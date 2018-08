VIDEO-FOTOGALERIE Circuitul turistic de pe lacurile Floreasca-Tei, un proiect de 88 milioane lei, aproape de final: cum arăta pe hârtie și cum arată în realitate

Valoarea proiectului este de 88 milioane lei, iar suma cuprindea toate lucrările, inclusiv ecluza și decolmatarea lacurilor. Inițial, proiectul a demarat cu fonduri europene - 23 milioane lei valoarea nerambursabilă, însă banii au fost pierduți fiindcă lucrarea nu a fost gata la timp. Lucrările de amenajare au început, în timpul mandatului lui Sorin Oprescu, în prima parte a anului 2015 și aveau termen de finalizare finalul anului 2015, timp în care s-au tras doar 2,2 milioane lei din bani europeni. Cum proiectul nu a fost gata la timp, termenul de finalizare a fost decalat la finalul anului 2018. Dacă lucrarea nu este gata nici până la această dată, Primăria Capitalei trebuie să dea înapoi și cele 2,2 milioane lei, bani europeni.







Marius Coaje, consilierul personal al primarului Gabriela Firea, a declarat pentru HotNews.ro că lucrările de amenajare a circuitului au fost finalizate, însă proiectul inițial nu prevedea și racordarea la utilități, iar acum se lucrează la această parte, urmând să se finalizeze până la finalul anului.







”Lucrările la proiectul ”Amenajare circuit turistic Floreasca-Tei”, conform proiectului avizat și aprobat de Primăria Capitalei în urmă cu câțiva ani au fost finalizate. Din păcate în acest proiect lipseau branșamentele electrice și de gaze, aproape tot ce înseamnă utilități pentru toate chioșcurile și spațiile amenajate. Primăria Capitalei și-a asumat prin devizul general să facă aceste lucrări ulterior. Acum suntem în circuitul de avizare a autorizațiilor de construire pentru aceste branșamente de gaze, electrice, de apă și canal. S-au obținut avizele de la Ministerul Culturii, toate avizele, urmează să se elibereze autorizațiile de construire și să le dăm în execuție”, a declarat acesta.





Cum arată zona după lucrările de amenajare





















































Cea mai importantă schimbare este construirea unei pasarele peste lac, vizavi de Parcul Herăstrău, în zona unde se termină parcul Bordei și unde înainte nu se putea trece pe cealaltă parte. Podul oferă și o priveliște frumoasă asupra lacului.

















Tot ca noutate, zona verde de după pod a fost amenajată în continuarea parcului Bordei, malul lacului fiind sistematizat și s-a făcut o alee pietonală și pentru biciclete, s-au pus băncuțe, dar și mai multe pontoane și amfiteatre din lemn. Amenajarea spațiului verde se termină imediat după strada Zăgazului, iar mai departe traseul este plin de boscheți și gunoaie.



















Tot ca noutate, zona verde de după pod a fost amenajată în continuarea parcului Bordei, malul lacului fiind sistematizat și s-a făcut o alee pietonală și pentru biciclete, s-au pus băncuțe, dar și mai multe pontoane și amfiteatre din lemn. Amenajarea spațiului verde se termină imediat după strada Zăgazului, iar mai departe traseul este plin de boscheți și gunoaie.





























Traseul reamenajat începe pe cealaltă parte a lacului Floreasca, în zona vecină Căii Floreasca. Acolo însă traseul este acoperit de buruieni de un metru înălțime și gunoaie.



































































În această zonă, unde se face practic trecerea din Lacul Floreasca în Lacul Tei, Primăria Capitalei trebuia să facă o ecluză, însă s-a renunțat la ea și se va face o transbordare, adică pasagerii vor coborî din vaporaș vor merge puțin pe jos, apoi urcă în vaporașul de pe lacul Tei.



















În plus, proiectul prevedea decolmatarea celor două lacuri, dar acestea sunt pline în continuare de vegetație.



























”Având în vedere că acest proiect a fost blocat câțiva ani, până să vină noua administrație, nu am găsit un motiv să imputăm cuiva că aceste lacuri au fost secate pentru tot ce înseamnă decolmatare, a crescut vegetație spontană. Ne-am ocupat în fața vilelor de protocol că totul să fie destufizat, am ridicat nivelul apei în ambele lacuri abia după 4 ani. Am curățat tot, decolmatat”, a spus acesta.







După o altă porțiune neamenajată, unde construcțiile private ajung până la malul lacului, traseul continuă începând din Parcul Tei, unde s-au construit o alee, două pontoane și un amfiteatru și merge paralele cu Șoseaua Petricani, pe malul apei, până la pod. Pe această porțiune traseul nu este deschis publicului, însă oamenii intră prin gard.

































De ce au întârziat lucrările și s-au pierdut banii europeni





Ce prevedea proiectul inițial





documente Prezentare PMB_Flo-Tei (28 Aug 2018) PDF, 868KB

De-a lungul circuitului turistic se prevedea amenajarea a două amfiteatre pentru activități culturale și de agrement (1 pe Lacul Floreasca și 1 pe Lacul Tei), o sală poli-funcțională cu o suprafață de 260 mp și o capacitate de 360 de persoane (Lacul Floreasca), 5 platforme pentru activități culturale și de agrement (4 pe Lacul Floreasca și 1 pe Lacul Tei), care să ofere posibilități de filmare, fotografiere a peisajului albastru și verde, relaxare), 3 piscine destinate agrementului (2 în Floreasca și 1 în Tei), 6 porturi turistice (4 în Floreasca și 2 în Tei), 12 debarcadere (8 pe Floreasca și 4 pe Tei) pentru ambarcațiuni mici de agrement și ambarcațiuni turistice (vaporașe, bărcuțe, echipamente pentru wind surf și kite surf, canoe și hidrobiciclete), un loc de joacă pentru copii cu o suprafață de 832 de mp (Lacul Floreasca) și piste de biciclete cu o lungime de 4.410 metri.

Circuitul turistic de pe lacurile Floreasca -Tei începe în Pacul Bordei, pe malul lacului Floreasca fiind amplasate mai multe băncuțe și cișmele, dar și un foișor, aleea de pe malul lacului fiind păstrată ca atare. Modificările încep la accesul pe insulă, unde au fost construite două poduri pietonale noi, iar pe insulă un centru cultural, un debarcader, un ponton și un centru de închirieri biciclete. Sigur, este o discuție dacă era nevoie de o asemenea construcție în parc (centrul cultural), însă așa a fost aprobată în proiectul inițial.”Inițial s-a dorit o ecluză între cele două lacuri, s-a renunțat la această idee și azi există o transbordare. Oamenii vin, se plimbă cu vaporașul pe lacul Floreasca, sunt coborâți din vaporaș exact la Calea Floreasca, iar de acolo se urcă în alt vaporaș. Din punctul nostru de vedere ecluza a fost un proiect futurist, care nu se putea implementa în mijlocul Bucureștiului. Nu am pimit aviz de la Apele Române. Ni s-a aprobat această modificare la cererea de finanțare. Nu dăm niciun ban înapoi din ce am tras chiar dacă s-a modificat proiectul. O altă modificare este că am primit un aviz negativ de la SPP să facem unul dintre amfiteatre pe malul lacului Floreasca. În rest, absolut tot ce era în proiect s-a executat. Dacă suntem lăsăți de vreme, până la finalul anului va fi gata proiectul cu tot ce înseamnă branșamente”, a explicat Coaje. Acesta spune că ecluza costa 3,5 milioane lei, iar acești bani se scad din valoarea proiectului.Primăria Capitalei, în timpul administrației Firea, a venit cu următoarele explicații:1. Proiectul tehnic predat de către ALPAB în anul 2011 a fost incomplet și fără detalii de execuție care să permită constructorului să implementeze proiectul tehnic. Astfel, a fost necesară contractarea unei societăți specializată în acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului, lucru realizat tocmai în dată de 18.05.2016.2. Întârzieri majore în atribuirea contractului de execuție lucrări - operatorii economici participanți au contestat procedura de atribuire a contractului de execuție, raportul de atribuire a fost încheiat în 24.06.2016, iar contractul de lucrări a fost încheiat 6 luni mai târziu, în 16.12.2016, lucru care a dus la întârzieri în implementarea proiectului3. Expirarea și neconformitatea avizului de gospodărire emis de Administrația Națională Apele Române cu proiectul tehnic. Reprezentanții Administrației Apele Române au solicitat sistarea lucrărilor în 23.06.2015, în acest sens a fost necesară obținerea unui nou aviz de gospodărire care să permită reluarea lucrărilor, aviz obținut în 02.06.2016.4. Imposibilitatea realizării obiectivului Ecluză inclus în proiect, din cauza lipsei detaliilor de execuție, precum și a necesității devierii rețelei de termoficare RADET."Având în vedere lipsa detaliilor de execuție a obiectivului Ecluză, precum și faptul că în faza de proiectare nu a fost luată în calcul rețeaua de termoficare RADET din zona podului Floreasca, a fost necesară identificarea unei noi soluții agreată și anume mutarea debarcaderului flotant pe malul stâng în amonte de podul Floreasca (inițial era amplasat pe malul drept) urmată de amenajarea unei alei pietonale care va trece pe sub pod pe malul stâng și amenajare traversare baraj cu pasarela (confecție metalică - în trepte/plan înclinat). Astfel, prin această nouă soluție agreată, nu este nevoie de devierea rețelei de termoficare din zonă, iar lucrările pot fi finalizate până la dată limita stabilită, 31.12.2017", se arată în comunicatul Primăriei Capitalei.5. Autorizația de construire nr.116/20.04.2015 a expirat, ca urmare în anul 2016 s-au efectuat demersurile pentru obținerea unei noi autorizații de construire, astfel în data de 21.02.2017 s-a obținut o nouă autorizație de construire nr.3/13142 în vederea continuării și finalizării lucrărilor.Proiectul "Amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor)" a fost aprobat pentru finațare din Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5, semnat între Municipiul București, Agenția pentru dezvoltare Regională București Ilfov și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Valoarea totală a proiectului este de 88.355.487,98 lei (20.071.669,24 Euro), din care finanțarea nerambursabilă reprezintă 23.519.736,61 lei, din care a fost trasă suma de 2.224.987,40 lei (fără TVA).Proiectul de finanțare pentru fonduri europene a fost semnat la sfârșitul anului 2013.În data de 16.12.2014 a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor între Municipiul București și Asocierea SC CONSTRUCȚII ERBAȘU SA & SC GARDEN CENTER GRUP SRL & SC ECO HORTICULTURĂ SRL & VEGA 93 SRL & SC AEDILLIA CONSTRUCT 90 SRL, desemnată prin licitație. Valoarea contractului este de 61.328.313,90 lei, din care cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 4.087.027,83 lei, la care se adaugă TVA de 14.718.795,34 lei.În principal, proiectul presupunea decolmatarea și curățarea celor două lacuri - Tei și Floreasca, reabilitarea malurilor și conectarea lor printr-o ecluză cu lacul Herăstrău. Astfel, proiectul își propune realizarea unui traseu turistic ce va putea fi parcurs cu bicicletă, pietonal și nautic. Pe apă, traseul pornește din Lacul Herăstrău, trece prin ecluză în Lacul Floreasca și ajunge, printr-o nouă ecluză, în Lacul Tei.