Doi consilieri USR Sector 1 cer în justiție anularea hotărârii prin care s-au alocat peste 260.000 de euro pentru amplasarea statuii "La fluturi" în Parcul Kiseleff / Monumentul costă 5,4 milioane lei plus TVA

Doi consilieri USR Sector 1, Ilinca Macarie și Cristian Bulfon, au cerut în instanță anularea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 prin care s-au alocat, în 2017, 263.000 euro pentru amplasarea statuii "La fluturi" în parcul Kiseleff și amenajarea spațiului din jurul său. Separat, pentru statuie, ADP Sector 1 plătește sculptorului Ioan Nemțoi 5.456.000 lei plus TVA.





”În termeni pe înţelesul tuturor, contestăm intenţia primăriei de a interveni în parcul Kiseleff, intervenţie pe care o considerăm ilegală şi abuziva, care nu ţine cont de statutul de monument al parcului şi prevedere reconfigurarea și remodelarea talazurilor, a lacului și a aleilor, betonând și defrișând mari suprafețe verzi. Acest demers ar însemna distrugerea iremediabilă a monumentului istoric Parcul Kiseleff fără avizul Ministerului Culturii privind intervenția într-o zonă protejată / intervenția pe un monument istoric, intervenția neavând la bază niciun studiu de specialitate cu privire la valoarea reală a vegetației existente și la impactul pe care noua amenajare l-ar avea asupra arborilor și asupra altor elemente ce intră în componența monumentului. Această intervenţie a fost propusa ca măsură însoţitoare pentru amplasarea unei statui înalte de ca. 10 m, care a costat primăria ca. 7 milioane de lei, din care mai sunt de plătit 300 000, - lei. Faţă de cele 7 milioane plătite din banii noştri, lucrările de amplasare, care includ intervenţiile de mai sus vor mai costa 5,2 milioane lei”, a postat Ilinca Macarie pe pagina de Facebook.







Aceasta este de părere că acest proiect mutilează arcul Kiseleff, monument istoric.











Întrucât lucrarea deja a fost plătită, cei doi consilieri au propus amplasarea monumentului în Parcul Herăstrău, însă cererea a fost refuzată.





”Eu am creat opera de artă. Am creat-o pentru acest loc. Am câștigat concursul, oameni de specialitate și-au dat acordul, au fost de acord. Eu nu pot să renunța la acel loc. Deci, din motiv că nu putem să amenajăm, eu cred că este o absurditate. Se poate amenaja locul, se poate gândi altfel. Am înțeles că nu sunteți de acord cu acea formulă. Trebuie găsită soluția să putem să montăm lucrarea. Eu am Autorizație de la Primăria Capitalei de amplasare, am Acordul Ministerului Culturii și nu voi renunța să amplasez... adică, voi solicita să amplasez lucrarea în acel loc unde am conceput lucrarea. Eu am conceput o operă de artă, este opera mea... Vă invit să stăm de vorbă la locul respectiv... Am înțeles că oamenii nu știu nimic despre lucrarea asta”, a declarat sculptorul Ioan Nemțoi în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Sector 1.



”Sub argumentul stupid al amenajării unui ”spațiu urban de calitate”, această infernală acumulare de amenajări, obiecte și materiale afectează în mod grav zona lacului, dovedind o totală neînțelegere a valorii istorico-culturale a Parcului Kiseleff. Proiectul ”AMENAJARE, REABILITARE ŞI AMPLASARE OBIECTE DE ARTĂ PLASTICĂ URBANĂ ÎN PARCUL KISELEFF” nu este un proiect de ”reabilitare”; este un proiect care are ca efect distrugerea parțială a unui monument istoric. Proiectul este nu numai un exemplu de incultură și incompetență, ci și de dispreț față de lege, prin completa eludare a statutului juridic al Parcului Kiseleff, atât în organizarea procedurii, cât și în suita de documente (certificat de urbanism, aviz, autorizație) care au fost emise în perioada 2012-2017 de administrația locală (Primăria sectorului 1, Primăria Municipiului București) și centrală (Ministerul Culturii)”, este de părere Ilinca Macarie.