​FOTOGALERIE Fântânile din Piața Unirii, din Capitală, s-au redeschis publicului. Cum arată după ce au fost reabilitate cu 9 milioane de euro

Fântânile arteziene din Piaţa Unirii din Capitală au fost redeschise joi seară, după un proces de reabilitare care a durat 4 luni și a costat 9 milioane de euro. Evenimentul a fost marcat cu un spectacol multimedia şi un concert al Orchestrei Simfonice Bucureşti. Sute de oameni au venit pentru a vedea spectacolul de apă și culoare.





Spectacolul inaugural intitulat "Simfonia Apei” a început la ora 20.00, la scena montantă în Parcul Unirii, pe acordurile Orchestrei Simfonice Bucureşti, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, alături de pianistul Ştefan Doniga şi de dansatorii Ana Vişan şi Bogdan Iacob din cadrul "Gigi Căciuleanu Dance Company”.





Reabilitarea a cuprins 17 fântâni din cele 44 de pe bulevardul Unirii și a fost realizată de Apa Nova, concesionarul serviciului de apă și canal din București, din fonduri proprii. Inițial, Apa Nova a anunțat că reabilitarea fântânilor va costa 7 milioane de euro.





Fântânile îmbină jocul de culori al laserelor cu apa, iar jeturile urcă până la 40 de metri înălțime. Piesa de rezistenţă este fântâna centrală, cu patru ecrane de apă care funcţionează ca platformă pentru videoclipuri şi proiecţii laser, un concept care creează un efect tridimensional unic în Europa.





Fântânile din Piața Unirii, construite la sfârșitul anilor ’80, reprezintă unul dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume (1.4 km), cu o suprafață a apei de 16.200 m².



















FOTO: Facebook - Gabriela Firea















”Fântâna centrală din Piața Unirii are integrate patru „ecrane de apă” orientate spre cele patru puncte cardinale, menite să creeze o platformă multimedia imensă pentru videoclipuri, dar și proiecții laser, dispunerea ecranelor de apă oferind un efect tridimensional unic în Europa. Acum sistemul monitorizat complet digital permite controlul oricărei unități individuale din intregul complex de 44 de fântâni independente dispuse pe 1.4 km de la Piata Alba Iulia pana in Piata Constitutiei. Caracteristicile deosebite ale noilor fântâni sunt rezultatul experienței și expertizei internaționale a echipelor și companiilor implicate în dezvoltarea sa. Compania germană OASE, recunoscută la nivel internațional în materie de divertisment cu apă, a furnizat echipamente și a implementat tehnologii de ultimă generație, unice în Europa. De asemenea, arhitecții proiectului au reinterpretat pentru noul design al ansamblului de fântâni tema Marii Uniri, introducând, în plus, elemente care fac trimitere către horă, alfabetul chirilic și ceramica cucutenilor. Les Ateliers Nomad a dezvoltat un concept creativ complex care îmbină o coregrafie inedită cu toate tehnicile de animație cunoscute în Europa”, a postat primarul Capitalei, Gabriela Firea, pe pagina de FacebookFântânile din Piaţa Unirii vor oferi vizitatorilor show-uri multimedia în fiecare vineri, sâmbată şi duminică, în intervalul orar 20.00-21.00, atât cât vremea o va permite.