UPDATE Primăria Sectorului 3 va cumpăra o fabrică de prefabricate beton cu 5 milioane de euro de la Delta ACM 93

Primăria Sector 3, prin compania municipală Administrare Active Sector 3, va cumpăra o fabrică de prefabricate cu 5 milioane de euro, potrivit unui proiect de hotărâre care a fost aprobat marți în ședința de Consiliu Local. Este vorba mai exact despre fabrica Delta Antrepriză de Construcții și Montaj '93 SA din Popești Leordeni, de pe Șoseaua de Centură nr. 111.





„Primăria Sector 3 se transformă ușor, ușor într-o mare firmă controlată de Robert Negoiță și acoliții săi. Pentru recenta betoniadă din sector, primarul vrea mai nou să scoată din schemă intermediarul și din acest motiv dorește să achiziționeze o fabrică de produs borduri și pavele. Detaliile afacerii sunt neclare, iar persoanele implicate au un trecut presărat cu dosare de corupție. Nu există nicio analiză temeinică în spate iar proiectul ne-a fost pus la dispoziție cu 24 de ore înainte de ședința. Consilierii USR vor vota împotriva acestui proiect”, a declarat Liviu Mălureanu, consilier USR, pentru HotNews.ro.







Potrivit expunerii de motive a proiectului, Consiliul Local Sector 3 a dat mandat societății Administrare Active Sector 3 să să demareze procedurile de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investitii ,,Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investitii ale Sectorului 3 si ale intreprinderilor publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti". Reprezentanții societății au constatat însă că este foarte complicat să construiești o fabrică de la zero.„Astfel cum rezultă din adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 860/06.08.2018, înregistrată cu nr. 157851/CP/06.08.2018, sectorul de producţie şi distribuire a prefabricatelor din beton este insuficient dezvoltat la nivelul pietei româneşti, iar construcția de la zero a unei fabrici de prefabricate este un proces de lungă durată şi foarte complex, acesta presupunând identificarea şi achiziționarea unui teren vast, cu diferite căi de acces pentru echipamente grele şi agabaritice, achiziționare echipamente specifice, angajare de personal calificat etc. Astfel cum rezultă din materialele prezentate, societatea Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A. a făcut o ofertă de vânzare a unui poligon de prefabricate, în valoare de 8,3 milioane euro +TVA, ofertă ce cuprinde teren, construcții, echipamente depozitare, căi de acces și toate elementele necesare funcționării unui poligon de prefabricate din beton, ofertă la care Societatea Administrare Active a răspuns cu o ofertă de cumpărare neangajată în valoare de cca 4,6 milioane euro +TVA privind achiziționarea fabricii de prefabricate din beton amplasata in Popești-Leordeni, pe șoseaua de centura, nr. 111”, se arată în expunerea de motive a proiectului.Prefabricatele produse în această fabrică ar urma să fie folosite la lucrările Primăriei.„Ținând cont de necesitatea implementării obiectivelor de investiţii aprobate la nivelul Sectorului 3 în termeni de eficiență timp-costuri, consider oportună acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziţionării unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimată de 5.000.000 (cinci milioane) euro + TVA în scopul derulării obiectivelor de investiţii ale Sectorului 3 şi ale întreprinderilor publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti”, se mai arată în expunerea de motive.Consilierii USR au declarat că nu sunt de acord cu această achiziție.Delta ACM 93 a fost înființată în urmă cu 23 de ani și este abonată la contracte din bani publici. Printre lucrările de infrastructură realizate se numără modernizarea Pasajului Universității din București, renovarea parcului Alexandru Ioan Cuza din sectorul 3 și a parcului Orășelul Copiilor din sectorul 4, asfaltarea străzilor aflate în administrarea Primăria Capitalei.Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, acționari la Delta ACM 93 sunt: DIACONU FLOREA (80%) și PIRPILIU IONEL (20%).Ionel Pirpiliu este fratele lui Ștefan Pirpiliu, fost deputat ales din partea PDL, în legislatura 2008-2012. Ștefan Pirpiliu a făcut parte din grupul parlamentar al PDL până în august 2012, iar până la finalizarea mandatului a rămas neafiliat.Potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, în 2017, firma a avut o cifra de afaceri de 254.149.590 și un profit net de 1.801.762 lei. Datoriile erau de peste 346 milioane lei, însă firma are în casă și în conturi peste 45 milioane lei, cu active circulante în valoare de peste 320 milioane lei și active imobilizate de peste 262 milioane lei.