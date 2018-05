Peste 100 de articole discutate de comisia de cod administrativ/ Care sunt principalele schimbări

Comisia de cod administrativ a luat, luni, în discuție peste 100 de articole, urmând ca dezbaterile să fie reluate marți dimineața. Printre modificări sunt cele care vizează aparatatul viceprim-ministrului sau modul în care Guvernul exercită strategia de implementare a programului de guvernare, potrivit Mediafax.

Potrivit articolului susținut de Guvern, “aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului este structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului".

O altă modificare arată că Guvernul exercită funcţia de strategie și cea de implementare, prin care se urmăreşte punerea în aplicare a Programului de guvernare. La acestea se adaugă funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice; funcţia de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil; funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern; funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul apărării.

O articol susținut de UNCJR arată că starea de incompatibilitate durează până la data încetării de drept a mandatului în care alesul local a exercitat o funcție sau o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care a încetat funcția sau calitatea care a determinat starea de incompatibilitate.

Totodată, “faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii lor in conformitate cu prevederile art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata cu modificarile si completarile ulterioare.”

Printre cele 600 de articole care vizează modificări se mai află înființarea Monitorului Oficical Local, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată până la 31 decembrie.

Un proiect susținut de UDMR arată că funcționarii publici au obligația de a respecta demnitatea umană, drepturile și libertățile cetățenilor, cât și de a adopta un comportament care să nu aducă atingere prestigiului corpului funcționarilor publici în societate, atât în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, cât și în afara acestuia.

Un alt proiect, al ALDE de această dată, prevede ca în cazul în care un consilier local absentează nemotivat de trei ori consecutiv de la ședintele cosiliului local să fie exclus din rândul consilierilor locali.

O modificare susținută de PNL arată și cine numește înlocuitorul prefectului în anumite cazuri. “În cazul în care nu s-a emis ordinul prevăzut la alin. (4), înlocuitorul de drept al prefectului este desemnat prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și a ministrului dezvoltării regionale și a administrației publice.”