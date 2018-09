FOTOGALERIE Mormane de gunoi pe străzi: Sectorul 3 din București stopează contractul de salubrizare cu Rosal. Activitatea va fi preluată de Primărie

(Sursa foto, Facebook - Sabin Dragoman, Liviu Malureanu)







- Autogunoiere 16 mc: 5 bucăți

-Autogunoiere 7 mc: 4 bucăți

- autospeciale cu bazin (tip cisternă) de capacitate de 10.0001 şi sistem de spălat cu presiune:

3 bucăți

- autospeciale tip basculantă sau Skiploader (transport container de 7 mc-10mc): 4 bucăți

- containere de 7mc: 6 bucăți

- containere de 17mc: 4 bucăți

- autospeciale: 4 bucăți din care: 2 bucăți 4x4 şi benă

- 2 bucăți 4x2 de 3,5 t basculabile

- autoperii mari 10 - 12 t: 2 bucăți

- autoperii medii 6 - 7t: 2 bucăți

- autoperii mici 1,5 – 3,5 t: 2 bucăți

- aspirator electric autopropulsat: 4 bucăți

- stație de spălat automatizată tip tunel: 1 bucată

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că Primăria a achiziționat peste 50 de utilaje și are forța de lucru necesară ca de luni să presteze acest serviciu.”Contractul Rosal este nul, o decizie a instanței. Consiliului Concurenței a atacat contractele de salubritate din tot Bucureștiul și a avut câștig de cauză. Noi ne-am făcut pașii și ne-am achiziționat utilaje, de luni intrăm cu Primăria, adică serviciul de salubritate va fi făcut de noi. Pentru că Rosal știe că va pleca, își bat joc. Noi avem peste 50 de utilaje. Este suficient pentru ce avem nevoie. Avem și angajați. Până luni este datoria Rosal să ridice gunoiul”, a declarat primarul Robert Negoiță.Radu Simțion, avocat Rosal Grup, a declarat pentru HotNews.ro că societatea de salubrizare a notificat Primăria Sector 3 că va presta acest serviciu până pe 14 septembrie.”Din punct de vedere legal, contractul nostru nu expiră luni, noi am notificat Primăria Sectorului 3 de acum trei săptămâni, față de decizia dânșilor de a-și da în administrare propriul serviciu de salubrizare, că noi putem presta conform legii până pe 14 septembrie. Rosalul respectă programul de lucru plătit și aprobat împreună cu Primăria Sector 3 și Primăria Municipiului București. Nu este deloc adevărat că nu am ridicat gunoiul”, a declarat Radu Simțion.Acesta spune că instanța nu a obligat Primăria să încheie contractul acum, acesta putând fi prelungit până la organizarea unei licitații și desemnarea unui nou operator, însă instituția a decis să presteze singură această activitate.”Este vorba despre un proces care a fost pe rolul Înaltei Curți începând cu 2010, care obligă Primăria Municipiului București și sectoarele să facă niște pași pentru a respecta legislația privind concurența. Adică să aprobe un regulament de salubritate, caietele de sarcini, să decidă dacă face sau nu licitație și să înceteze contractele de salubritate cu operatorii care au câștigat licitația în 1999, la momentul la care au un nou contract. Contractul cu Rosal este valabil până va fi încheiat un nou contract. Domnul primar face o confuzie juridică. El crede că acest contract este terminat. Nu este deloc așa. Dânsul nu are un contract cu firma proprie, dânsul a dat în administrare către o direcție din cadrul Primăriei. Dacă dânsul vrea să presteze acest serviciu, noi Rosalul nu avem nimic împotrivă, dar să-și asume”, a mai declarat Radu Simțion.Liviu Mălureanu, consilier USR Sector 3, este de părerea că s-a ajuns în această situație din cauza incompetenței Primăriei.”Mizeria din sector se datorează incompetenței din Primarie. De mai bine de un an se tărăgănează situația. În iunie 2017 Primăria Sector 3 a înființat o firmă, Salubritate și Deszăpezire S3, care trebuia să se ocupe de menținerea curățeniei. Între timp Negoiță s-a răzgândit și luna trecută a decis să înființeze un serviciu în cadrul primăriei pentru curățenie. Toate aceste bâlbâieli și lipsa de coerență au dus ca în sector sa avem pe fiecare stradă grămezi de gunoi neridicat”, a declarat Liviu Mălureanu.Deocamdată nu se știe la ce groapă de gunoi va transporta Primăria resturile menajere și nici căt sau dacă vor plăti locuitorii din sector pentru acest serviciu.Pe 26 iunie 2018, Consiliul Local Sector 3 a dat mandat firma municipală SD3 Salubritate și Deszăpezire Sector 3 să achiziționeze următoarele utilaje:În proiectul de hotărâre nu se precizează un preț estimativ însă pe site-ul societății au fost postate contractele pentru achiția utilajelor:- contract încheiat cu SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL în valoare de 7.755.783,35 lei, pe data de 29.12.2017;- contract încheiat cu SC BRIARIS IND SA în valoare de 921.281,34 EURO, pe data de 29.12.2017- contract încheiat cu SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL în valoare de 1.102.020 Euro fara TVA, încheiat pe 07.08.2018;Rămâne de văzut cum vor fi folosite de Primărie aceste utilaje cumpărate prin intermediul societății.Pe 14 august 2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat la propunerea Primarului Robert Negoiță înființarea Direcției Generale de Salubritate în cadrul Primăriei. Aceasta are 367 de angajați. http://www.primarie3.ro/files/t_2018/08/HCLS3%20nr.357%20din%2014.08.2018.pdfÎn aceeași zi s-a aprobat și darea în administrare a prestării serviciului de salubrizare către această Direcție nou înființată.http://www.primarie3.ro/files/t_2018/08/HCLS3%20nr.358%20din%2014.08.2018.pdf