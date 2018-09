​VIDEO-FOTOGALERIE ​Sectorul 3 acaparat de mormane de gunoi și după ce Primăria a preluat activitatea de salubrizare

Străzile din sectorul 3 sunt pline de mormane de gunoi și după ce activitatea de salubrizare a fost preluată începând de luni de primărie. Coșurile stradale sunt pline, în jurul lor s-au format grămezi de deșeuri, străzile au fost acaparate de gunoi aruncat la voia întâmplării, iar celor care locuiesc la casă sau la bloc nu li s-au ridicat tomberoanele de câteva zile, în jur fiind un miros pestilențial.





Acesta chiar a prezentat pe bulevardul Unirii cele 80 de utilaje cu care Primăria Sectorului 3 va presta serviciul.











Parcul auto al Direcției Generale de Salubritate cuprinde: șase autogunoiere ISUZU 7 mc; 21 de autogunoiere MAN 16 mc; două autocontainere MAN; șapte autospeciale HUKLIFT IVECO cu cisterna + benă 18 mc; șase autoperii MAN; patru autoperii HAKO CM 2200; șase autoperii HAKO CM 600; opt autoplatforme FORD basculabile; zece autoturisme TOYOTA; cinci microbus 22 de locuri; cinci autospeciale tip dubă.

Marți, însă, străzile erau în continuare pline de gunoi, iar nemulțumirea locuitorilor din sector crește.





”O să ne mânânce șobolanii. Nu este posibil așa ceva. Unde să aruncăm gunoiul, nu vedeți că nu mai este loc”, spune supărată o doamnă care îndeasă câteva pungi de deșeuri la un puct de colectare din jurul parcului IOR.





Oamenii și-au arătat nemulțumirea și pe rețelele de socializare punând poze cu munți de gunoi.











Primarul Robert Negoiță promite să rezolve problema în această săptămână și dă vina pe Rosal că ar fi golit gunoiul pe stradă pentru a-și recupera pubelele.











Reprezentanții Rosal spun că primarul Robert Negoiță trebuie să-și asume situația.







”Conducerea Rosal Grup răspunde ferm minciunilor pe care Primarul Robert Sorin Negoiță le propoga în spațiul public, potrivit cu care de vină de situația salubrității din sector este #GreauaMostenire. Astfel aducem la cunoștință că Primăria Sector 3 și-a asumat realizarea serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3 – gradual prin realizarea programului de salubritate în schimbul 2 și 3 începând cu data de 08.09.2018, conform minutei comune încheiate la sediul PMB împreună cu reprezentanții Serviciului de Salubritate S3. Robert Sorin Negoiță trebuie să răspundă față de cetățenii Sectorului 3, pentru managementul catastrofal al serviciului de salubritate în ultimile 72 de ore, în care Sectorul 3 a fos îngropat în gunoaie și în care operatorul public de salubritate nu întreprinde măsurile necesare de curățenie, atât stradală cât și cea de ridicare a gunoiului menajer, fiind depășit de situație, neavând suficiente utilaje și personal. Arătăm că numai în perioada 04.09 – 14.09 Rosal Grup a ridicat, gratuit de pe rază Sectorului 4311,42 tone deșeuri menajere, acționând conform minutei menționate până la ora 16.00 a zile de 14.09.2018”, se arată într-un punct de vedere transmis de Rosal.







Rămâne de văzut cum vor fi folosite de Primărie aceste utilaje cumpărate prin intermediul societății.





Problema a început în urmă cu două săptămâni după ce firma Rosal, care asigura salubrizarea sectorului, a notificat primăria că își încheie contractul din 14 septembrie, după ce instituția și-a înființat o direcție de salubrizare și și-a delegat serviciul. Asfel, în ultimele zile de contract gunoiul nu a mai fost ridicat la timp.Primarul Robert Negoiță a anunțat că serviciul va fi prestat de Primărie, începând din această săptămână, iar instituția are utilajele și mâna de lucru necesare.”Astăzi este o zi mare pentru Primăria Sectorului 3 și pentru Sectorul 3. Începând de luni dimineață salubrizarea în Sectorul 3 va fi asigurată de către primărie cu utilajele noastre, cu angajații noștri. Sperăm astfel să avem un nivel mai ridicat de curățenie, un serviciu mult mai bun și la un preț mult mai scăzut”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, duminică.”Da, sunt cateva zile cu probleme, dat fiind ca avem zone extinse in care nu s-a ridicat gunoiul de la inceputul saptamanii trecute. Da, mobilizarea este generala si ne-am propus sa ajungem pe toate strazile ca sa ridicam gunoaiele, cat mai curand. Da, nu ar fi aparut situatii inacceptabile daca si fostul operator de salubritate isi facea treaba pana preluam noi, la nivelul PS3, curatenia. A-si face treaba NU INSEAMNA sa avem, repet, GUNOI NERIDICAT DE 7 SAU CHIAR 8 ZILE. Si nu inseamna, la final de colaborare, nici sa trimitem echipe care sa goleasca pe jos gunoiul, ca sa recuperam pubelele.... Prioritatea este sa ridicam de peste tot gunoaiele stranse, cat mai repede, ca sa putem, urgent, sa intram sa ne facem treaba, adica sa facem curat, asa cum ne dorim si trebuie in Sectorul 3”, a scris primarul pe pagina de Facebook.Pe 26 iunie 2018, Consiliul Local Sector 3 a dat mandat firmei municipale SD3 Salubritate și Deszăpezire Sector 3 pentru a achiziționa următoarele utilaje:- Autogunoiere 16 mc: 5 bucăți-Autogunoiere 7 mc: 4 bucăți- autospeciale cu bazin (tip cisternă) de capacitate de 10.0001 şi sistem de spălat cu presiune:3 bucăți- autospeciale tip basculantă sau Skiploader (transport container de 7 mc-10mc): 4 bucăți- containere de 7mc: 6 bucăți- containere de 17mc: 4 bucăți- autospeciale: 4 bucăți din care: 2 bucăți 4x4 şi benă- 2 bucăți 4x2 de 3,5 t basculabile- autoperii mari 10 - 12 t: 2 bucăți- autoperii medii 6 - 7t: 2 bucăți- autoperii mici 1,5 – 3,5 t: 2 bucăți- aspirator electric autopropulsat: 4 bucăți- stație de spălat automatizată tip tunel: 1 bucatăÎn proiectul de hotărâre nu se precizează un preț estimativ însă pe site-ul societății au fost postate contractele pentru achiția utilajelor:- contract încheiat cu SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL în valoare de 7.755.783,35 lei, pe data de 29.12.2017;- contract încheiat cu SC BRIARIS IND SA în valoare de 921.281,34 EURO, pe data de 29.12.2017- contract încheiat cu SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL în valoare de 1.102.020 Euro fara TVA, încheiat pe 07.08.2018;