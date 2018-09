Firma de la care Sectorul 5 a cumpărat cele 5203 ceasuri inteligente, despre prețul ridicat al produselor: au o aplicație dedicată locuitorilor Sectorului și respectă criteriile regulamentului GDPR

Firma iTom Solutions de la care Primăria Sector 5 prin unitățile de învățământ 5203 ceasuri inteligente, cu buton de panică, spune că produsele vândute instituției sunt mai scumpe față de cele din magazinele online deoarece au o aplicație dedicată locuitorilor Sectorului 5 București și respectă criteriile regulamentului GDPR cu privire la protecţia și siguranţa datelor personale.



Redăm integral punctul de vedere al societății iTom Solutions:

Ceasurile prezentate ca referinţă de preţ în cadrul articolului nu pot fi utilizate pe teritoriul UE ca atare, întrucât aplicaţia standard aferentă acestor ceasuri nu respectă criteriile regulamentului GDPR cu privire la protecţia și siguranţa datelor personale. Aplicaţia dezvoltată și livrată împreună cu aceste ceasuri de către firma noastră respectă cerinţele de confidenţialilate și protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, și implementează o gamă largă de politici de securitate a datelor personale ale copiilor.

Aplicaţia dezvoltată și livrată împreună cu echipamentele este o aplicaţie dedicată locuitorilor Sectorului 5 București; ceasurile din cadrul proiectului funcţionează doar împreună cu aplicaţia dedicată, asigurând astfel păstrarea datelor pe servere securizate în cadrul teritoriului României, implicit UE.

În privința motivului pentru care Primăria Sectorului 5 nu a făcut achiziția centralizat și a lăsat școlile să facă propriile achiziții, nu putem spune decât că a fost o decizie de bucătărie internă a autorităților locale.

Hotnews.ro a dezvăluit luni că Primăria Sector 5, condusă de Daniel Florea, prin școlile și liceele de pe raza administrativă, a achiziționat din bani publici în ultimele două luni 5.203 ceasuri inteligente, cu buton de panică, în valoare de 1.644.085 lei fără TVA, potrivit datelor din sistemul de achiziții publice. Ceasurile au fost cumpărate pentru ”siguranța elevilor”, ca în caz de pericol să poată lua legătura cu părinții care pot anunța Poliția. Achizițiile au fost făcute de fiecare școală în parte, prin cumpărare directă și toate, surpriză, de la aceeași firmă, I-TOM SOLUTIONS SRL. Fiecare ceas costă 316 lei bucata.









Decizia instituției de a cheltui această sumă pentru a cumpăra ceasurile este cel puțin interesantă în condițiile în care peste 90% din unitățile de învățământ din sector nu au autorizație pentru securitate la incendiu, iar în ultimii 2 ani s-au întâmplat două incidențe majore. Școala 124 a ars pe 28 mai 2018 , iar la Școala 141 tavanul s-a prăbușit în mai 2017. Din fericire nu a fost nicio victimă deoarece incidentele s-au produs când elevii nu erau la cursuri.









Fiecare ceas a fost cumpărat cu 316 lei și are următoarele caracteristici, potrivit informațiilor din sistemul de achiziții publice: Smartwatch Android Tip SIM, Micro SIM Display, OLED Dimendiune display 0.96 inch Conectivitate GPL, LBS, AGPS, GPRS Clasa 12 Tip, Procesor360MHz, Tip Baterie : 400mAh Li-Polymer, Autonomie 72 ore, Tip încărcare: Micro USB, Funcționalități : Alarmă Agenda Buton SOS, Telefon Mesaje Vocale și text, Perimetru de securitate (GeoFence), Recompensă, Istoric, Găsire ceas pierdut, Oprire ceas de la distanță, Avertizare ceas desfăcut, Apel vocal bidirecțional, Pedometru, distanță parcursă, calorii consumate. GARANTIE 24 luni Aplicatie inclusă Instalare, configurare și instruire incluse.Cumpărarea ceasurilor a fost aprobată în Ședința Consiliului Local Sector 5 de pe 28 februarie 2018. Proiectul a fost introdus pe ordinea suplimentară și cuprinde doar două paragrafe.”Se aprobă implementarea proiectului ”Copiii noștri, în siguranță”, derulat la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 5. Direcţia Generală de Poliție Locală Sector 5, Direcţia Generală Educaţie şi Carieră și Direcţia de Asistenţă Tehnică și Juridică - Serviciul Evidenţă Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.Niciun cuvânt despre cât costă și cui se adresează. Nici viceprimarul sectorului, Marian Țigănuș, care a prezidat ședința, nu a putut să spună despre ce este vorba.”Este un proiect privind... O să găsim... Proiectul se referă la sisteme electronice de protecție. Da! Ne vom stabili!... Deci vom veni în faţa Consiliului cu anumite soluții pe care le vom promova ulterior. Ca să pornim procedura trebuie să avem o hotărâre de consiliu pentru proiectul respectiv!”, se arată în procesul verbal al ședinței.Ulterior, prin Hotărârea nr. 158/25.07.2018 s-a aprobat predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului ”COPIII NOȘTRI ÎN SIGURANȚĂ”.Și acest proiect de hotărâre conține două paragrafe, iar studiul de fezabilitate nu este atașat, deci nu poate fi consultat.Deși este vorba despre un proiect mare al Primăriei Sector 5, care viza achiziția aceluiași produs, în loc să facă o singură procedură e licitație, care ar fi putut oferi un preț mai bun, fiind mai multe produse, instituția a lăsat fiecare școală să facă achiziția, încadrându-se astfel în plafonul pentru achizițiile directe 135.060 lei.Cristina Popa, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sector 5, spune că școlile au fost lăsate să își facă propriile achiziții deoarece știu mai bine ce nevoi au.”Ceasurile sunt pentru siguranța copiilor, în momentul în care copilul se află într-o situație de criză și apasă butonul de panică, primul apel se duce la părinte, iar părintele decide dacă este situație de urgență și anunță Poliția locală. A fost o propunere pe care am făcut-o părinților, au avut loc consultări cu păriții, fiecare școală a avut un număr de ceasuri în funcție de adeziunile exprimate de părinți în scris. Școlile au făcut achiția în funcție de necesități, pe semnăturile lor. NU am făcut noi achiția pentru că școlile știu cel mai bine ce necesități au și au adeziunile de la parinți. NU știu de ce au fost cumpărate toate de la aceeași firmă. Nu mă ocup de achiziții. Eu pot să spun despre proiectul nostru. Nu pot să comentez așa ceva”, a declarat Cristina Popa.