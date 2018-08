FOTOGALERIE Cum amenajează Primăria Sectorului 4 un spațiu public: fără panou de șantier, fără să spună oamenilor ce face și cât costă

O parte dintre locatari nu sunt de acord să se construiască o parcare pe spațiul verde și nici ca aceasta să fie cu plată, ci parcare rezidențială.



























”Nu se știe exact dacă se face sau nu parcare. Eu am fost contactat de oamenii de aici la începutul lunii iunie, am venit aici, am făcut niște poze, la ședința de Consiliu Local de pe 14 iunie am făcut interpelare, am întrebat și Direcția de investiții a răspuns că nu se face parcare. Dar când am venit din nou în data de 14 iulie, am văzut niște borduri puse în formă clară pentru a construi o parcare. La ora actuală l-am întrebat pe dl. viceprimar al Sectorului 4 care nu mi-a răspuns, pe dl. de la Direcția Mobilitate urbană care mi-a zis că nu se face parcare. Se pare că această parcare este prevăzută în lista de investiții pe anul 2018, problema este că Primăria este în continuare netransparentă și nu a prezentat proiectul de amenajare nici măcar pentru consilierii locali, să nu mai vorbim despre oamenii de aici. Asta nu este prima dată când găsim astfel de probleme la Primăria Sector 4. I-am găsit de mai multe ori cu proiecte fără autorizație de construire sau fără aviz de mediu. Această zonă face parte din Registrul verde pentru București și nu este voie să fie transformat în parcare, nu ai voie să construiești nimic”, a declarat Moulin Guilhem, consilier local Sector 4 din partea USR.

Cativa copaci dintr-o parcare amenajata pe un spațiu verde din vecinătate s-au uscat





Mai mult, oamenii se plâng de calitatea lucrărilor și de faptul că proiectul este făcut la întâmplare.

Locatarii din blocul vecin spațiului verde spun că a venit cineva de la Primărie și le-a spus că acolo se va face o parcare, însă fără să li se prezinte un proiect.”Acum trei luni ne-au anunțat că se va face o parcare și președintele blocului a pus niște afișe. Lumea, cu criza asta de locuri parcare, a fost divizată. Unii erau încântați că vor avea și ei locuri de parcare, ceilalți erau destul de răzvrătiți pentru că strică spațiul verde. După aceea, eu am primit pe mail un răspuns dat de primărie unui consilier USR că nu se face parcare. M-am dus la Primărie să întreb ce se întâmplă și am vorbit cu consilierul primarului, Cristian Zărescu, am întrebat cum este posibil să strice spațiul verde. Noi la un moment dat am cerut să ne ajute să amenajăm spațiul verde, să facem o grădiniță cu flori, și ne-au zis că acolo sunt magistralele de la RADET, că nu se poate face nimic, iar acum umblă pe acolo cu buldozerele și au stricat tot. Acest consilier ne-a spus că într-adevăr Primăria nu are nicio investiție, dar are ADP-ul. Dar ADP-ul ce este? A zis că este o societate comercială. Bun, dar lucrează pentru Primărie, și-a dat Primăria acordul? Dacă Primăria nu are nicio investiție acolo, cum lucrează ADP-ul? I-am cerut să ne arate proiectul ce face acolo. A zis că fac și locuri de parcare pentru riverani, dar și parcări cu plată. Păi, noi plătim impozit pentru ca alții să vină să-și lase mașinile acolo? Am insistat să-mi arate proiectul, s-a purtat destul de urât și m-a trimis la cei de la Serviciul parcări. Acolo o doamnă mi-a spus că ei nu au nicio treabă, că le administrează abia după ce primăria le face, nu ne ocupăm de construcție. Am plecat dacă am văzut că mă pasează de la unul la altul. Am încercat să întreb muncitorii de acolo, dar nimeni nu mi-a spus nimic”, a declarat pentru HotNews.ro Elena Găleată, administratorul blocului în fața căruia se face parcarea.”Prima oară când am venit aici era grădină și toată zona asta era înconjurată cu un gard verde. La un moment dat, când am venit să-mi plătesc întreținerea, pentru că nu stau aici tot timpul, doamna administrator mi-a spus că a venit cineva de la primărie, un consilier, și a spus că vor să facă parcare. Aici este o cerere destul de mare de parcare rezidențială și probabil ei se bazează pe treaba asta. Însă parcarea pe care vor să o facă nu este rezidențială, este parcare cu plată. Dar au încercat să-i amăgească pe oameni și să spună că va fi și pentru ei. Indiferent dacă se face parcare rezidențială sau cu plată, ei distrug acest spațiu verde care este o barieră între zgomotul infernal de pe Olteniței și blocuri. Cum stau eu la etajul 3, beneficiem de această zonă verde pentru că atenuează zgomotul, praful, mizeria. Altă chestiune este că pe zona aceasta verde este un nod RADET, o zonă cu aerisiri. Cum fac ei parcare? Oamenii sunt împărțiți, o parte vor parcare, o parte, nu. Acum, noi nu suntem siguri că se face parcare, de asta am contactat consilierii USR, fiindcă dacă există un proiect, trebuie să vină să ni se prezinte, să ne întrebe dacă suntem sau nu de acord. Ei pot spune că fac parcare fără să distrugă pomii, ceea ce este aproape imposibil, deoarece avem zona de lângă unde pe un spațiu verde similar s-a amenajat o parcare, iar copacii au început să se usuce”, a declarat Mihai Daranga, unul dintre locatarii din bloc.”Este un jaf ce fac acolo. Au scos și copaci, mai bine i-ar scoate de tot și ar construi o parcare ca lumea și ar pune alți copaci pentru că au lăsat 30-40 de cm pe lângă ei, sunt cu rădăcinile pe afară, se vor usca. Erau niște tuia, le-au tăiat rădăcinile, oricum mor până vara viitoare. Nu au nimic planificat, măcar de ar avea un proiect civilizat. Au pus borduri lângă borduri, au lăsat spații mici unde nu încape salvarea, nu încap pompierii, măcar dacă ar face hidranți. Au făcut alei în fața scărilor, iar acum le-au stricat. Este un jaf la drumul mare. Lucrează fără să aibă habar ce fac”, a mai spus Elena Găleată, administratorul blocului.Moulin Guilhem, consilier local Sector 4 din partea USR, a fost contactat de un locuitor din zonă pentru a se interesa de proiect și a da mai multe detalii oamenilor. Acesta a întrebat la Primărie, însă i s-a răspuns de la Direcția de Investiții că nu se face parcare.HotNews.ro a solicitat Primăriei Sector 4 să explice ce construiește pe spațiul verde, dacă are autorizație și cât costă lucrarea, însă nu am primit niciun răspuns.Reamintim că panoul de șantier este obligatoriu potrivit Ordinului 63/1998, iar un investitor privat este amendat dacă nu îl are. În plus, este o chestiune de normalitate ca Primăria Sectorului 4 să spună ce investiții face, cum arată ele, să întrebe riveranii și să spună cât costă, deoarece este vorba despre bani publici.