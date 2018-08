Gabriela Firea despre preluarea șoselei de centură la Primăria Capitalei: Am așa un sentiment, cred că actualul ministru va realiza totuși acest transfer

”Am făcut solicitări de nenumărate ori și îmi mențin solicitarea ca șoseaua de centură să fie transferată la primărie și vă asigur că ritmul de lucru va fi cu totul altul. Eu nu mi-aș putea permite să vin în fața românilor să solicit acest obiectiv dacă nu aș fi convinsă că echipa de la Primăria Capitalei ar fi capabilă să realizeze un ritm de lucru crescut celui actual. Anul trecut ni s-a transmis în scris, nu era actualul ministru la conducerea instituției, că nu este posibil să fie transferată centura la PMB deoarece s-ar pierde fondurile europene. O minciună. Eu personal am fost la Bruxelles, am vorbit cu doamna comisar Corina Crețu, reprezentanți din diferite țări europene care sunt în grupul de lucru și avem inclusiv în scris că fondurile europene sunt acordate pe obiectivul de investiții nu pentru instituție. Am așa un sentiment, sper că bun de această dată, cred că cu actualul ministru se va realiza totuși acest transfer. Am observat că este mult mai deschis pe acest subiect și chiar maine avem o întâlnire și voi relua acest subiect”, a declarat Gabriela Firea.