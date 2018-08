Primarul Gabriela Firea vrea în Centrul Istoric și la Gara de Nord un sistem de comandă taxi similar celui de la Aeroportul Otopeni

Taxiuri care asteapta in fata Garii de Nord

”Chiar mâine am o întâlnire cu ministrul Transporturilor. Voi discuta un subiect dureros pentru bucureșteni și vizitatori. Dl. ministru Șova mi-a dat deja răspunsul pozitiv că dorește să fie alături de mine în inițiativa de a stârpi mafia taximetrelor de la Aeroportul Internațional, Gara de Nord și Centrul vechi. Nu se mai poate așa. Avem foarte multe sesizări și plângeri atât de la bucureșteni cât și de la turiști, că sunt în continuare taximetriști care nu respectă regulamentul pe care noi l-a aprobat. La poarta de intrare când vii în țară sunt în continuare taximetriști care refuză curse, care negociază, care spun că sunt curse prea scurte și așteaptă una mai lungă, care dacă este clientul mai bine îmbrăcat o să ceară mai mult, dacă nu refuză, cu alte cuvinte o încălcare flagrantă a regulamentului și să nu mai spun de evaziune fiscală. Centrul Vechi este în administrarea Primăriei Capitalei și a Sectorului 3, vom impune măsuri drastice. Aeroportul este la Ministerul Transporturilor, iar la Gara de Nord, noi avem o zonă, ei o zonă. Concret ce se va întămpla? Ca în orice altă țară civilizată orice potențial călător își ia un bon, se înscrie la un automat și ia primul taxi. Taxiurile vor fi înșiruite în fața instituției, că este aeroport, Gara de Nord, în ordine, și nu vor mai putea să intre în aceste zone cu impact maxim pentru turiști decât taximetrele nepoluante, taximetre bine-întreținute, taximetriști civilizați, îmbrăcați corespunzător, cu un limbaj civilizat, cu mașinile în care să nu fie tot felul de mirosuri și muzică neadecvată”, a explicat primarul Gabriela Firea, miercuri, într-o conferință de presă.”Eu am crezut că dacă votăm în Consiliul General un regulament pentru domeniul taximetriei și având în vedere că acolo sunt prevăzute și sancțiuni, am crezut că oamenii înțeleg. Văd că nu îi sperie nici regulamentul, nici sancțiunile. Avem de la Poliția Locală rapoarte înfiorătoare. Acest lucru nu mai poate continua”, a mai spus primarul general.