Decizia Tribunalului București, după ce patru hectare din spațiul verde au fost retrocedate în 2015: În parcul Plumbuita nu se construiește!

Tribunalul București a decis ca bucata de 4 hectare retrocedată în Parcul Plumbuita să rămână spațiu verde, anunță fundația Eco Civica, parte în proces, într-un comunicat de presă. Cei 3 proprietari care au primit parcul au chemat în instanță Consiliul General pentru a-l obliga la anularea Planului Urbanistic General pe acel teren, în sensul de a anula încadrarea la categoria spațiu verde, iar terenul să devină construibil, dar instanța le-a respins cererea. Decizia poate fi atacată cu recurs.







”Eco-Civica a aflat de acest dosar și a intervenit în interesul Consiliului General, de fapt al cetățenilor Bucureștiului. Eco-Civica fusese parte și-n dosarul de retrocedare a acelei suprafețe, judecat in urmă cu câțiva ani, soluția definitivă fiind dată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Eco-Civica a cerut atunci ca domnul Președinte al Completului să comunice eventualilor proprietari că solicită un parc, să fie în cunoștință de cauză că nu vor putea construi. Actualii proprietari au spus că știu că-i parc și-și asumă acest lucru, cu toate că puteau solicita despăgubiri materiale sau teren la schimb. După câțiva ani, vedem cu toții, au uitat că au solicitat retrocedarea unui PARC, și cum legea nu permite schimbarea de destinație a spațiilor verzi, Tribunalul București a dispus in consecință”, se arată în comunicatul emis de fundația Eco Civica.







Dan Trifu, vice președintele fundației Ecocivica, spune că proprietarii ar dori să construiască în Parcul Plumbuita un ansamblu de blocuri.







”Este o soluție dată de instanța de fond, Tribunalul București, care respinge solicitarea reclamanților care au primit 4 ha de parc în Plumbuita. Noi am aflat despre această cauză și am făcut cerere de intervenție accesorie în interesul Consiliului General. Consiliul General era chemat în judecată pentru a anula PUG-ul pe zona respectivă astfel încât acești proprietari să poată dezvolta imobiliar zona. Am fost chiar un pic supărați fiindcă noi am fost intervenienți și în procesul de retrocedare al acestui parc și în acel moment am precizat Înaltei Curți să atragă atenția proprietarilor că acel teren este parc și el nu va putea fi construit. Proprietarii au menționat că își asumă acest lucru și doresc parcul cu toate că mai aveau două opțiuni de despăgubire: teren la schimb și despăgubiri materiale. Așa că au optat pentru parc, iar după câțiva ani au cerut Consiliului General să anuleze PUG-ul pe acea zonă pentru a permite construirea terenului. Doresc să dezvolte un ansamblu de blocuri. Mai mult, au cerut instanței să oblige Primăria Capitalei, în cazul în care soluția nu este favorabilă, să emită o decizie de expropriere/răscumpărare a acestui teren, primind despăgubirile solicitate. Nu s-a precizat valoarea materială. Instanța a respins ambele capete. Noi am precizat că la PMB s-a înființat o comisie care se ocupă de inventarierea acestor terenuri și că ar fi bine să se adreseze cu o cerere. Noi sprijimim această înițiativă de inventariere și recuperare a acestor terenuri retrocedate”, a declarat Dan Trifu pentru HotNews.ro.











În perioada 2001-2013, au fost retrocedate în București 36 de hectare în parcuri, iar în ultimii 16 ani au fost restituite 23 hectare de spații verzi/ locuri de joacă, potrivit unui inventar făcut recent de Primăria Capitalei. Aceste terenuri au fost retrocedate fie prin dispoziție de primar, fie în baza unor hotărâri judecătorești.