DEZBATERE PUBLICĂ Primăria Sectorului 2 vrea o taxă de salubrizare care ar putea ajunge până la 15 lei pe lună și colectare selectivă din toamnă

începând cu data de 01.09.2018 în aria administrativă a Sectorului 2 începe implementarea efectivă, în etape, a gestiunii în Sistem de Management Integrat (SMID) a întregii cantităţi de deşeuri municipale produse în Sectorul 2, termenul de finalizare a acţiunii fiind 31.03.2019. Pe scurt, asta înseamnă colectare selectivă.

membrii comunităţii locale Sector 2, persoane fizice sau juridice, au obligația să asigure precolectarea separată a deşeurilor, pe minimum două fracții, umedă şi uscată, și să depună deșeurile în recipiente distinct inscripționate, amplasate în spații special amenajate. Cantitatea minimă de fracție uscată, predată trebuie să reprezinte min. 25 % din totalul cantităţii de deşeuri colectată și predată operatorului de colectare autorizat;

membrii comunității locale Sector 2 trebuie să achite taxa de salubrizare stabilită de Consiliul Local Sector 2. În cazul neîndeplinirii/nepredării către operatorul de colectare/gestionare autorizat a cantități minime de fracție uscată prevăzută, taxa de salubrizare este majorată conform prevederilor Regulamentului privind instituirea taxei de salubrizare. Nu se specifică însă cu cât.

finanțarea serviciului de salubrizare se va face prin taxa de salubrizare care va fi instituită prin hotărâre de Consiliu Local și va fi platită de toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, prin implementarea instrumentului plătești pentru cât arunci.

taxa va fi colectată de Primăria Sectorului 2, prin DITL;

în cazul în care cantitatea lunară de deşeuri fracție uscată preluată de operatorul de colectare/gestionare nu reprezintă minimum 25 % din total cantitate colectată, PS2 va achita operatorului contravaloarea prestațiilor/costurilor suplimentare aferente pentru cantitatea de deşeuri gestionată reprezentând diferența în minus la un tarif majorat cu 50 % față de tariful unic menționat.

în scopul îmbunătățirii colectării separate de la populaţie a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii, acumulatori, precum şi a reciclării acestora se va încheia un ACORD între Primăria Sectorului 2, operatorul de salubrizare autorizat și GREEN GROUP. Acordul îşi propune să realizeze o rată de creştere anuală cu 1% a cantității de ambalaje primare, DEEE-uri şi baterii colectate. Pentru atingerea obiectivelor Acordului operatorul de salubrizare autorizat și GREEN GROUP vor pune la dispoziția cetăţenilor din Sectorul 2 în decurs de un an o infrastructură de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile constând într-un număr de cel puțin 10 unități, Stații SIGUREC CITY. Primăria Sectorului 2 va pune la dispoziție pe toată durata de valabilitate a Acordului suprafețele necesare pentru a asigura amplasarea şi funcţionarea infrastructurii de colectare selectivă mai sus menționate. Sistemul este bazat pe recompensa către aportator (vouchere, bani, carduri).

pentru realizarea colectării selective, operatorul de salubrizare autorizat va amplasa pe domeniul public (inclusiv în zonele de blocuri) baterii tip Ygloo de 3.000 I și baterii de containere de 1.100 l, concepția/proprietatea sa, inscripționate distinct FRACȚIE USCATĂ - Deşeuri reciclabile şi respectiv FRACȚIE UMEDĂ.

în cuantum de 9,6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mari de 2.000 lei;

în cuantum de 6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mici de 2.000 lei, inclusiv minori.

în cuantum de 80 de lei/lună pentru fiecare altă entitate indiferent de forma de organizare, cum ar fi: persoanele juridice, persoanele fizice care exercită orice profesii liberale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și înreprinderile individuale etc, care au sediul social și/sau punctul de lucru activ/expirat, indiferent dacă se desfășoară sau nu activitate economică, excepție facând doar contribuabilii care se află în suspendare de activitate sau sunt radiați din registrele organelor competente.

în cazul neachitării taxei anticipat sau până la dată de 20 ale fiecărei luni pentru luna anterioară, taxa va fi de 12 lei, indiferent de veniturile persoanei.

în cazul unui imobil (sau mai multe imobile situate pe raza sectorului 4) cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p., proprietatea unei persoane fizice/juridice/alt tip de entitate, indiferent de forma de organizare se va achita în plus o taxă de 40 lei pentru fiecare metru cub ce depășește cantitatea de 1 metru cub lunar.

Ce prevede proiectul de hotărâre pus în dezbatere publică de Primăria Sector 2=Toader Mugur Mihai, primarul Sectorului 2, spune că această taxă nu va fi cu mult mai mare decât tariful pe care cetățenii îl plătesc acum la Supercom pentru ridicarea gunoiului menajer.”O să se introducă o taxă, nu este stabilit cât, așa cum circulă informația în spațiul public. O să fie probabil tot la nivelul tarifului din prezent. Problema care a dus la ideea asta este că sunt foarte multe persoane și fizice și juridice care nu au contracte de salubrizare. În momentul de față ei au contracte direct cu operatorul de salubrizare și sunt circa 160 de asociații de locatari care deși au contract nu au mai plătit de foarte mult timp. Sunt foarte multe persoane fizice și juridice care nici măcar nu au contract. Atunci o să se preia această taxă și o să se achite la Primărie și o să achităm noi către operator. Nu o să mai fie contract între operator și persoana fizică sau juridică, o să fie prin noi, prin Direcția de impozite și taxe locale”, a declarat Toader Mugur Mihai, pentru HotNews.ro.În ceea ce privește colectarea selectivă, edilul spune că aceasta va începe anul acesta, dar lucrurile vor fi mai clare după încheierea unui nou contract de salubrizare, în urma licitației, contractul actual, cu Supercom fiind încheiat în 1999 și de atunci prelungit prin acte adiționale.”Cu colectarea selectivă o să începem cât mai rapid, de aia s-a făcut și această propunere, ca un pas intermediar, fiindcă s-ar putea ca această licitație să dureze mai mult. O să începem cu pubelele separate pentru fracția umedă și uscată. Rămâne de văzut ce se mai poate face în baza actualului contract cu Supercom. Oricum, noi anul acesta trebuie să începem colectarea selectivă. Nu se poate face într-o săptămână. O să dăm tomberoane și pentru fracția umedă și uscată. Într-o săptămână, sper să fie gata caietul de sarcini, este făcut studiul de oportunitate și va fi lansată licitația publică pentru delegarea de gestiune pentru un operator de salubritate pe Sectorul 2. Acolo sunt trecute toate normele și tot ce trebuie să îndeplinim pentru a ne încadra în legislație și directivele UE. Acum noi funcționăm tot pe baza acelui contract vechi din '99 și acum o să lansăm o nouă licitație pentru operatorul de salubritate să cuprindă salubritatea menajeră și cea stradală”, a explicat primarul Sectorului 2.Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, a declarat pentru HotNews.ro că taxa de salubrizare între 12 și 15 lei era propusă pentru un contract de salubrizare încheiat pe o perioadă de 7 ani, dar dacă contractul s-ar semna pe 20-30 de ani, aceasta ar fi mai mică.”Proiectul este exact transpunerea legislației naționale în materie la nivel local. Nu este nimic nou. Singura chestie care ar fi în plus, dar este o tendință la nivel european, este taxa. În proiect nu se prevede o valoare. Sunt niște valori orientative date de un studiu făcut de Primărie anul trecut. Problema cu taxele este că nu poți să pui valoarea din burtă, așa cum spun anumiți politicieni populiști. Serviciul are un cost, care după cum vedeți, tot crește, trebuie indexat în fiecare an. Acea taxă între 12 și 15 lei avea o mică hibă. Am cerut aprofundarea studiului fiindcă taxa era calculată pe un contract de 7 ani cu operatorul de salubrizare. I-am pus să facă simulări pe 20-30 de ani. Pentru că aceste contracte sunt pe mai mulți ani, ca să se amortizeze investiția în mai mulți ani și deci să scadă această taxă pentru populație. Practica din țările dezvoltate este ca aceste contracte pentru utilități să fie pe 20-30 de ani, nu pe 5-7 ani. Sunt investiții de zeci de milioane de lei, dacă ai contract pe 7 ani, vrei să-ți amortizezi investiția în perioada aia”, a explicat acesta.Dan Cristian Popescu spune că în acest moment circa 25% dintre locuitorii sectorului nu au încheiat contract de salubrizare, deși produc gunoi, iar acesta ajunge în stradă și plătește Primăria pentru ridicarea lui.”De ce punem taxă în locul tarifului? Nu este ceva suplimentar, este un alt mod de a colecta banii. Plătind taxa, ne asigurăm că toată lumea plătește. Acum 25% din populația sectorului nu are contract și atunci ce facem? Gunoiul ăsta clar ajunge în stradă. Cine plătește pentru el? Noi, Primăria. Noi nu am mai majorat tariful la gunoi din 2007. Nu ai cum să nu îl indexezi măcar cu inflația. Banii pe care cetățenii îi plătesc acum nu ajung pentru serviciile prestate și asta se vede”, a mai explicat viceprimarul.”Se propune introducerea unei taxe de salubrizare în cuantum de 14,86 lei/persoana/lună, cel mai mare nivel din țară. O taxă similară a fost introdusă de către Primăria Sectorului 4, iar Tribunalul Bucureşti a suspendat încasarea taxei şi a anulat această taxă în primă instanţă. Tribunalul Bucureşti a considerat că taxa de 12 lei/persoană/lună introdusă în Sectorul 4 încalcă legea. Taxa va trebui achitată la DVBLS2 și înseamnă ca de fiecare dată când numărul de persoane se schimbă va trebui depusă o declarație nouă la sediul DVBLS2. În calitate de lider de grup al consilierilor locali USR Sector 2, consider acest proiect nelegal”, a declarat acesta pentru HotNews.ro.Primăria Sectorului 4 din București a majorat de la 1 ianuarie taxa de salubrizare de la 5 lei pe lună/persoană la 12 lei, inclusiv pentru minori. Astfel, o familie compusă din doi adulți și doi copii plătea 48 lei pe lună și 576 lei pe an. Ulterior, instituția a micșorat taxa astfel:Consilierii PNL Sector 4 au atacat în instanță hotărârile prin care s-a introdus taxa și în luna iunie, Tribunalul București a admis cererea de chemare în judecată și a dispus în luna iunie anularea majorării taxei de salubrizare stabilită prin Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 347/2018 și 2/2018. Încasarea taxei este suspendată până la rămânerea definitivă a hotărârii.Acțiunea a fost promovată de către consilierii locali Sector 4 București, Răzvan Sava, Adrian Turmac, Daniel Ștefan, Adrian Nicolae, George Ștefan.