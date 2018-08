Drept la replică - Primăria Capitalei despre proiectul lărgirii Șoselei Fabrica de Glucoză

Pentru corecta informare publică, oferim informațiile detaliate în continuare și va solicitam, in virtutea dreptului la replica, publicarea lor în aceleași condiții ca si articolul citat, pentru ca cititorii site-ului dumneavoastra să aibă acces și la punctul de vedere oficial al municipalitatii

„Primăria Municipiului București dezminte informațiile publicate astăzi de Hotnews în articolul Cum să construiești mai puțin, pe aceiași bani: Lărgirea unei străzi din Capitală costă tot 10 milioane de euro, deși s-a renunțat practic la jumătate din proiectul scos inițial la licitație și pentru care constructorul a depus ofertă . Articolul prezinta informatia neadevarată conform careia PMB plătește aceeași sumă pentru supralărgirea Șoselei Fabrica de Glucoză, deși lucrările s-au înjumătățit.Consideram ca analiza prezentata in articol, conduce in mod eronat cititorul catre unele concluzii neintemeiate privind risipa banului public. Apreciem, totodată, că cea mai onestă cale de a informa corect cititorii era ca redactia interesata de subiect să solicite PMB toate detaliile, și nu formularea unor aprecieri tehnice, fără ca autorul acestuia să aibă pregătirea tehnică necesară.Articolul face referire la un obiectiv de investiții cu istoric îndelungat: debutat în anul 2014, o serie de blocaje și contestații au făcut ca semnarea contractului de proiectare și execuție să se facă în anul 2017. Durata mare de timp de la inițierea licitației până la debutul proiectării a făcut ca o serie de condiții să se schimbe în acest interval de timp, făcând necesară adaptarea proiectului la realitatea din teren, la situația la zi a exproprierilor și la normativele în domeniul construcțiilor.Astfel:· În intervalul 2014-2017 zona a cunoscut o perioadă de dezvoltare imobiliara, fapt care a facut ca detinatorii de utilitati sa soliciteAntreprenorul a proiectat noua artera, tinand cont atat de limitele culoarului de expropiere si de cerintele Caietului de sarcini ale PMB, cat si de aceste noi cerinte.· Din cauza restrangerii culoarului de expropriere, noua solutie tehnica prevede(ziduri de sprijin), impuse de diferenta de nivel.· Noul proiect prevede ca(care initial nu era prevazuta in cadrul SF-ului) sa fie amplasata pe partea carosabila, delimitata de aceasta prin borduri, iar pe zona mediana sa fie prevazut separator de trafic din beton, deoarece bicicleta a devenit vehicul, conform legii. Cerinta a fost solicitata in urma prezentarii proiectului in Comisia Tehnica de Circulatie din cadrul PMB.· Pentru zona centrala, care initial in SF era zona verde, in urma solicitarii Comisiei de Circulatie, s-a decisprefabricat pentru separarea fluxurilor de circulatie.· s, ca urmare a faptului ca structura rutiera a trebuit redimensionata din cauza aplicarii noului normativ AND 605/2016, intrat in vigoare dupa demararea licitatiei· Se vor executala care infrastructura si suprastructura contin aceleasi incadrari ca refugiile de tramvai. Refugiile de autobuz nu au facut obiectul Studiului de Fezabilitate, ele fiind prevazute ulterior, in urma solicitarilor facute in cadrul Comisiei Tehnice de Circulatie de catre reprezentantii RATB.(instalatii de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, suprafete tactilo-vizuale etc) au fost revizuite conform solicitarilor din cadrul Comisiei Tehnice de Circulatie si avizelor obtinute (Administratia Strazilor Bucuresti, Brigada Rutiera, etc).· Din cauza dezvoltarii imobiliare a zonei,trebuie sa deserveasca mai multi utilizatori finali, decat cei prevazuti in SF 2009.fata de SF 2009, respectiv 2014 (data listei cu cantitati de lucrari ofertate), sunt determinate de aparitia proiectului NETCITY, prin care se introduc in subteran toate retelele aeriene de telecomunicatii ale operatorilor principali, de pe piata de telecomunicatii din Bucuresti: VODAFONE, ORANGE, RDS-RCS, UPC etc.· La nivelul anului 2017, anul intocmirii PT,, in zona intersectiei Soseaua Fabrica de Glucoza cu Soseaua Petricani, la intersectia cu B-dul Barbu Vacarescu, pe sectorul din Soseaua Fabrica de Glucoza dintre intersectia cu Calea Floreasca si intersectia cu B-dul Barbu Vacarescu, zone in care toti operatorii sunt in reteaua NetCity, lucrari ce nu au fost prinse in cadrul proiectului initial.· Trebuie mentionat de asemenea, ca retelele de telecomunicatii Telekom si in mod deosebit retelele NetCity, au o dinamica de dezvoltare si transformare chiar de la o luna la alta, impusa de dinamica de dezvoltare a zonei.· Solutia propusă in SF privind iluminatul public, prevedea montarea pe ambele parti ale soselei de stalpi de iluminat metalici cu înalţimea de 8m (124 buc) respectiv aparate de iluminat echipate cu lampi cu descarcare în vapori de sodiu cu putere de 150W (169 buc). În conformitate cu noua limita de exproprieri si solicitarile Achizitorului, s-a procedat la redimensionarea cantitativa a sistemului de iluminat public, dar si la modificari calitative, adica utilizarea de echipamente moderne de iluminat de tipul celor cu lampi cu LED, în scopul reducerii consumului de energie electrica si implicit al emisiilor de CO2 si al costurilor de exploatare, impuse de legislatia in vigoare.· O serie defata de momentul licitatiei pentru instalatiile electrice (vezi Anexa).Studiul de fezabilitate ce a stat la baza caietului de sarcini al procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie, a fost intocmit in anul 2009. Acel studiu nu cuprindea cerintele impuse de dezvoltarea imobiliara din aceasta zona aflata in plina dezvoltare si anumite modificari ulterioare SF:· In Februarie 2010, prin HCGMB nr 58 au fost aprobati Indicatorii Tehnico-Economici ai obiectivului de investitii “Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si Soseaua Petricani”· In data de 17.11.2010 prin HCGMB nr 311, a fost aprobata declansarea procedurilor de expropriere, in valoare totala de 163.643.968 lei, iar prin HCGMB 337/17.12.2010 au fost modificati Indicatorii Tehnico Economici aprobati anterior.· In data de 22.02.2014 a fost demarata procedura de licitatie privind “Proiectarea si executia lucrarilor de constructie “Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si Soseaua Petricani”, avand la baza HCGMB mentionate mai sus.· Ulterior demararii procedurii de licitatie, Consiliul General prin HCGMB nr. 27/12.02.2015, modifica Hotararile de Consiliu General, renuntand la exproprierea terenurilor necesare realizarii unui drum colector cu dublu sens si a spatiilor de parcare aferente fapt ce a condus la diminuarea sumelor alocate pentru exproprieri de la 163.643.968 lei la 65.367.144 lei ( 47.795.266 lei Tronsonul 1 + 17.571.878 lei Tronsonul 2).”