SERIAL Ce competențe au cei care conduc companiile municipale înființate de Gabriela Firea: Ep. 2 - Compania municipală străzi, poduri și pasaje: un fost detectiv particular, o fostă consilieră parlamentară, oameni de la PSD, PMP și ALDE

Cine conduce Compania Municipală străzi, poduri și pasaje





Dan Boruga

- 01.06.2003 - 05.06.2008 - Ofițer de poliție - Ministerul Administrației și Internelor;





-1998 - 2002 - Facultatea de Drept - Universitatea Româno - Americană, București. Examenul de licență în cadrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza";









Mărculescu Iuliana





Potrivit CV-ului redactat aceasta are următoarea pregătire profesională:





- 2011–2016 - Consilier juridic Autotranzit SRL, Buzău (România);









Neacșu Traian









Educație

- 2000 - 2002 Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, S.N.S.P.A. (Şcoala Națională de Studii Politice şi Admninistrative) - Comunicare şi Relaţii Publice - Studii postuniversitare;





Traian Neacșu este soțul unui consiliere generale PSD-ALDE - Ioana Mihaela Neacșu, potrivit datelor din declarația de avere. Potrivit documentului, acesta este și director general al Direcției Situații de Urgență din Primăria Capitalei și Direcția Statistici și Strategii.











Mariana Ștefănescu





\u000CMoise Costin Sebastian











Educație





Conducerea companiei





- 19.02.1980 - 05.06.1983 - responsabil punct de lucru Uricani -Combinatul minier ,, Valea Jiului" .













Petrea Adrian - Director general adjunct









Educaţie

Liliana Marilena Catrangiu - director economic









Educație

Potrivit CV-ului redactat de acesta, Dan Boruga are următoarea pregătire profesională:- 01.04.2014. 01.06.2017 - director Comercial - S.C. Edil Elite Management S.R.L.;- 01.01.2013 - 01.06.2013 - Administrator, acționar - Sursă Zilei Media S.R.L.;- 15.04.2012 - 15.5.2013 - Detectiv particular VQP Strategy Solutions and Consulting;- 16.06.2008 - 15.05.2012, 01.06.2013 - PREZENT - Jurist S.C. DABOR INSTAL S.R.L.;\u000C- Martie 2012 - Atestat Detectiv Particular - Inspectoratul General al Poliției Române;- 2004 - 2005 - Studii postuniversitare de "Ordine Publică în vederea integrării în structurile Euro- Atlantice" Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"; Dan Boruga este și vicepreședintele organizației ALDE Sector 5 . Acesta este vicepreședinte al Administrației Cimitirelor, instituție în subordinea Primăriei Capitalei, potrivit declarației de avere - 2017- prezent - Consilier Juridic Garda Națională de Mediu București;- 2017 - consilier Parlamentar;- 2016 - consilier juridic Crissor SRL, Buzău (România);- 2015-2016 - Consilier Parlamentar - Parlamentul României Senat, București (România);- 2008-2011 Facultatea de Drept și Administrație Publică Hyperion, București (România);- 2015-2016 Managementul Afacerilor Inteme Academia de Poliție Alexandru loan Cuza, Colegiul Național de Afaceri Inteme, București (România);- 2015-2016 Cursuri Televiziune Intact Media Academy -Comunicare prin obiectiv -Tehnici de prezentare și relatare în direct Practică în studioul Observator Antena 3;Mărculescu Iuliana este născută pe 28.07.1988.- 2017 - prezent -Șef Serviciu Cadastru Fond Funciar- Primăria Sectorului 6 ;- 2013 - 2017 Consilier Personal Viceprimar Sector 5;- 2010 - 2013 Consilier Organizare - Compartimentul Organizare - Organizaţia Municipiului Bucureşti a Partidului Social Democrat;- 2004 - 2010 Consilier Organizare - Direcţia Organizare Consiliul Naţional al Partidului Social Democrat;- 2003 - 2004 Sales Manager - CEMPS S.A. Reprezentanța din România a HYSTER - UȘA;- 2008 - 2009 Expert, Parlamentul României, Camera Deputaților, Comisia pentru Afaceri Europene (colaborare);- 2002 - 2003 Șef Serviciul Relații Publice - Guvernul României - Ministerul Administrației Publice, Agenţia Naţională a Funcționarilor Publici (ANFP);- 2000 - 2002 Director Reprezentanta - S.C. Perfect Construct S.R.L. - Bucureşti S.C. ;- 1999 - 2000 Director de Vânzări – SC Techo Mobilier;- 1991 - 1999 Inginer proiectant; Atelierul de Proiectare! Inginer tehnolog; Serviciul Tehnologic/ Inginer informatician; Oficiul de Calcul - SC METROREX R.A. (Regia de Exploatare a Metroului București);- 1985 - 1990 -Facultatea de Mașini şi Utilaje pentru Construcții (Facultatca de Utilaj Tehnologic). Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti (cursuri de zi); Specializare: Inginer mecanic - Utilaj Tehnologic pentru Construcții;- 2014 - prezent - profesor doctor inginer - Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti;- 2014 - prezent - Responsabil Laborator 21 - Ardere curată - Centrul de cercetare CAMPUS, membru în Comitetul științific, Universitatea POLITEHNICĂ;- 2017 - prezent Conducător doctoral;- 2016 - prezent - Decan Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea POLITEHNICĂ;- 2012 - 2016 Prodecan - Decan Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea POLITEHNICĂ;- martie 2015 - martie 2016 - Consilier la Cabinetul preşedintelui Autorității Naționale pentru Cercelare Știinţifică şi Inovare;- 2004 - 2014 Conferenţiar doctor inginer Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea POLITEHNICĂ din București;- 1994 - 2004 Şef lucrări, inginer - Predare cursuri referitoare la proprelăţile fizico-mecanice ale materialelor plastice şi elastomerilor - Catedră Echipamente de Proces. Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică, Universitatea POLITEHNICĂ;- septembrie 1983 - 1994 Asistent, inginer, Catedră Utilaj Chimic, facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic București.- 1975 - 1980 Facultatea de Mecanică - institutul Politehnic București - Inginer mecanic;- septembrie 1990 - februarie 1999 - Diplomă de doctor: Optimizarea funcțională şi constructivă a formelor de injecție pentru materiale plastice. Universitatea POLITEHNICĂ Bucureşti- 2010 - 2017 - Asociat SC DPA REAL CAPITAL CONSULTING PROJECTS SRL;- Licențiat în Economia Turismului Intern și Internațional Licențiat în Drept - Universitatea Româno-Americană București Universitatea Spiru Haret;- Master Manangementul și Marketingul Organizației Universitatea Româno-Americană București;Moise Costin Sebastian este născut pe 16.04.1987 . Acesta apare pe site-ul Primăriei Sector 1 ca director adjunct ADP Sector 1 și candidat PMP la Camera Deputaților în 2016, potrivit declarației de interese. Sebastian Moise apare in dosarul retrocedarilor ilegale ca fiind cel care i-a spus Alin Cocos că are cunoștință despre vânzarea unor drepturi litigioase și l-a intrebat dacă tatăl său, Dorin Cocos, este interesat sa le cumpere. Precizăm că Sebastian Moise nu are nicio calitate în acest dosar, nici de inculpat și nici de martor, doar apare menționat în referatul procurorilor. Mai multe detalii aici. - 01.02.2009 - Prezent - director general SC Multistar Impex SRL;- 25.06.2008 - 31.01.2009 - director general adjunct Carena SpA Italia Sucursala România;- 15.03.2006 - 24.03.2008 - inginer-şef SC Petromservice SA;- 21.11.1992 - 14.03.2006 SC - director general- Multistar Impex SRL, Lupeni, jud.Hunedoara;- 22.12.1984 – 20.11.1992 - responsabil unitate şef secţie şi preşedinte cooperativă -Cooperativă meşteşugărească ,,Straja", Lupeni, jud. Hunedoara;- 06.06.1983 - 21.12.1984 - responsabil şef punct de lucru/secţie „Vâscoza" Lupeni - ITCh Transchim Bucureşti, Autobază 4 Craiova. Işalnița, jud. Dolj;- Inginer diplomat - Universitatea din Petroşani. Domeniul studiat: Mine - Exploatări miniere subterane;- indemnizația fixă lunară cuvenită pe durata mandatului, pentru activitatea desfășurată în calitate de Director General interimar, este de 17.385 lei brut;Petre Foamete este născut la data de 23.09.1960 în județul Hunedoara, municipiul Lupeni.- 2017-prezent Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A- Economist - Serviciul Comercial;- 2017 - 2017 Regia Autonomă de Transport București - Economist Direcția Comercială;- 2014-2017 Economist - Oscar Magnus SRL;- 2009-2012 Universitatea Româno-Americană - Facultatea de Relații Comerciale şi Financiar Bancare Interne și Internaționale;- 29.07.2007 - prezent expert contabil cabinet Individual;- 21.08.2006 - 30.09.2007 contabil șef SC Cobra Security București Fil Dobrogea Constanța;- 01.07.2004 - 01.02.2006 contabil șef sucursala SC TIAB SA BUCUREȘTI;\u000C- 01.02.2000 - 01.07.2003 contabil șef UM 01347 Basarabi Constanța;- 01.03.1993 - 01.05.1998 referent de specialitate BANCOREX S.A.;- Universitatea "Ovidius" Constanța - Facultatea de Matematică și Științe Economice - Secția Relații Economice Internaționale.