Ce proiecte au marile orașe pentru a sărbători Centenarul - de la concerte și statui până la pasaje, parcuri și linii noi de tramvai

Ce evenimente va organiza fiecare instituție din subordinea Primăriei Capitalei:

Primaria Capitalei va realiza 4 statui pentru Gen. Berthelot, Regina Maria, Ferdinand I și IC Bratianu, dar și mai multe spectacole, expoziții și alte evenimente culturale: Piața Centenarului, Luna Bucureștilor, Ziua Internațională a Iei, Regata Marii Uniri pe Dambovița și Tamisa, 100 DE CANTECE PENTRU 100 DE ANI, Hai să dăm mână cu mână, România Dodoloață etc.În plus, primarul general a declarat că va inaugura un nou parc în Capitală. Acesta va avea circa 1,5 hectare și se afla la intersecția arterelor străzilor Dr. Dumitru Bagdasar, Nicolae Paulescu și Dr. Gheorghe Marinescu, în zona Eroilor. Și acum acolo se afla un parc, administrat de Consiliul local sector 5, iar Primăria Capitalei practic îl va reamenaja."Ne dorim să fie o sărbătoare a noastră, a tuturor. Și nu doar cum, probabil, din păcate, în anumiți ani, se organizau evenimente mai degrabă pentru elită. Elita oricum va organiza aceste momente - și simpozioane, și forumuri - dar cred că trebuie să coborâm lângă oameni, în stradă", a declarat Gabriela Firea, la anunțarea proiectelor, în luna martie.- Monument de for public General HM Berthelot amplasat la intersecția străzilor Gen. Berthelot, Gen. Dona și Luigi Cazzavillan;- Monument de for public Ferdinand I amplasat în Piața Victoriei;- Monument de for public IC Brătianu - amplasat în Piața Universității;- Monument de for public Regina Maria a României - amplasat în Piața Arcului de Triumf;- Grădina Marii Uniri Londra - București - Realizarea unei instalații botanico-arhitecturale care va încorpora simboluri reprezentative pentru România, care va fi prezentată la Chelsea Flower Show (mai 2018) și București (septembrie 2018). Proiect realizat în colaborare cu ICR Londra.- Regată Marii Uniri pe Dâmbovița și Tamisa - Celebrarea metaforică a Marii Uniri prin lansarea la apă, în cadrul a 2 evenimente distincte, unul la Londra și celălalt la București, a unei flotile alcătuită din ambarcațiuni care vor reprezenta regiunile istorice ale României Mari. Proiect realizat în colaborare cu ICR Londra și Asociația Ivan Patzaichin - Milă 23- Expoziția Arhitectură și Regalitate - Expoziția semnată de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin loan, prof. dr. arh. Marius Marcu ￯ Lapadat ilustrează trei teme mari: Arhitectură regilor și a reginelor României; Arhitectură reprezentativă în România influențată de regalitate și de monarhi; Expoziția expozițiilor regale. Proiectul se desfășoară sub auspiciile Familiei Regale a României.- PIAȚA CENTENARULUI - Amenajare provizorie pe tot parcursul anului 2018 în Piață Arcului de Triumf pentru panotare cu fotografii de epoca mărite (12 expoziții lunare) cu marcarea momentelor unirii provinciilor (ianuarie, martie, iunie, decembrie)- Alegerea lui Cuza Vodă la București (reconstituire de masă) - Locație: Dealul Mitropoliei Proiect realizat în colaborare cu un teatru bucureștean.- "LUNA BUCUREȘTILOR" - Timp de 5 ani în perioada interbelică, între 1935 și 1939, "Luna Bucureștilor" a fost una dintre cele mai fastuoase sărbători din Capitală. Readucerea unei asemenea inițiative în actualitate este ocazia de a pune Bucureștiul pe harta europeană a atracțiilor turistice, dar și de a transformă orașul în locația de suflet a bucureștenilor. Proiectul propune o luna de manifestații artistice - expoziții, concerte, inaugurări, în diverse puncte de atracție dispuse la nivelul întregului oraș.- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A IEI - Organizarea Zilei Iei în colaborare cu designeri români din nouă generație.- MARII ARHITECȚI AI BUCUREȘTIULUI - Album de artă și expoziție cu arhitecții Bucureștiului.- 100 DE CÂNTECE PENTRU 100 DE ANI - Spectacol de folclor include câte un cântec pentru fiecare an scurs de la Marea Unirea. Va fi realizat un DVD al spectacolului. Vor interpreta cântăreți români și moldoveni renumiți, acompaniați de Big Band-ul Radio România.- FEMEILE CARE AU FĂCUT ROMÂNIA MARE - Spectacol-eveniment, teatru istoric, va aduce în prim-plan femeile care au avut o contribuție importantă la desăvârșirea Marii Uniri: Ecaterina Teodoroiu, Regina Maria, Ana Ipătescu etc. Proiectul va mai conține și editarea unui catalog, a unui audio-book și a unui website.- COLECȚIA CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018 - Colecția de cataloage emblematice pentru România, realizate în condiții grafice de excepție, trilingv. Vor fi realizate următoarele cataloage: România - Centenarul Marii Uniri 1918 - 2018; Emblematic România: București, evoluția orașului; Emblematic România: Etnoculinarul Emblematic România: Ia - cămașă populară Emblematic România: George Enescu Emblematic România: Brâncuși.- Memoria Războiului Altfel - Elevilor din Municipiul București li se va prezența contextul în care se află România la început de secol XX. Pe lângă conflictele armate din perioada 1914-1918, vor află și despre viață cotidiană din acele timpuri, relațiile sociale, modul de viață al cetățenilor, etc. Vor fi prezentate: memorii, obiecte vestimentare, recuzita de război, reconstituirea unor scene de război, etc. PROEDUS Va există pe de-o parte o expunere/ prelegere/ prezentare, iar pe de altă parte o interacțiune directă cu speaker-ul pentru a adresa întrebări/ lămuriri/ observații cu privire la cele prezentate. Această activitate se va derula în unitățile de învățământ liceal, în afară orelor de curs.- Biblioteca vie / Ateliere de istorie orală (eroi printre noi): Activități la nivel de unitate de învățământ la care să participe elevii. În cadrul Bibliotecii Vii va fi invitată o personalitate marcantă care le va vorbi elevilor despre consecințele războiului asupra României. În cadrul Atelierului de Istorie Orală, elevii vor ascultă o serie de mărturii ale foștilor veterani de război/ deținuți politci/ prizonieri de război. Atelierul va fi moderat de persoane cu expertiză în acest sens (profesori, cercetători, etc). Durata activităților va fi de aprox. 120 min.- Vizionare film artistic/documentar Tema : Primul Război Mondial; Locuri propuse: Muzeul Național de Istorie al României Muzeul Militar Național.- Competiții și concursuri - Quizz Competiție inter-școli / inter-clase cu întrebări specifice perioadei Primului Război Mondial. Sesiuni de dezbatere Teme istorice. Durata medie a activității: 1 ora și 30 de min. Competiție Eseu /Desen/ Fotografie: Memoria Războiului Tematică va fi dată de un eveniment marcant pentru România din perioada Primului Război Mondial, iar câștigătorii fiecărei secțiuni vor fi premiați.Cel mai mare drapel, restaurarea casei Berthelot, restaurarea mormintelor din Cimitirul Eternitatea, o statuie dedicată regelui Ferdinand, realizarea Muzeului Memoriei Ieșene și reabilitarea Cinematografului „Trianon” sunt câteva dintre acțiunile pregătite de Primăria Iași pentru Centenar.”Avem o agendă complexă, motivată de statutul pe care Iașiul l-a avut și îl are în acest proiect de țară. Noi am început proiectul pentru Centenar în 2016. El este finalizat, a fost aprobat de Consiliul Local. În 2016 am avut primul eveniment împreună cu Casa Regală, când am punctat sosirea trenului regal acum 100 de ani și când s-a mutat centrul administrativ de la București la Iași și Iașiul a căpătat statutul de capitală a României. Legat de Basarabia tocmai am făcut pe 27 martie editări de cărți. Fiecare eveniment care se petrece în Iași este legat de momentul Centenar. Avem colaborarea cu Academia Română și un program comun cel puțin în ceea ce privește editarea de lucrări științifice dedicate Centenarului. Am încheiat un acord și cu Academia Republicii Moldova. Ne ducem până în 2020, în noiembrie, când sărbătorim tratatul de la Trianon. Mai avem un program de investiții care cuprinde refacerea monumentelor dedicate eroilor de acum 100 de ani. Avem cimitirul Eternitate, dar l-am prins și pe cel de la 1945, instalarea celui mai mare drapel care va fi ridicat, aproape 50 de metri, în Parcul de vizavi de Sala Sportului, am terminat statuia lui Ferdinand, a costat 373.000 lei. Mai avem Caravana filmului românesc, anul Berthelot, am dat drumul și la expertiză la casa Berthelot, unde a locuit generalul. Am inaugurat Piața Prieteniei Româno-Americane”, a declarat Mihai Chirica, primarul orașului Iași, într-un interviu acordat Hotnews.ro.Lista de proiecte de investiții pentru Centenar este următoarea:- Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial, Cimitirul „Eternitatea” din Iași- Restaurarea mormintelor din Cimitirul Eternitatea ale medicilor ieşeni căzuți în Primul Război Mondial.- Realizarea Muzeului Memoriei Ieșene / Muzeului Marii Uniri / Muzeului Centenar prin achiziționarea Casei Callimachi, str. Cuza Vodă, nr. 41- Reabilitarea, consolidarea și inaugurarea Cinematografului „Trianon” (fostul „Republica”)- Restaurarea Casei Generalului Berthelot din Municipiul Iaşi.- Realizarea şi amplasarea Statuii Regelui Ferdinand I Întregitorul în Municipiul Iaşi.- Realizarea şi amplasarea copiei Statuii Ferdinand I Întregitorul la Chişinău.- Reabilitarea şi consolidarea Monumentului Eroilor Români din Primul Război Mondial (realizat între anii 1928-1930 pe baza proiectului inginerului Henri Coandă).- Realizarea si amplasarea copiei statuii Regelui Ferdinand I Întregitorul la Cernăuți.Meciuri de tenis, meciuri de handbal, plantarea a 100 de stejari, olimpiada internațională de matematică, Statuia Marii Uniri, statuia lui Iuliu Maniu, bustul lui Dr. Amos Frâncu, un aranjament floral, concerte, expoziții si lansări de carte, sunt evenimentele pregătite de Primăria Cluj-Napoca pentru Centenar.- Revelion 2018 și Revelion 2019;- în cadrul Zilelor Clujului se vor desfășura o serie de activități dedicate ”Centenarului Marii Uniri”, în colaborare cu instituții precum: Academia Română, filiala Cluj, Teatrul Național Cluj-Napoca, Opera Națională din Cluj-Napoca, universități.- Seri de Vară Clujene;- 1 Decembrie — ”Ziua Marii Uniri”;- Expoziție de imagini istorice „Clujul și Marea Unire”;- Astra şi Marea Unire - Conferință și lansarea de carte;- Bustul Dr. Amos Frâncu ce va fi amplasat în Parcul din Piața Ion Agârbiceanu;- Sesiuni științifice / Conferință-simpozion ”Clujul și Marea Unire”;- Aranjament floral ”Cluj 100” - Sens giratoriu, cartierul Mănăștur (spre Florești);- Plantare a 100 de stejari în zona pădurii Făget;- Instalație arhitecturală temporară, de mari dimensiuni – „Cluj 100”;- Campionatul European de Juniori Tenis de masa;- Davis Cup - meci de tenis România-Maroc;- Fed Cup - meci de tenis România - Elveția;- Trofeul Carpați - Meciuri de handbal feminin;- Olimpiada internațională de matematică;- Tipărirea antologiei „Transilvania din cuvinte”, ediție centenară (500 de exemplare);- Locuirea cu stil. Locuri ale memoriei culturale transilvane (volume); 100 de ani de viață literară transilvană (album)- Festivalul Național de Literatură FestLit Cluj;- Popularizarea personalităților care au contribuit la Marea Unire;- Statuia Marii Uniri, reabilitarea statuii lui Mihai Viteazul, film cu evoluția Clujului;- Popularizarea personalităților care au contribuit la Marea Unire (Tipărirea unui album Romfilatelia „Corifeii Centenarului”; Statuia Iuliu Maniu )Totodată, Primăria va finanța sub umbrela ”Cluj 100” proiecte propuse de ONG-uri. Vezi aici lista completă.Primăria Oradea sărbătorește Cenetnarul prin 100 de obiective de investiţii, de la Podul Centenarului, care are şi un nume simbolic, la drumuri, parcuri, pasaje şi reabilitări de şcoli.”Primăria Oradea are două categorii de proiecte legate de Centenar. Unele sunt legate de respectul pentru trecut și oamenii care au făcut ceva, și a doua categorie este legată de viitor. Fiindcă Centenarul este un mod de a ne aminti de fundațiile acestei nații, dar cei care trăim astăzi trebuie să construim viitorul. Această a doua componentă înseamnă 100 de proiecte de investiții pe care primăria Oradea se angajează să le finalizeze anul acesta și anul viitor. Unul dintre aceste proiecte este podul Centenarului tocmai pentru că se va termina pe 1 decembrie anul acesta.Un alt proiect este linia de tramvai, un alt proiect sunt tramvaiele, parcurile, străzile care se asfaltează, pasajele care se fac. Am preluat un model pe care l-a aplicat pentru prima dată Primăria Cluj-Napoca, al bugetării participative, și anul acesta 10 proiecte de investiții vor fi selectate de către orădeni. Am alocat 1,5 milioane de euro. În această perioadă este votul populației. Am avut o primă etapă de vot online, unde votează cei mai tineri, acum avem votul în cartiere. În urma acestui vot vom avea un clasament și din cele 42 de proiecte care au fost acceptate în final, zece vor fi realizate anul acesta pentru orădeni și 10 anul viitor”, a declarat primarul orașului Oradea pentru HotNews.ro.În cadrul proiectului de bugetare participativă, cele 10 proiecte câștigătoare sunt:1. Investind în educație - investim în viitorul copiilor noștri - proiect pilot2. Parcul etnografic "Onisifor Ghibu"3. Sală multifuncţională Liceul Lucian Blaga Oradea4. Modernizare Piața Tineretului din Velența (Templom tér)5. Reabilitarea casei de cultură din Podgoria6. Modernizare Ştrand Ioşia Nord7. Amenajare pistă de alergare din tartan în Parcul Salca8. Spaţiu pietonal - acces din str. Matei Basarab la Grădina Zoologică9. Extinderea accesului pe Malul Crişului: Silvaş - Făcliei10. Amenajare parc destinat (şi) copiilor cu dizabilităţi - IoşiaAcestea vor fi cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Oradea pentru anul în curs. Valoarea estimată totală a acestor proiecte este de 1.311.000 euro.