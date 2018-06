Șoferii vor plăti și 10 lei pe o oră de parcare în centrul Capitalei

Parcarea mașinii în centrul Capitalei ar putea costa 10 lei pe oră, potrivit noilor tarife aprobate joi de Consiliul General al Municipiului București. În prezent, pentru o oră de parcare se plătește 1,5 lei.

Potrivit proiectului CGMB, care a fost aprobat cu 31 de voturi pentru și două împotrivă, în ședința de joi, Municipalitatea va împărți orașul în mai multe zone în ceea ce privește tarifarea parcajelor.

Astfel, „Zona 0”, va avea patru segmente, resepectiv: zona parcajului subteran Intercontinental , străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I; zona parcajului subteran din Piaţa Unversităţii , străzile N. Bălcescu – I. Câmpineanu – Calea Victoriei – Splaiul Independenţei – I. C. Brătianu; zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu – Sf. Vineri – Calea Moşilor – H. Botev – C. Coposu; a patra zonă este cea a parcajului suprateran Unirea , cu străzile C. Coposu – M. Basarab – Mircea Vodă – Unirii – Brătianu.

„Tarifele aplicabile în zona 0 vor fi: 10 lei/ oră TVA inclus, tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 00.00 – 24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare). Parcarea este limitată la o durată de maxim 2 ore, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxării cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire. Se va aplica tariful de 10 lei pe oră X 24 de ore X 30 de zile plus TVA unităților hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive, locuri de parcare rezervate pe bază de contract”, potrivit proiectului de hotărâre al CGMB, citat de Mediafax.

De asemenea, pentru locuitori din această zonă (riveranii), tariful va fi de 120 de lei pe lună, cu TVA.

Totodată, potrivit proiectului, celelalte tarife, pentru alte zone vor fi: pentru Zona 1, care cuprinde străzile Piaţa Victoriei – Iancu de Hunedoara – Polonă – Şincai – Mărăşeşti – Berzei – Buzeşti, tariful va fi de 5 lei pe oră, cu TVA, în intervalul 06.01 – 18.00, şi de 2,5 lei pe oră în intervalul 18.01 – 06.00.

În Zona 2, aflată între Zona 1 şi limita oraşului, tarifele vor fi de 2,5 lei/oră în intervalul 06.01 – 18.00, şi de 1,5 lei pe oră în intervalul 18.01 – 06.00. Tot 2,5 lei pe oră, 24 de ore pe zi, plus TVA, va fi tariful în această zonă pentru unitpțile hoteliere, iar pentru riverani, tariful va fi de 80 de lei pe lună cu TVA inclus.





Noile tarife de parcare vor intra în vigoare de la 1 iulie 2018.