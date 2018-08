Șeful de la Protecția Consumatorului Constanța reclamă că a fost bătut în timpul unui control la o terasă din staţiunea Neptun

Părţile implicate sunt audiate la această oră, poliţiştii efectuând cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de ultraj, au precizat reprezentanţi ai IPJ.





Constantinescu a afirmat că el şi colega au fost îmbrânciţi, iar o persoană 'a spart o sticlă, ameninţând că se mutilează'."Am fost bătut de trei bărbaţi, am pierdut şirul... cine şi cum. (...) Ne-au smuls telefoanele", a afirmat şeful CJPC Constanţa, menţionând că în prezent se află la sediul Poliţiei Neptun pentru a reclama cele petrecute.Potrivit lui Horia Constantinescu, pe gât are mai multe echimoze, iar un dinte i-a fost spart.Scandalul a început în urma unor discuţii contradictorii, şeful CJPC spunând că are dreptul să facă în mod inopinat verificări, pe baza legitimaţiei de serviciu, fiind autoritate de control, în timp ce reprezentanţii localului susţineau că nu are acest drept fără existenţa unei autorizaţii în care să se menţioneze şi orele între care se fac verificările.Constantinescu a declarat că verificările la Zorba's nu au putut avea loc, menţionând că va solicita Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi închiderea respectivei unităţi de alimentaţie publică pentru obstrucţionarea reprezentanţilor autorităţii de control.Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, şeful CJPC Constanţa, aflat în control la restaurantul-terasă Zorba's, "a fost agresat de reprezentanţii restaurantului care, la rândul lor, reclamă că au fost agresaţi". Reprezentanţii CJPC îşi exercitau atribuţiile de serviciu, respectiv verificau condiţiile în care funcţionează terasa.