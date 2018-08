​​FOTOGALERIE Cum poate fi deturnată o măsură bună: creșterea prețului la parcare în centrul Capitalei a dus la umplerea trotuarelor de mașini și blocarea primei benzi

În ceea ce privește parcările primăriei, unde tariful este de 10 lei/oră, acestea sunt în continuare aproape pline. La început erau mai multe locuri libere, dar în decurs de o lună aproape s-au umplut, semn că există capacitate de plată, dar și nevoie de mai multe locuri de parcare. Totuși, s-a constatat că, cu cât ai mai multe locuri de parcare în centru, cu atât atragi mai multe mașini. Soluția aplicată de alte capitale europene este un transport public de calitate și benzi unice, astfel încât oamenii să nu mai aibă nevoie să folosească mașina personală, și parcări park&ride, la marginea orașului sau la nodurile importante de transport. Din păcate aici Primăria Capitalei are restanțe mari, calitatea transportului public fiind una îndoielnică, avem doar câteva benzi unice, nu avem parcări la marginea orașului să poți lăsa mașina și să folosești transportul public, nu avem piste pentru biciclete.































În plus, din 2017, Primarul Londrei a anunțat că mașinile situate sub normă de poluare Euro 4 intră în centrul capitalei britanice contra unei taxe zilnice de 10 lire sterline, această adăugându-se la cele 11,5 lire, cât este "taxa de congestie".



























Reamintim că Primăria Capitalei a motivat majorarea tarifelor la parcare prin faptul că „au fost depășite valorile-limită stabilite prin legislația Uniunii Europene privind calitatea aerului înconjurător, iar una dintre cauze este poluarea rezultată în urmă traficului intens și a utilizării pe scară largă a autovehiculului propriu”.





”Prin implementarea acestei măsuri, va fi eliberată bandă 1 de circulație, iar accesul în instituții publice, precum unități de învățământ și spitale, va fi mai facil”, mai afirmau reprezentanții municipalității.



































Studiu de caz: Viena





În Viena, în 1975 au fost introduse primele parcări cu timp limitat, contra cost. La ora actuala în districtele 1-9 și 20, de luni pâna vineri, între orele 9-22 se poate parca pe spațiul public doar cel mult 2 ore și contra cost (Kurzparkzone). Tariful de parcare este de 1,05 euro pentru 30 de minute. În parcările park&ride se poate parca însă cu 3,40 euro.zi. Dacă parchezi neregulamentar ți se ridică mașina.







La Oradea, taxa de parcare în centrul orașului este de 2,6 lei/oră și poți parca doar două ore. Dacă parchezi neregulamentar, ți se ridică mașina. În plus, strategia primăriei este să elimine din locurile de parcare din zona centrală și să redea spațiile pietonilor.







zona parcajului subteran Intercontinental, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I;

zona parcajului subteran din Piață Unversității, străzile N. Bălcescu - I. Câmpineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independenței - Halelor - I. C. Brătianu;

zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu - Sf. Vineri - Calea Moșilor - H. Botev - C. Coposu;

a patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu - M. Basarab - Mircea Vodă - Unirii - Brătianu.

5 lei/ora – tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcție de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00.00-24.00; după intervalul maxim de parcare de 2 ore, se aplică măsura suprataxării la un nivel dublu pentru fiecare ora de depășire.

2,5 lei/ora – tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/ora .

2,5 lei/ora – tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcție de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00,00-24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);

1,5 lei/ora - tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);

Tariful pentru serviciul de blocare/deblocare a autovehiculelor este de 200 de lei, dar până acum nu s-a aplicat această măsură.



































Dincolo de aceste neajunsuri pentru pietoni și șoferi și faptul că măsura nu și-a atins scopul, este o nedreptate și pentru cei care plătesc 10 lei/oră în parcările municipalității în timp ce alții parchează gratis și blochează traficul și circulația pietonilor.O altă măsură aplicată de marile capitale europene, pe lângă creșterea tarifelor la parcare și limitarea timpului, este taxa de acces în centrul orașului. De exemplu, Londra a introdus taxa de congestie în februarie 2003 pentru mașinile care intră în centrul orașului. Inițial, această era de 5 lire pe zi, în 2005 a ajuns la 8 lire, în 2011 la 10 lire iar în prezent este 11,5 lire/zi. Taxa a fost implementată pentru a reduce poluarea și pentru a straange fonduri pentru investiții în transportul public. Pe lângă taxa de congestie, din luna aprilie 2017, în zona Westminster din centrul Londrei, autoritățile au decis că parcarea să fie mai scumpă cu 50% pentru mașinile diesel, potrivit The Telegraph. Astfel, parcarea în zona va costă cu 2,45 lire/ora mai mult decât tariful standard de 4,90 lire/oră. Primarul Londrei a declarat că anual mor 10.000 de oameni din cauza poluării în capitală, iar dieselul are și el o vină importantă.În plus, reprezentanții instituției au declarat înainte de implementare că prin aceste tarife „Bucureștiul se aliniază marilor capitale europene care au adoptat un tarif mai mare pentru parcarea în zona centrală, cu scopul de a reduce traficul, și implicit poluarea, dar și pentru a promova transportul public și transportul alternativ”.”Pentru zona centrală, strategia noastră este următoarea: să nu poți parca nicăieri fără să plăteșți, deci nu există azi în centru un loc în care să lași mașină dezordonat, fără să plăteșți. De ce facem asta? Pentru că noi avem nevoie de găsirea unui echilibru între cererea de locuri de parcare și oferta. Tariful este de 2,6 lei/oră în zona centrală și poți parca doar două ore. Încercăm să-i favorizăm prin această politică pe cei care au probleme de rezolvat în centru, nu pe cei care lucrează în centru. De asemenea, această politică nu te încurajează să vii să-ți lași mașină în centru nelimitat pentru că acel loc de parcare este cerut de oameni care au taxe de plătit, cumpărături de făcut, de obținut avize. În felul acesta încasăm bani care se folosesc exclusiv pentru construcția de parcări și treptat-treptat scoatem parcările din zona centrală a orașului de pe carosabil în afară carosabilului. În ultimii doi ani am scos 1000 de locuri de parcare din cele 8000 pe care le avem în centru, deci aproximativ 15% dintre ele au fost relocate. În următorii ani estimăm încă 1000 de locuri, astfel încât 30% din locurile de parcare să fie mutate în afara carosabilului, în locuri amenajate. În felul acesta, treptat-treptat, urmărind un model al orașului Bruges din Belgia, care este un oraș cu un centru asemănător cu Oradea. Ne propunem să extindem spațiile pietonale și locurile de parcare de pe carosabil să fie redate pietonilor, să poți veni în centru, să admiri clădirile, să ai diverse activități, fără să treacă mașinile în viteză pe lângă ține, sau să te freci de mașinile parcate pe trotuar.În zona municipiului Oradea dacă parchezi mașina într-un loc nepermis, ți se ridică, iar recuperarea ei costă în jur de 400 de lei. Toate ridicările sunt executate de primărie prin Poliția Locală și toate amenzile și costul aferent ridicării constituie venituri la direcția care se ocupă de extinderea de locuri de parcare. Noi ridicăm mașinile de circa 8 ani, cu o mică pauză, când au fost probleme cu legislația, care a confirmat orădenilor că ordinea este preferabilă haosului. Întotdeauna când există haos oamenii parchează mașină pe trotuare, se blochează circulația pietonilor, oamenii parchează pe locul cel mai apropiat, pe trecerea de pietoni, în intersecții, în zone în care crează ambuteiaje, iar în felul acesta, cu aceste măsuri de ordine s-a creat o circulație acceptabilă în centrul orașului Oradea", a declarat primarul orașului, Ilie Bolojan.Reglementările instituite de la 1 iulie impun 3 zone de taxare în București.Zona 0, compusă din 4 sub-zone, taxă de parcare 10 lei pe oraÎn zona 1 se aplică tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe ora:Piața Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Șincai – str. Lanariei – Calea Șerban Vodă – bd. Mărășești – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Hasdeu – str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzești – Piață VictorieiCum se aplică tarifele:În ambele cazuri, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare.Pentru unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe baza de contract tariful este de 5 lei/ora x 24 ore x 30 zile. Riveranii beneficiază de un tarif preferențial lunar de 100 lei.Zona 2 – cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 și limita administrativă a orașuluiTarife utilizabile în zona în zona 2:Tariful preferențial pentru unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe baza de contract este de 2,5 lei/ora/24 ore/zi, iar pentru riverani – de 80 lei/luna.Că și în cazul celorlalte zone, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare.