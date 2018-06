Anda Ioana Negoiță, administratorul paginii PSD Bucuresti, a fost numită în consiliul de administrație al unei companii a Primăriei Sector 3

- contract de servicii expertiza contabila extrajudiciara încheiat cu SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL pe data de 05.09.2017 - valoarea contractului fiind de 1,500 RON/bucată;

- contract de servicii contabilitate încheiat cu Algorithm Residential S3 Srl pe 30.08.2017 - valoarea contractului fiind de 6.000 lei/lună.

”Nu am numit-o eu. Nu mă ocup eu de chestiunile astea, există o procedură, este pusă de Consiliul Local sau a dat examen, eu nu am legătură cu asta. Probabil este numită provizoriu. Nu îmi spune nimic numele. Nu am legătură cu chestiunea asta”, a declarat primarul Robert Negoiță, pentru HotNews.ro.Potrivit declarației de avere, Negoiță Anda Ioana este angajată la firma Karla Business Consulting. La această companie sunt acționari DIACONU CARMEN și DIACONU LAURENȚIU, potrivit Termene.ro Negoiță Anda Ioana nu are trecute în declarația de avere venituri de la PSD pentru serviciile prestate.Potrivit datelor din sistemul de achiziții publice, firma are două contracte cu alte două companii ale Primăriei Sector 3:Potrivit informațiilor de pe pagina de Facebook, Anda Negoiță a studiat la Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.