​​FOTO Bazinul de înot de la Școala 25 din Colentina stă închis de 3 ani fiindcă Primăria Sectorului 2 nu a reușit să finalizeze procedurile pentru deschidere

Bazinul de înot de la Școala 25 din Colentina a fost finalizat în septembrie 2015, însă de atunci stă închis. Acesta a fost făcut de Compania Națională de Investiții, a costat 6,2 milioane lei, apoi predat Primăriei Sectorului 2, care administrează școala, pentru a fi folosit de elevi și de locuitorii din zonă, dar deschiderea s-a lăsat așteptată. Primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader, spune că bazinul nu a putut fi deschis deoarece au fost probleme cu recepția și cu obținerea autorizației de securitate la incendiu.











Acesta spune că în două săptămâni după deschiderea ofertelor, dacă nu sunt contestații, bazinul va putea fi deschis.







Prin Hotărârea nr. 137/2018, Consiliul Local Sector 2 a aprobat condițiile prin care bazinul va fi dat în administrare unui operator privat.









- în urma unor protocoale încheiate cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor beneficia lecții de natație gratuite și copii aflati sub grija caselor de asistenta sociala;













Bazinul de înot se află într-o clădire nouă, construită lângă Școala 25. Bazinul de înot are o adâncime variabilă între 1,20 şi 1,80 m şi o dimensiune de 25 x 12,5 m. Este prevăzut cu 5 culoare de 2,5 m lăţime şi cu blocstarturi la capătul de 1,80 m adâncime în conformitate cu normele europene. De asemenea, elevii care vor folosi acest bazin de înot vor avea acces la 2 vestiare, diferenţiate pe sexe, prevăzute cu dotări moderne, duşuri şi grupuri sanitare, iar profesorii vor avea propriul vestiar. Totodată în clădirea care adăposteşte bazinul de înot se regăseşte şi un cabinet de prim ajutor. Capacitatea acestuia este de 65 de persoane, construcţia fiind proiectată pentru a fi utilizată simultan de două clase de elevi, împreună cu profesori şi personalul de întreţinere.Temperatura apei este reglată automat între 26 – 28 de grade Celsius.





În august 2015, fostul primar Neculai Onțanu inspecta bazinul și anunța că va fi deschis în curând.





Foto: Primăria Sector 2







































”Au fost nişte probleme de recepţie şi problemele legate de autorizaţia ISU. Am demarat, ca şi procedură şi solicitare de administrare a bazinului încă de anul trecut. Au fost nişte modificări de strategie, la modul cum dăm bazinul în administrare. Iniţial am încercat o licitaţie, nu s-a prezentat nimeni, pentru că este un obiectiv cu o activitate specifică. Deci cei care-l administrează trebuie să fie în domeniu. Dar aşa, pe scurt, pe 4 iunie vor fi deschiderile de oferte pentru asocierea dintre Consiliul Local şi cel care-l va administra. Regulamentul, tot, a fost aprobat prin Consiliul Local, o să fie perioade în care elevii, copiii din Şcoala 25 şi de la alte şcoli vor beneficia de, inclusiv ca antrenori şi persoane care se ocupă de el”, a declarat pentru HotNews.ro primarul Sectorului 2.Astfel, protocolul de colaborare va fi încheiat pe 4 ani, iar administratorul are următoarele obligații:- elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 vor beneficia în cadrul programului școlar, ca activitate școlară, de lecții de natație gratuite în cadrul înotului didactic; fiecare clasa va beneficia de lecții săptămânale, in baza unui program stabilit la începutul fiecărui an școlar; lecțiile vor fi susținute de către personalul calificat al Utilizatorului (instructori și antrenori); Acest program va putea fi modificat de comun acord.- în limita spațiului disponibil, la solicitarea unitătiilor de învățământ, va asigura accesul gratuit elevilor din școlile cu profil sportiv (disciplina natatie) după un grafic stabilit de comun acord;- în afara orelor din programul școlar, definite ca inot didactic, vor beneficia de a reducere de 10% din tariful practicat pentru cursurile de inot și înotul de agrement din cadrul bazinului, copiii (elevii) Școlii Gimnaziale nr. 25, ai unităților de învățământ de pe raza Sectorului 2, ai cadrelor didactice și personalului administrativ al unității de învățământ, copiii (elevii) salariaților Primăriei Sectorului 2 și Serviciilor Publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București; reducerea se va acorda în baza certificatului de naștere al copilului și a unei adeverințe eliberate semestrial de către unitatea de învățământ pe care o frecventează sau, după caz, a adeverinței de salariat emise de instituțiile angajatoare ale părinților.- tot de o reducere de 10% din tariful practicat pentru cursurile de inot și înotul de agrement vor beneficia și cadrele didactice și personalul administrativ ale Școlii Gimnaziale nr. 25, salariații Primăriei Sectorului 2 și ai Serviciilor Publice aflate în subordinea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București , in baza unor abonamente lunare eliberate în baza adeverințelor de salariat emise de instituțiile angajatoare;- orarul de funcționare in scop didatic, ca activitate școlara, pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 va fi de Luni pană Vineri pe toata durata anului școlar conform unui program stabilit de comun acord între parti. Lecțiile didactice vor avea durata de 50 minute cu 10 minute pauză.Tarifele vor fi stabilite în urma licitației.