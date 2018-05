Ofertele financiare de la licitația pentru cele 400 de autobuze în București: Prețul dat de Mercedes, mai mare decât cel dat de Otokar cu aproape 31 milioane lei. Karsan - cel mai mic preț

Astfel, cumulat, Otokar a obținut 94,06 puncte și s-a clasat pe primul loc, Karsan - 93,93 locul II și Mercedes - 93.52 puncte - locul III.







Despre Man Truck&Bus AG, al patrulea participant la licitația, nu au fost publicate date privind oferta financiară deoarece acesta nu a contestat licitația.





OTOKAR EUROPE și OTOKAR OTOMOTIV sunt companii turcești care fac parte din conglomeratul de firme Koc Holding, cel mai mare conglomerat industrial din Turcia. Koc Holding deține și producătorul de electrocasnice Arctic Găești. Fabrică unde sunt produsele autobuzele OTOKAR este amplasată în orașul Sakarya.



În cadrul procedurii de licitație au fost depuse 4 oferte: Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz România SRL și Asocierea Otokar Europe Sas - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA.





Primăria Capitalei a anunțat pe 19 februarie câștigătorul licitației pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi: Asocierea Otokar Europe Sas - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SĂ.

Valoarea atribuită a achiziției este de 458.100.826 lei fără TVA, adică 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per autobuz.









Reamintim faptul că Primăria Municipiul București a inițiat procedura de licitație deschisă pentru achiziția a 400 de autobuze urbane EURO 6 prin publicarea în SEAP și JOUE a unui anunț de participare în data de 18.08.2017. Valoarea estimată a fost 510.488.400 lei, fără TVA, sursa de finanțare fiind bugetul local. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 10.11.2017.



După comunicarea rezultatului procedurii și respectiv acceptarea ofertei câștigătoare, au fost depuse la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor două contestații din partea operatorilor economici clasați pe locul 2 și respectiv 3 - Mercedes și Karsan.​





- oferta declarată câștigătoare este neconformă, întrucât această nu respectă documentele achiziției;



- nerespectarea cerinței privind dimensiunile generale constructive ale autobuzului. "Potrivit documentației de atribuire, în cap. 6.3. Dimensiuni generale constructive ale autobuzului, autobuzele din gama 10 m trebuie să aibă lungimea totală minim 9.400 mm-maxim 10.700 mm, autobuzele din gama 12 m trebuie să aibă lungimea totală 12.000 mm +/- 350 mm, autobuzele din gama 18 m trebuie să aibă lungimea totală 18.000 mm+/- 400 mm. Față de aceste cerințe ofertantul declarat câștigător a formulat mai multe solicitări de remediere, în sensul admiterii unei lungimi maxime pentru autobuzele din gama 10 m de 10,78 m, iar pentru autobuzele din gama 18 m de 18,75", se arată în una dintre contestații.



- nerespectarea cerinței privind documentația de omologare a autobuzelor;



- nerespectarea cerinței privind deschiderea liberă a ușilor pentru călători;



- Încălcarea principiului transparenței prevăzut în mod expres de art.2 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;



- Neconformitatea ofertelor depuse de către Asocierea OTOKAR EUROPE SAS - OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. și KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. față de cerințele de calificare la procedura de atribuire astfel cum au fost stabilite prin Caietul de sarcini;



Citește aici mai mult. Potrivit documentelor urcate pe SEAP, printre lucrurile contestate de cei doi operatori economici se numără:- oferta declarată câștigătoare este neconformă, întrucât această nu respectă documentele achiziției;- nerespectarea cerinței privind dimensiunile generale constructive ale autobuzului. "Potrivit documentației de atribuire, în cap. 6.3. Dimensiuni generale constructive ale autobuzului, autobuzele din gama 10 m trebuie să aibă lungimea totală minim 9.400 mm-maxim 10.700 mm, autobuzele din gama 12 m trebuie să aibă lungimea totală 12.000 mm +/- 350 mm, autobuzele din gama 18 m trebuie să aibă lungimea totală 18.000 mm+/- 400 mm. Față de aceste cerințe ofertantul declarat câștigător a formulat mai multe solicitări de remediere, în sensul admiterii unei lungimi maxime pentru autobuzele din gama 10 m de 10,78 m, iar pentru autobuzele din gama 18 m de 18,75", se arată în una dintre contestații.- nerespectarea cerinței privind documentația de omologare a autobuzelor;- nerespectarea cerinței privind deschiderea liberă a ușilor pentru călători;- Încălcarea principiului transparenței prevăzut în mod expres de art.2 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;- Neconformitatea ofertelor depuse de către Asocierea OTOKAR EUROPE SAS - OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. și KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. față de cerințele de calificare la procedura de atribuire astfel cum au fost stabilite prin Caietul de sarcini;







Oferta financiară reprezintă doar jumătate din punctajul licitației, restul fiind partea tehnică:

Prețul ofertei - 50 puncte

Calitate - 50 puncte



Puterea specifică instalată pentru tracțiune - 3,5 puncte

Puterea litrică - 3,5 puncte

Consumul mediu - 8,5 puncte

Nivel de zgomot exterior - 2,5 puncte

Nivel de zgomot interior - 2 puncte

Raportul dintre masă utilă și masă proprie - 2,5 puncte

Suprafață vitrată pentru ventilație - 1 punct

Confort termic pasageri, capacitatea de încălzire pe iarnă - 2,5 puncte

Confort termic salon pasageri și post șofer - 2,5 puncte

Capacitatea de transport, nr. total de pasageri - 2,5 puncte

Capabilitatea de livrare în primul an de contract - 5 puncte

Fiabilitate - numărul de ore necesare pentru mentenanță - 5 puncte

Coeficientul de disponibilitate peste 95% - 3,5 puncte

Criteriu social (personal angajat în regiunea București - Ilfov) - 5 puncte.





Conform caietului de sarcini, toate cele 400 de autobuze vor avea o garanție de opt ani, în acest interval, manoperă completă, inclusiv reviziile, intrând în sarcina furnizorului. Mai mult decât atât, în primii 4 ani, mijloacele de transport în comun vor avea o garanție extinsă, adică inclusiv în ceea privește consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre, manoperă de revizie tehnică, întreținere etc).



Totodată, autobuzele vor fi dotate cu echipamente electronice pentru control și monitorizare, care includ numarerea călătorilor, supraveghere video interior-exterior, verificarea și monitorizarea condițiilor de microclimat în interior, A/C și încălzire, conexiune online cu dispeceratul, echipamente moderne de taxare, care sunt conectate online cu dispeceratul, un sistem de informare călători, cu display, care oferă informații asupra traseului, reclame, informații turistice etc.



Autobuzele vor fi dotate, de asemenea, cu panouri de afișaj în exteriorul autobuzului, pe care pot rula reclame sau informații de interes public, fără să afecteze aspectul și integratitatea caroseriei, spre deosebire de colantarile existente în prezent.



Mijloacele de transport public prezintă îmbunătățiri IT care realizează monitorizarea tuturor echipamenteleor din punctul de vedere al diagnozei și autodiagnozei, oferind informații esențiale atât pentru conducătorul auto cât și pentru cei care realizează mentenanță acestora.



Astfel, pentru oferta financiară Mercedes a obținut 45,95 puncte, Otokar - 49,15, iar Karsan 50 de puncte.Partea financiară a reprezentat doar o parte din ofertă, pentru partea de ”calitate” Mercedes a obținut 47,57 puncte, Karsan - 43,93 puncte, iar Otokar - 44,91.