 174 milioane lei. Banii merg pentru achiziționarea de terenuri și construirea a 4 parcări tip park&ride la intrările în oraș.”Propunem următorul necesar de investiții pentru achiziționarea de teren și construcția de parcări de tip Park and Ride în următoarele 4 (patru) zone de acces în Municipiul București. Costuri estimative: achiziție teren aprox. 10.000 mp/locație x 4 locații = 37.200.000 lei, construcție și dotare parcare tip Park and Ride (aprox. 500 locuri parcare/locație), 500 locuri/locație x 4 locații = 2000 locuri. 2000 locuri x 56.400 lei/loc = 112.800.000 lei. Total investiții: 150.000.000 lei”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de investiții.Capitalul social al Companiei Municipale Imobiliară București S.A. este majorat cu 190 milioane lei, ajungând la 247 milioane lei. Banii sunt necesari pentru achiziționarea de imobile pentru înființarea rețelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii „Sfânta Agatha" și Rețelei Metropolitane, Asistență pentru Seniori - Respect pentru Vârsta a treia.