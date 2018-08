București: Consiliul General a alocat 52 milioane lei pentru construirea a cinci after school-uri și patru grădinițe

Cele 5 after school-uri vor fi construite în Sectorul 5:- After School – 5 clase Școala Gimnazială nr. 136, Prelungirea Ferentari nr. 74A, sector 5. Valoarea investiției este de circa 4 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 14 luni.- After School – 5 clase Școala Gimnazială nr. 134, strada Baciului nr. 4A, sector 5. Valoarea investiției este de circa 4 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 14 luni.- After School – 8 clase Școala Gimnazială nr. 103, strada Vigoniei nr.3-5, sector 5. Valoarea investiției este de circa 5 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 14 luni.- After School – 5 clase Școala Gimnazială nr. 127, strada Munții Carpați nr.68, sector 5. Valoarea investiției este de circa 3,4 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 14 luni.- After School – 8 clase – Liceul Teoretic ”Ion Barbu”, strada Năbucului nr.18, sector 5. Valoarea investiției este de circa 4,9 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 14 luni.Cele 4 grădinițe vor fi construite în Sectorul 2:- Grădiniță cu 4 grupe, strada Periș nr. 27, sector 2. Valoarea investiției este de circa 5,5 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 16 luni.- Grădiniță cu 8 grupe, strada Pescărușului nr.124, sector 2. Valoarea investiției este de circa 10,7 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 16 luni.- Grădiniță nouă cu 7 grupe, strada Știucii nr.54, sector 2. Valoarea investiției este de circa 6,5 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 16 luni.- Extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, strada Sportului nr.21, sector 2. Valoarea investiției este de circa 8,6 milioane lei, durata lucrărilor fiind estimată la 16 luni.