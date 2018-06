Tribunalul București a anulat hotărârile prin care s-a majorat taxa de salubrizare în Sectorul 4. Sentința poate fi atacată cu recurs

Potrivit celor două hotărâri, taxa de salubrizare din Sectorul 4 este:





- în cazul neachitării taxei anticipat sau până la dată de 20 ale fiecărei luni pentru luna anterioară, taxa va fi de 12 lei, indiferent de veniturile persoanei.

- în cazul unui imobil (sau mai multe imobile situate pe raza sectorului 4) cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p., proprietatea unei persoane fizice/juridice/alt tip de entitate, indiferent de forma de organizare se va achita în plus o taxă de 40 lei pentru fiecare metru cub ce depășește cantitatea de 1 metru cub lunar.





- în cuantum de 9,6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mari de 2.000 lei;- în cuantum de 6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mici de 2.000 lei, inclusiv minori.- în cuantum de 80 de lei/lună pentru fiecare altă entitate indiferent de formă de organizare, cum ar fi: persoanele juridice, persoanele fizice care exercită orice profesii liberale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și înreprinderile individuale etc, care au sediul social și/sau punctul de lucru activ/expirat, indiferent dacă se desfășoară sau nu activitate economică, excepție facând doar contribuabilii care se află în suspendare de activitate sau sunt radiați din registrele organelor competente.Acțiunea a fost promovată de către consilierii locali Sector 4 București, Răzvan Sava, Adrian Turmac, Daniel Ștefan, Adrian Nicolae, George Ștefan.”Este o hotărâre dată de prima instanță. Acum s-a obținut suspendarea încasării taxei până la sentința definitivă. Se revine la vechea taxă, cea de 5,03 lei/lună pentru persoanele fizice și de 50 lei pentru persoanele juridice și se adresează doar societăților care au activitate. Prcatic instanța a anulat aberațiile din cele două hotărâri, cea din decembrie și ianuarie: plata diferențiată în funcție de venit, sumele de 80lei/mc plus 40 de lei dacă se depășește suprafața de 2000 mp, plata taxei de către firme indiferent dacă au sau nu activitate”, a declarat Răzvan Sava pentru HotNews.ro.Cererea de chemare în judecată a vizat nelegalitatea hotărârilor atacate, în speță nefundamentarea prețului, neautorizarea operatorului de salubrizare ADP Sector 4, încălcarea principiilor dreptului la informare a cetățenilor, încalcarea principiului poluatorul plătește etc. Acțiunea a vizat și situația persoanelor juridice care aveau înregistrate sedii sociale/punct de lucru în Sector 4 care, deși aveau sediul social expirat sau inactiv, erau obligate la plata taxei de salubrizare. ”Prin anularea hotărârilor, DITL SECTOR 4 nu mai poate bloca vânzarea imobilelor care aveau înregistrate sedii sociale/puncte de lucru ale unor societăți comerciale, pe motivul că taxa de salubrizare era neachitată”, potrivit sursei citate.