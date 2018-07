Autorități locale din zona Moldovei: Banii alocați de Guvern pentru pagubele produse de ploi, insuficienți

Primarul din Slănic Moldova, liberalul Gheorghe Baciu, a declarat vineri că este îngrijorat din cauza faptului că banii de la Guvernul României, respectiv 364.000 de lei, sunt insuficienți pentru acoperirea pagubelor produse de inundații, în condiţiile în care acestea au fost evaluate la 2,5 milioane de lei."Pentru pagubele produse de inundaţii, noi am cerut suma de 2,5 milioane de lei, conform evaluării făcute de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Acum constat că am primit doar 364.000 de lei, adică aproximativ 15% din ce am cerut. Ce este grav e că noi am primit aceşti bani pentru nişte punţi şi podeţe, dar banii pe care noi i-am cheltuit doar pentru a înlătura aluviunile sunt de peste 100.000 de lei şi nu îi putem recupera, astfel că ne îngreunăm situaţia din punct de vedere financiar", a declarat primarul Gheorghe Baciu.Acesta a adăugat că nu a primit nicio explicaţie pentru care suma alocată este atât de mică, în comparaţie cu ce a solicitat."Doamna Viorica Dăncilă a insistat la vizita de după inundaţii că doreşte o evaluare. Noi am făcut-o foarte repede, am stat toată noaptea atunci, şi am trimis-o la Guvern. Dar rezultatul este acesta! Suntem într-o situaţie mult mai gravă decât am fost înainte de aceste inundaţii! Au venit aici cinci miniştri şi premierul şi ne-au promis că ne ajută, dar ajutorul dat este foarte mic. Nu ştiu ce putem face de aceşti bani. Trebuie să aducem un proiectant în regim de urgenţă, să vedem care sunt soluţiile tehnice pentru refacere, care sunt costurile şi să vedem care sunt obiectivele către care trebuie alocaţi banii", a subliniat Gheorghe Baciu.În aceste condiții, primarul din Slănic Moldova face apel pentru ajutorarea celor 68 de familii ale căror locuinţe au fost distruse de inundaţii."Avem peste 300 de gospodării afectate, printre care 68 de case inundate. Oamenii aceia au nevoie de ajutor. Măcar la ei să se gândească reprezentanţii Guvernului, pentru că noi, de la bugetul local, nu avem posibilitatea de a-i ajuta!", a mai spus Baciu.Un alt primar dintr-o localitate afectată de inundații a spus că pagubele din Moineşti, judeţul Bacău, au fost de 6,5 milioane de lei, dar a primit de la Guvern doar 690.000 de lei."S-a făcut o evaluare a pagubelor produse în zilele de 29 şi 30 iunie 2018, a fost trimisă şi a ajuns la Guvern. A fost vorba despre o cerere privind acordarea sumei de 6,5 milioane de lei, pentru reabilitarea drumurilor, podurilor, podeţelor, punţilor etc. Din suma solicitată, am primit doar aproximativ 10%, adică 690.000 de lei. Aştept o adresă oficială din partea Guvernului, pentru a cere o motivare. La vizita făcută după inundaţii, doamna premier Viorica Dăncilă ne-a cerut de urgenţă o evaluare a pagubelor. Noi ne-am făcut treaba, dar noi văd că am primit fonduri doar pentru nişte punţi şi podeţe", a spus primarul oraşului Moineşti, Valentin Vieru (ALDE).Acesta a precizat că a sesizat faptul că unele comune au primit de două-trei ori mai mulţi bani decât Moineştiul, deşi nu sunt traversate de râuri, şi că el nu îşi poate explica motivul pentru care se întâmplă acest lucru.

În urmă cu aproape trei săptămâni, premierul Viorica Dăncilă a mers, alături de membri ai Guvernului, în mai multe zone afectate de inundaţii din judeţele Buzău, Bacău, Covasna şi Braşov, pentru a identifica cele mai rapide soluţii de sprijinire a oamenilor. Premierul a fost însoţit atunci de ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, şi ministrul Agriculturii, Petre Daea.La Bacău, Viorica Dăncilă a insistat pe o evaluare rapidă a pagubelor, susţinând că va face tot posibilul pentru a da fondurile necesare comunităţilor afectate şi chiar le-a promis localnicilor că, din fondul de rezervă al statului, va da fonduri pentru refacerea gospodăriilor.