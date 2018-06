Primăria Voluntari va cheltui circa 100.000 de euro pentru organizarea pelerinajului la "Cinstitul Brâu al Maicii Domnului": „Mândri să fim voluntăreni”

pachet materiale publicitare eveniment religios - 91.701 RON (19.692,69 EUR) către firma S.C. Dark Solutions S.R.L.

servicii foto-video Brâul Maicii Domnului 2018 - 50.000 RON (10.737,45 EUR) către firma S.C. PARTY MEDIA S.R.L.

servicii sceno-tehnică și lumini - 132.300 RON (28.514,77 EUR) către firma S.C. 360 REVOLUTION S.R.L.

tipărire Acatistul Maicii Domnului - 100.000 bucăți - 35.000 RON (7.543,59 EUR) către firma S.C. PARTY MEDIA S.R.L



aranjamente florale - 168.480 RON (36.180,90 EUR) către firma BRILIANT - ACTIV SRL.







Contractele au fost acordate în aceeași zi în care anunțul a fost postat pe sistemul electronic de achiziții publice.







Pelerinajul la "Cinstitul Brâu al Maicii Domnului" va avea loc la Catedrala din Voluntari în perioada 7-11 iunie.

Cei circa 100.000 de euro se duc pentru:Firma de evenimente S.C. 360 Revolution SRL este din Ploieşti cu adresa pe strada Mihai Bravu nr. 10, acolo unde are sediul central şi firma fugarului Sebastian Ghiţă, Asesoft Internaţional.Compania este administrată de Daniel Iulian Buduluş, însă a fost înfiinţată în 2007 de asociaţii Sebastian Ghiţă - 51% şi Anton Gabriel Roescu - 49%. În 2011, Ghiţă s-a retras din firmă, iar Buduluş a devenit asociat unic. Cu toate acestea, potrivit procurorilor DNA, firma este una dintre cele 51 de firme controlate prin interpuşi de fostul deputat PSD, Sebastian Ghiţă (Sursa: g4media.ro ).„Orașul nostru, ocrotit de Sfânta Cuvioasa Parascheva, va găzdui cel mai important eveniment spiritual din țară, din ultima perioadă. Va fi loc de pelerinaj, ceea ce ne va oferi, o dată în plus, statutul de oraș cu oameni credincioși, iubitori de Dumnezeu. Pe lângă școli, grădinițe, un spital, mai multe cabinete medicale, săli de sport și parcuri, străzi asfaltate și racordate la rețeaua de apă și canalizare, prin strădania noastră am construit o Catedrală, care va dăinui peste veacuri și ne va face să spunem, oriunde ne-am afla în lume, că suntem mândri să fim voluntăreni. Mulțumim monahiilor și preoților care vor aduce Cinstitul Brâu al Maicii Domnului și racla cu Mâna Dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, Patriarhiei Române pentru Binecuvântare, precum și Mitropoliei din Grecia care a acceptat să ne putem ruga și închina, la noi acasă, la Cinstitul Brâu al Maicii Domnului și la racla cu Mâna Dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon. Icoana Maicii Domnului Prodromița, care va deveni obiect de cult al orașului Voluntari”, se arată pe site-ul Primăriei Voluntari.