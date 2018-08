Primarul Gabriela Firea a prezentat stadiul marilor lucrări de infrastructură din București: Pasajul Ciurel - gata la finalul anului, studiul de fezabilitate pentru lărgirea str. Prelungirea Ghencea va fi predat în câteva zile

”Cât privește Străpungerea Autostrăzii A1 - Proiectul inițial prevedea un culoar de expropriere care cuprinde în acest moment aproximativ 200 de imobile care ar trebui demolate, multe dintre acestea fiind edificate în ultimii ani. Ținând cont de faptul că exproprierile la acest nivel presupun costuri exorbitante, Primăria Municipiului București a solicitat proiectantului redefinirea culoarului de expropriere care să implice costuri minime. Noul traseu implică exproprierea a doar 20 de imobile.





Pasajul este delimitat astfel:





Despre pistele pentru biciclete





”Străpungere Ciurel, nod rutier Virtuții - Proiectul, în valoare totală de 128 milioane de euro, a fost demarat în urmă cu 10 ani si trebuia sa fie finalizat in anul 2014, dar au apărut blocaje încă din primele luni. Atunci când l-am preluat, în anul 2016, la un stadiu de 13%, acest proiect era complet blocat, la fel ca alte proiecte vitale pentru Capitala. Am constatat că erau atât probleme financiare, dar și grave probleme tehnice. Proiectul inițial era făcut greșit, nu se luau în calcul o serie de rețele edilitare care trebuiau deviate pentru ca lucrările să poată continua. S-au făcut eforturi pentru recuperarea întârzierilor, astfel încât azi vă pot anunța că în privinta Nodului Rutier Virtuții - Podul hobanat este realizat în proporție de aproape 90%, în timp ce întregul tronson „Nod rutier Virtuții" este realizat în proporție de 70 %. Termenul de finalizare este strâns legat și condiționat de exproprierile restante (cca 10%) și relocarea traseelor instalațiilor ENEL. Se va termina până la sfârșitul anului viitor”, a declarat primarul general.În ceea ce privește tot proiectul - străpungerea autostrăzii A1, traseul acestuia a fost schimbat, a explicat edilul.Primăria Capitalei, prin Direcția Infrastructura, va demara în perioada următoare realizarea unui Plan Urbanistic Zonal care să conțină acest traseu. După realizarea PUZ-ului si aprobarea acestuia în Consiliul General, PMB va începe procedura de expropriere în vederea realizării acestui obiectiv”, a explicat primarul general.Valoare totală proiect: 128 milioane euroPlăți efectuate până la 27.08.2018: 25 mil euro, ceea ce reprezintă cca 20% din valoarea totală a contractuluiTermenul de finalizare al proiectului: decembrie 2020.”Studiul de fezabilitate, realizat de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă S.A., va fi predat pe 6 septembrie 2018. Costurile pentru realizarea studiului de fezabilitate, proiectare și asistență tehnică sunt de cca 320.000 euro. Proiectul presupune lărgirea și modernizarea bulevardului Ghencea, pe o lungime de 6 km, începând de la capătul tramvaiului 41 și până la Șoseaua de Centură. Noua arteră va avea câte două benzi pe sens, linie de tramvai în zona mediană, piste de biciclete, trotuare cu o lățime de 6 m, spații verzi între trotuar și partea carosabilă (3m). Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu străzile Brașov, Valea Oltului și Râul Doamnei vor fi semaforizate. Se va realiza, de asemenea, un nod intermodal (tramvai 41, autobuze și microbuze ale liniilor preorășenești) și o parcare de tip Park&Ride cu o capacitate de 300 de locuri, ce poate fi extinsă până la 500 de locuri într-o dezvoltare ulterioară. Proiectul propus se va corela cu Nodul Rutier de la Domnești care se afla sub coordonarea CNAIR, prin care se realizează legătura cu Centura București”, a declarat primarul Gabriela Firea.În acest moment s-au realizat:- Studii Topografice;- Studii Geotehnice;- Studii de Trafic;”Tot pentru rezolvarea problemei traficului in zona de Nord a Capitalei, Primăria Municipiului București a început lucrările de execuție destinate supra-lărgirii de la două la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoză. Proiectul a stagnat multă vreme, însă am reușit deblocarea lui anul trecut, când a avut loc semnarea contractului, după o perioadă de soluționare a situațiilor legate de exproprieri și de contestații.Costul total actualizat al obiectivului de investiții este cca 12,3 milioane euro. Termenul de execuție este de 15 luni ( adică finalul anului 2019), însă este discutată cu executantul posibilitatea reducerii acestui termen la 12 luni. Prima etapa constă în desființarea imobilelor aflate pe culoarul de expropriere, după care se va trece la executarea propriu-zisă a lucrărilor, după cum urmează: lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de strada, câte 2 benzi pe sens de câte 3,5m, realizarea trotuarelor cu o lățime de 4,5m, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București-Ploiești-Brașov, realizarea unei canalizări pluviale precum și prin repoziționarea gurilor de scurgere existente, reamenajarea spațiilor verzi, modernizarea iluminatului stradal. amenajarea de parcări și semaforizare pe anumite segmente. Au existat modificări substanțiale ale proiectului inițial, generate de faptul că în tot acest timp s-a construit foarte mult în zonă și s-au schimbat anumite normative în domeniu : rețele de apa, canal, iluminat, liste cantități. Au fost adăugate noi componente: pista de bicicliști, linii electrice, cabluri, posturi de transformare identificate în plus fata de momentul licitatiei pentru instalatiile electrice. Se vor executa 12 refugii pentru stațiile de autobuz la care infrastructura si suprastructura conțin aceleași încadrări ca refugiile de tramvai, ele fiind prevăzute ulterior, în urma solicitărilor RATB”, a declarat Gabriela Firea.În ceea ce privește cele trei pasaje restanță, primarul Gabriela Firea a declarat că acum se lucrează la studiile de fezabilitate.”Am demarat anul acesta trei proiecte importante legate de închiderea inelului median de circulație în București: în prezent, se află în curs de realizare studiul de fezabilitate pentru Pasajul Doamna Ghica și sunt refăcute studiile pentru nodurile rutiere Petricani și Andronache. La Pasajul Doamna Ghica, Compania municipală Dezvoltare Durabilă S.A. a depus oferta tehnică pentru studiul de fezabilitate al proiectului. Costul este de cca 160.000 euro, iar termenul asumat este de 3 luni (90 de zile calendaristice) de la data atribuirii contractului.• Pe Bd. Doamna Ghica (adică pe direcția Est-Vest), pasajul se întinde de la intersecția cu Bd. Lacul Tei și Șos. Petricani până la intersecția cu Strada Constanța.• Pe Colentina (direcția Nord-Sud), pasajul ține de la intersecția cu Str. Silvia până la Str. Cremenița”, a declarat primarul general.La Nodul rutier Andronache, proiectul vizează construirea unui pasaj denivelat superior peste calea ferată București - Constanța, amenajarea acceselor pentru riverani și zone de întoarcere sub pasaj.”Oferta tehnică pentru studiul de fezabilitate a fost depusă, cu o valoare de cca 87.000 euro și un termen asumat de realizare de 3 luni (90 de zile calendaristice) de la data atribuirii contractului. Lucrarile se întind de la intersecția Șos.Andronache cu Intrarea Andronache, până la intersecția dintre Bd. Eroilor cu Str. Ardealului și Str. Popasului (Voluntari)”, a declarat Gabriela Firea.”Pentru Podul rutier Petricani oferta tehnica s-a depus azi și are o valoare de cca 210.000 euro și termen de realizare 4 luni de la data atribuirii contractului. Revizuirea Studiului de fezabilitate are în vedere realizarea proiectului în două etape. În prima etapă se asigură legătura București-Voluntari printr-un pasaj fie subteran, fie suprateran, în funcție de soluția indicată de studiul de fezabilitate. Se asigură traversarea caii ferate București - Constanța și legătura, în partea de sud, dintre rampele pasajului și intersecția cu Șos. Fabrica de Glucoză, respectiv acces la A3 – Autostrada București-Ploiești. Tot în această etapă se rezolvă amenajarea accesului pentru riverani În Etapa II - încadrarea în aliniamentele prevăzute conform “PUZ - Închidere inel median de circulație în zona Nord” care vor ține cont de proiectul de lărgire a Șos. Fabrica de Glucoza precum și de finalizarea proiectului A3 - Autostrada București - Ploiești. Se va circula pe 4 benzi, vor fi trotuare pe ambele părți ale carosabilului, drumuri colectoare pentru riverani și spațiu verde”, a explicat primarul general.În ceea ce privește pistele pentru biciclete, primarul Gabriela Firea a declarat că acum se lucrează la unul din cele 4 trasee aprobate anul trecut.”În urmă cu două luni au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea a 4 trasee de transport cu bicicleta în București. Valoarea totală a investiției: 9,33 milioane euro.Traseul 1: P-ta Victoriei-Bd. Aviatorilor-Bd. Beijing-Str. Nicolae Caramfil-Sos. Pipera -Piata Presei Libere-Sos. Kiseleff-Bd. Constantin Prezan;Traseul 2: P-ta Victoriei-Bd. Iancu de Hunedoara-Sos. Stefan cel Mare-Sos. Mihai Bravu;Traseul 3: Calea Victoriei-Bd. Regina Elisabeta- Bd. Natiunile Unite -Splaiul Independentei (Pod Grozavesti);Traseul 4: Bd. Libertatii - Piata Constitutiei-Bd. Unirii-Bd. Decebal-Bd. Basarabia-Stadionul National ;Pentru Traseul 1 a fost atribuit contractul de proiectare și execuție, a fost realizat Proiectul Tehnic și au fost executate lucrările de infrastructură (decopertare, delimitare și asfaltare) pe cele 7 artere aferente traseului – fiind in curs de atribuire contractul pentru semaforizare și marcaje. Pentru celelalte 3 trasee, care însumează 11 artere, este în lucru procedura de atribuire a lucrărilor de proiectare și execuție”, a declarat primarul general.Gabriela Firea a declarat că primăria Capitalei va construi 11 pasarele ciclo-pietonale, prima fiind în zona Fântânii Miorița.”Au fost identificate în București 9 zone cu circulație rutieră intensă în care vor fi construite 11 pasarele, care vor determina simplificarea circulației pietonale și a bicicliștilor. Accesul este prevăzut și pentru persoanele cu dizabilități prin rampe sau lifturi. Contractul pentru Studiul de fezabilitate pentru cele 11 pasarele a fost semnat între Administrația Străzilor și Compania Municipală Dezvoltare Durabilă în data de 03.08.2018. Valoarea totală a contractului este de 125.000 euro. Primul studiu a fost deja livrat. Este vorba despre Pasarela de la Fântâna Miorița, pe Șoseaua București – Ploiești, la pasajul de cale ferata. Pasajul este prevazut sa aiba lungimea de 140 m si latime de 3 m, iar inaltimea gabarit sa fie de 6,78 m.Valoarea totală a investiției rezultată din sudiu se ridică la 1,6 milioane euro”, a declarat primarul general.Celelalte 10 pasarele vor fi situate in zonele:- 3 pasaje la Metrou Aurel Vlaicu, în direcțiile: Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bucuresti și Prefectură, Viitorul Spital Metropolitan, Calea Floreasca, la Mall Promenada.- Calea Grivitei – RATB Carpati: intre strada Dorna si strada Soveja.- Şos. Alexandriei - Ieşire Bucureşti-Bragadiru: in zona penitenciarului Rahova.- Str. Liviu Rebreanu: la Mall Park Lake- Bd. Iuliu Maniu: la hypermaket Cora-Calea Vacaresti - la intersectia cu strada Pridvorului: amplasamentul propus este la baza rampelor de acces ale pasajului Mihai Bravu, in imediata vecinatate a accesului la statia de metrou Mihai Bravu9. Şoseaua Mihai Bravu nr. 30: Amplasamentul propus este la iesirea din pasajul Bucur Obor inspre b-dul Ferdinand I.10. Bd. Doamna Ghica – str. Dimitrie Grozdea