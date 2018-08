Circa 40 de urși identificați în jurul stațiunii Băile Tușnad; jandarmi patrulează prin tot orașul

Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, consideră că relocarea urșilor din jurul stațiunii Băile Tușnad, care au venit în mai multe rânduri în oraș și au atacat oameni, nu reprezintă "soluția optimă", pentru că "într-un habitat străin ursul va fi și mai agresiv". Acesta precizează că îndatoririle instituțiilor nu sunt bine definite, fiind vorba de un "vid legislativ", care "permite ca nimeni să nu-și asume responsabilitatea în ceea ce privește luarea unei decizii".Potrivit unui comunicat de presă trimis de Consiliul Județean Harghita, luni s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, după ce, duminică dimineața, doi tineri au fost atacați de urs, unul fiind în stare gravă."Cei prezenți au ajuns la concluzia că este nevoie de sprijinirea asociațiilor de vânătoare în vederea elaborării documentației necesare intervenției în cazul exemplarelor periculoase și trimiterea de urgență a acesteia către Minister, care ar trebui să emită de îndată autorizația de intervenție. Jean Adrian-Andrei, prefectul județului Harghita, a solicitat conducerii autorităților deconcentrate să tratateze cu prioritate toate acele solicitări care sunt în sprijinul soluționării situației excepționale de la Băile Tușnad", se arată în comunicat.Până la stabilizarea situației, Inspectoratul Județean de Jandarmi Harghita asigură în permanență prezența unei patrule la Băile Tușnad. Potrivit CJ Harghita, doar în cursul nopții de duminică spre luni au alungat cinci urși din localitate.Deocamdată, având actualul cadru legislativ, alungarea urșilor este singurul mod în care pot interveni.Președintele CJ Harghita susține că două treimi dintre cei care sunt afectați de prezența urșilor în gospodăriile lor nu mai raportează daunele, iar procedurile de despăgubire trebuie simplificate."Fauna cinegetică, inclusiv urșii, sunt proprietatea statului, deci revine în sarcina guvernului luarea deciziilor corespunzătoare cu privire la managementul speciei. Se pare că Bucureștiul vrea să lase în seama noastră rezolvarea problemei, aș putea spune că am primit autonomie. Din păcate situația nu este chiar atât de amuzantă și din păcate oameni răniți stau pe paturile de spital. Tot ceea ce putem face este să patrulăm, să fim mai atenți la modul în care se depozitează deșeurile care îi atrag pe urșii aflați în căutare de hrană. Din păcate acestea sunt doar soluții de moment. După cum au afirmat în ultimele zile și specialiștii din domeniu, în jurul orașului Băile Tușnad au fost identificați aproximativ 40 de urși, dintre aceștia 15 exemplare trăiesc efectiv în oraș sau foarte aproape de oraș. Se știe despre aceste aspecte de mai bine de un an, însă nu s-a intervenit. Iar acum la adăpostul vidului legislativ, nu se face nimic pentru a remedia situația la care s-a ajuns din cauză că timp de 10 ani nu s-a luat nici o decizie. Am încredere că în urma întocmirii de către primăria și asociația de vânătoare din Băile Tușnad a documentației necesare pentru intervenția în cazul a 12 exemplare de urs, răspunsul va fi unul pozitiv și mâine dimineața la prima oră se va putea interveni", a spus Borboly Csaba.Șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Harghita, Dan Iamandi, consideră că este important să se clarifice detaliile cu privire la relocare urșilor și rolul pe care îl au jandarmii, agenția de protecție a mediului și asociațiile de vânătoare în derularea acestei proceduri. În lipsa acestor clarificări o colaborare eficientă nu este posibilă.La întâlnire a fost prezent și comisarul șef adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Szép Róbert, care consideră că este nevoie de legiferarea activităților de colectare a fructelor de pădure și a activităților care se desfășoară în pădure, deoarece prin aceste activității animalele sălbatice rămân fără sursă de hrană."Este nevoie de luarea de măsuri și interzicea utilizării în pădure a vehiculelor motorizate care aduc atingere habitatului în care trăiesc urșii și din cauza cărora aceștia sunt tot mai adesea văzuți în ariile locuite de oameni. Prezența urșilor nu poate fi pusă doar pe seama mult vehiculatei legende urbane despre faptul că pădurea a fost tăiată; în județul Harghita se poate constata o tendință de creștere a zonelor împădurite", a spus acesta, potrivit comunicatului de presă trimis de CJ Harghita.