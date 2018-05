FOTO VIDEO Defrișări pe terenul retrocedat din Parcul Tineretului, pentru ridicarea unui ansamblu de blocuri. Fundația Eco-Civica acuză presiuni din partea Primăriei 

Direcția de Mediu a emis aviz de defrișare pentru cei peste 60 de arbori aflați pe terenul retrocedat din Parcul Tineretului unde urmează să fie construit un ansamblu de blocuri de până la 14 etaje de către societatea Citadela. Fundația Eco-Civica acuză presiuni din partea noii conduceri a Direcției de Mediu și a Primarului General al Capitalei ”asupra personalului de avizare care de luni de zile refuza emiterea Avizului pentru că se încălcă legislația de mediu”. ”Persoane din conducerea Primăriei Municipiului București, pur și simplu, au devenit extrem de agresive și au amenințat cu demiterea celor care nu semnează Avizul de defrișare”, arată ONG-ul, care solicită revocarea avizului și încetarea presiunilor. De asemenea, Fundația anunță că va sesiza Parchetul pentru abuz în serviciu și amenințări.

Fundația Eco-Civica transmite într-un comunicat că pe data de 4 Iunie urmează să se judece unul din dosarele deschise de Eco-Civica și Salvați Bucureștiul pentru salvarea terenului de la adresa Str. Pridvorului 34-34A, pe care se dorește dezvoltarea unui ansamblu de blocuri de până la 14 etaje, ansamblu dezvoltat de societatea Citadela.





ONG-ul acuză că, deși Direcția de Mediu a răspuns inițial dezvoltatorului Citadela și Primăriei Capitalei că ”nu emite aviz de defrișare întrucât consideră că terenul este sub incidența art. 71 din OUG 114/2007 privind protecția mediului și nu-i poate schimba destinația”, în urma schimbării conducerii instituției de protecția mediului a fost emis avizul.

GEST CU ADEVĂRAT MIȘELESC AL DIRECȚIEI DE MEDIU DIN PRIMĂRIA CAPITALEI,





Pe rolul Tribunalului Municipiului București se află două dosare pentru salvarea a aproape 1 hectar din Parcul Tineretului.

Terenul retrocedat in parc a căpătat adresa Str. Pridvorului 34-34A, lipit de terenul celebrei doamne Micșunescu, situat la adresa Str. Pridvorului 28-32.

Pe data de 4 Iunie urmează să se judece unul din dosarele deschise de Eco-Civica și Salvați Bucureștiul pentru salvarea terenului de la adresa Str. Pridvorului 34-34A, pe care se dorește dezvoltarea unui ansamblu de blocuri de până la 14 etaje, ansamblu dezvoltat de societatea Citadela.

Am notificat Primăria Capitalei și Direcția de Mediu, incă din 2017, să nu emită Aviz de defrișare pentru cei peste 60 de arbori aflați pe amplasament, funcțiunea terenului fiind V1a- parcuri, conform PUG.

Și dezvoltatorul a notificat Directia de Mediu solicitând Avizul de defrișare.

Direcția de Mediu răspunde ambelor părți că nu emite Aviz de defrișare întrucât consideră că terenul este sub incidența art. 71 din OUG 114/2007 privind protecția mediului și nu-i poate schimba destinația. (VEZI FOTO DOCUMENT la sfârșitul articolului, n.r.)

Vom atașa acest răspuns al Direcției de Mediu.

Intre timp conducerea acestei Direcții se schimbă și aflăm, cu stupoare, că in urmă cu câteva zile a emis Avizul de defrișare pentru terenul din parc.

Acest fapt il considerăm unul mișelesc, pur și simplu s-a înfipt drujba in spatele ONG-urilor care luptă pentru orice bucățică de spațiu verde.

Noii conduceri i se precizaseră acțiunile in instanță și că speța este similară cu a doamnei Micșunescu, in care Directia de Mediu a refuzat emiterea Avizului de defrișare iar, după un proces in care au intervenit și ONG-urile in apărarea deciziei Direcției, instanța a dispus, definitiv, să nu se emită Aviz de defrișare pentru că terenul este spațiu verde.

Așadar conducerea anterioară păstrează aceeași linie, de a nu emite avize de defrișare pe terenurile retrocedate in Parcul Tineretului, iar noua conducere emite Aviz.

S-au petrecut lucruri deosebit de grave in acest interval.

Din surse demne de încredere am aflat că atât conducerea Direcției de Mediu cât și din aparatul Primarului General al Capitalei au făcut presiuni asupra personalului de avizare care de luni de zile refuza emiterea Avizului pentru că se încălcă legislația de mediu și există acțiuni in instanță, iar pânâ la soluționarea lor există și riscul unui prejudiciu de mediu ce nu va putea fi recuperat.

Persoane din conducerea PMB, pur și simplu, au devenit extrem de agresive și au amenințat cu demiterea celor care nu semnează Avizul de defrișare.

Personalul a refuzat, in continuare, semnarea pt a respecta legea și a nu fi acuzați de ONG-uri de abuz in serviciu.

Lucrarea a fost transferată altei persoane care a refuzat să semneze dar amenințările au fost atât de agresive încât, in urmă cu câteva zile, Avizul a fost emis.

Considerăm că faptele sunt deosebit de grave, clar de natură penală.

Având in vedere numeroasele procese in care Eco-Civica este implicată pentru salvarea spațiilor verzi, multe dintre acțiuni fiind in interesul CGMB și PMB, având in vedere faptul că Bucureștiul este in stare de judecată, prin statul român, la Curtea Europeană de Justiție pentru proasta calitate a aerului, a faptului că avem mii de morți, recunoscuți, in București din această cauză,

SOLICITĂM PUBLIC DIRECȚIEI DE MEDIU SĂ REVOCE AVIZUL DE DEFRIȘARE IAR PRIMARULUI GENERAL SĂ SE DEZICĂ DE ACESTE FAPTE, CERÂND REVOCAREA AVIZULUI IN CAUZĂ.

SOLICITĂM PERSOANELOR DIN APARATUL PRIMARULUI GENERAL SĂ ÎNCETEZE PRESIUNILE ASUPRA PERSONALULUI DE AVIZARE, INCLUSIV IN CEEA CE PRIVEȘTE SOCIETATEA CITADELA.

In cazul in care nu se revocă, urgent, Avizul iar Primarul General nu se dezice de aceste fapte, ECO-CIVICA SOLICITĂ DEMISIA CONDUCERII DIRECȚIEI DE MEDIU ȘI A PRIMARULUI GENERAL.

Vom sesiza Parchetul abilitat pentru săvârșirea mai multor fapte penale, printre care abuz in serviciu, amenințări și, având in vedere numărul de morți din cauza poluării, putem vorbi de complicitate la omor in masă.

Deasemenea, dacă Direcția de Mediu, PMB și Primarul General nu ințeleg să respecte legea, ECO-CIVICA IA IN CONSIDERARE SĂ SE RETRAGĂ DIN TOATE PROCESELE IN CARE ESTE PARTE PENTRU SALVAREA SPAȚIILOR VERZI, PREDÂND ORAȘUL MAFIEI IMOBILIARE.





Solicităm acelei părți a presei pentru care demnitatea, adevărul, binele public, deontologia profesională constituie intr-adevăr repere ale vieții, să ia atitudine și să ne sprijine in această luptă, așa cum mulți dintre dumneavoastră au făcut-o și până acum.

Să nu uităm că respirăm cu toții același aer.

Intenționăm și organizarea unei conferințe de presă, probabil vineri înainte de prânz.





Cu deosebită stimă,





Președinte

Niculae Radulescu-Dobrogea





Vicepreședinte

Dan Trifu