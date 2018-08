Primăria Capitalei dă un nou ajutor financiar: 450 lei/an pentru elevii din familii cu venituri reduse, pentru rechizite

Sprijinul financiar urmează să fie acordat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB). Beneficiarii vor fi părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor încadraţi într-o formă de învăţământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în Bucureşti de cel puţin şase luni sau reşedinţa de cel puţin şase luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti.





Sprijinul va fi acordat sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.Produsele care pot fi achiziţionate cu sprijinul financiar sunt: cărţi pentru copii care ajută la creşterea şi dezvoltarea corespunzătoare a acestora, cărţi care fac parte din bibliografia obligatorie, manuale şcolare, culegeri, cărţi de colorat, cărţi cu poveşti, cărţi audio, cărţi de matematică şi logică, ştiinţă şi viaţă, educaţie medicală, educaţie civică şi etică.De asemenea vor putea fi luate: rechizite şi papetărie pentru copii: instrumente de scris şi corectură, articole din hârtie, caiete şi coperţi, adezivi, obiecte pentru pictură, desen, penare, ghiozdane, dar şi alte articole şcolare.În 2017, la propunerea Gabrielei Firea s-au introdus următoarele ajutoare sociale:- stimulent financiar de 1.000 lei/lună pentru copiii cu handicap;- stimulent financiar în cuantum de 2.500 de lei pentru fiecare nou-nascut;- stimulent financiar de 1500 lei pentru căsătorie;- ajutor pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 201 lei și până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.- stimulent de 500 lei pe luna pentru adulții cu handicap;În plus, din luna iunie, Primăria Capitalei acordă un ajutor de 2000 de lei pentru femeile gravide și 13.800 lei pentru fertilizare in vitro.