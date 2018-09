Tecuci: Consilieri locali acuză că edilii și-au alocat benzină cât să înconjoare Pământul / Primar: E pentru un utilaj

Conform unei decizii a Consiliului Local Tecuci, Primăria municipiului va primi cantități suplimentare de combustibil.Reprezentanții opoziției au făcut calcule și au aflat că într-o singură lună primarul și viceprimarul din Tecuci pot merge cu mașinile până în capătul Europei și înapoi. De asemenea, într-un singur an, cei doi pot înconjura Pâmântul de două ori și tot le mai rămâne carburant pentru 10.000 de kilometri."Primarul Constantin Hurdubae se va plimba circa 4.500 de kilometri în fiecare lună, pe banii tecucenilor. Primarul Tecuciului va avea la dispoziţie, lunar, nici mai mult nici mai puţin de 350 de litri de combustibil, pentru maşina de lux cu care se deplasează. O cantitate dublă de combustibil, de 250 de litri, va primi şi viceprimarul Tecuciului care se va plimba pentru a consuma cantitatea de combustibil alocată pentru fiecare lună. Cumulate, consumurile celor doi însumează 600 litri de combustibil, ceea ce înseamnă carburant pentru o distanţă de cca. 7.500 de kilometri, până la capătul Europei şi înapoi", au anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, consilierii locali PNL.Primarul PSD-ist al municipiului Tecuci spune că este vorba despre un atac politic al opoziției și că întreaga cantitate care a fost suplimentată va fi folosită pentru un utilaj cumpărat recent."Este un atac politic, nu am alocat combustibil în plus pentru mașinile de serviciu. Anul acesta, în ianuarie, am achiziționat o autoutilitară pentru desfundarea canalizărilor și era firesc să-i alocăm combustibil. Autospeciala folosește foarte multă motorină, mai ales când este suprasolicitată", a spus pentru Mediafax primarul municipiului Tecuci, Cătălin Constantin Hurdabae.Proiectul de hotărâre privind suplimentarea cantităților de combustibil pentru Primăria Tecuci a fost aprobat de consilierii locali de la PSD și UNPR, în timp ce reprezentanții opoziției au votat împotrivă.