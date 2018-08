Primăria Capitalei a semnat contractul pentru achiziția a 106 ambulanțe

Primarul general, Gabriela Firea, a semnat miercuri contractul pentru achiziția a 106 ambulanțe pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Câștigătorul licitației este firma Deltamed SRL, iar valoarea contractului este de 8,7 milioane de euro. Ambulanțele sunt marca Volkswagen și vor fi livrate în termen de 12 luni, în tranșe, începând cu luna noiembrie 2018.







Ambulanțele vor rămâne in proprietatea municipalității, dar vor fi folosite de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.







"În urma finalizării, în data de 18 iulie 2018, a procedurii de achiziție, semnăm azi contractele de livrare pentru cele 106 ambulanțe pe care Primăria Capitalei le va pune la dispoziția Serviciului de Ambulanță București Ilfov, în sistem de comodat. Este vorba de 89 ambulanțe tip B, de urgență și 17 ambulanțe tip C – Echipaj de urgență cu medic/Terapie intensivă mobilă, toate fiind marca Volkswagen. Contractul a fost atribuit companiei Deltamed SRL. Valoarea totală a contractului este de 8,7 milioane de euro, 4,6 milioane de euro din această sumă provenind din dividendele pe care le primește Primăria Capitalei din contractul cu Apanova, restul banilor fiind suportați din bugetul propriu al Municipiului București”, a declarat primarul Gabriela Firea la semnarea contractului.





Ambulanțele vor fi livrate în termen de maxim 1 an de la data semnării contractelor, mai precis până la sfârșitul lunii februarie 2019 vor fi livrate minim 62 de ambulanțe tip B și 12 ambulanțe tip C, până la sfârșitul lunii mai 2019 urmând să mai fie livrate un minim de 13 ambulanțe tip B și minim 2 ambulanțe tip C. Până la finalul lunii iulie 2019 va fi livrată și diferența de 14 ambulanțe tip B și 3 ambulanțe tip C.







În momentul de față, Serviciul de Ambulanță București Ilfov (SABIF) are în dotare 108 ambulanțe de urgență din care 22 tip C și 86 tip B. Din totalul de 108 ambulanțe, un număr de 68 au durata legală de folosință depășită. Ultima achiziție de ambulanțe, la nivelul Ministerului Sănătății, a fost efectuată în urmă cu 3 ani, ocazie în care SABIF a primit doar o ambulanță.







Alice Grasu, directorul Serviciului de Ambulanță București Ilfov (SABIF): "După cum știți, 80% din parcul auto al SABIF este depășit, o mare parte din ambulanțe fiind vechi, cu durata de folosință îndeplinită. Cu ajutorul acestor noi ambulanțe vom suplimenta capacitatea de intervenție și le vom înlocui pe cele care nu mai fac față cerințelor. Este un moment foarte important pentru SABIF, mai ales că acum trei zile Serviciul de Ambulanță București Ilfov a împlinit 112 ani, fiind cel mai vechi serviciu de ambulanță din România”.





În cadrul evenimentului, primarul general, Gabriela Firea, a mai declarat că Primăria Capitalei a achiziționat o autoutilitară care va fi utilizată de Direcția de Sănătate Publică București: "Tot astăzi s-a finalizat și procedura de achiziție a unei autoutilitare izoterme, dedicată transportului vaccinurilor pe rază Municipiului București. Această mașînă va fi dată în sistem de comodat Direcției de Sănătate Publică București și este destinată transportului vaccinurilor către cabinetele medicilor de familie. Autoutilitară va fi livrată in luna septembrie a acestui an. Am luat această decizie la solicitarea medicilor de familiei din București, care au făcut această solicitare Primăriei Capitalei".