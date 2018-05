​​VIDEO Bilanț Mihai Chirica, primarul orașului Iași, la 2 ani de mandat: Nu avem bani pentru a cumpăra terenurile retrocedate în Parcul Elena Doamna. Abonamentul pentru transportul public va scădea de la 116 lei pe toate liniile la 80 lei

În ceea ce privește salvarea Parcului Elena Doamna, unde au fost retrocedate mai multe terenuri, Mihai Chirica spune că Primăria nu are bani să cumpere acele terenuri, dar va impune proprietarilor care doresc să construiască mai multe blocuri să amenajeze și un parc. În ceea ce privește scandalul din cartierul Oancea, unde un alt investitor dorește să edifice mai multe blocuri pe un spațiu verde, edilul spune că nu a eliberat autorizația de construire și că nu o va elibera până proprietarul nu se înțelege cu vecinii.În legătură cu extinderea suprafeței de spațiu verde, Mihai Chirica spune că are în plan să extindă intravilanul orașului până la limita administrativă, cu condiția ca 30% să rămână spațiu verde, ceea ce ar dubla suprafața de spațiu verde a orașului.Mihai Chirica: ”Eu zic că am reușit să punctez cam tot ce mi-am propus în această etapizare. Am demarat un amplu program de modernizare a transportului public. Am achiziționat 100 de autobuze de la compania Isuzu și au costat 15 milioane de euro fără TVA. Am lucrat împreună cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, ei ne-au asigurat asistența tehnică pe parcursul procedurilor publice de achiziție. Autobuzele sunt Euro 6, au motoare britanice, cu un nivel de poluare scăzut, cu 100 de locuri, computerizate complet. Procedura de licitație a fost închisă în luna octombrie, iar ultimul lot a ajuns în țară undeva la sfârșitul lunii februarie.Ne-am continuat programele de modernizare a rețelelor stradale majore, primul dintre ele a fost să terminăm splaiurile, avem râul Bahlui care traversează orașul. Am terminat lucrarea la finalul anului trecut, acum suntem în faza de recepție. Dar l-am corelat și cu schimbarea rețelelor de termoficare, și cu rezolvarea unor artere de circulație, introducerea unor sensuri unice. Este finanțat de la bugetul local.Mai avem programele de cartier, cele mult cerute și mult aduse în atenția publicului, mă refer la cartiere care s-au dezvoltat la marginea orașului și care aveau nevoie de rețele edilitare. Am început să facem Buciumul. Avem 7 străzi, deja 4 finalizate, 3 în lucru. Probabil ați auzit de strada Bârnova, am semnat contractul, am dat drumul și la lucrări. Mai avem circa 20 de străzi de pământ care sunt publice. În rest, mai avem străzi din cartierele noi, care sunt proprietăți private și acum este foarte greu să le faci proprietate publică. Pe acelea nu le putem face până nu se face transferul în proprietatea publică. Cred că avem 100-150 astfel de străzi. Dar există un program, am discutat cu oamenii din aceste cartiere să se organizeze în asociații de proprietari, să desemneze un reprezentant, să adune cărțile funciare, să facă dezmembrarea la notariat și act de donație a străzilor către municipiul Iași, ca să putem să le asfaltăm. Avem un exemplu în zona Bucium, unde a început să se lucreze. În momentul de față în programul nostru sunt aproximativ 20 de străzi publice, în cartiere cum sunt Crucea Roșie”.Mihai Chirica: ”Acum pot să vorbesc de greaua moștenire. Sunt investitori care au investit într-un areal, au făcut un cartier de case și și-a făcut rețele de apă curent etc. Sunt și investitori care și-au făcut investițiile, au promis cumpărătorilor că face și traseul de rețele și strada, dar sunt și foarte mulți cetățeni care au cumpărat o parcelă de casă și care nu au făcut străzi.Nici nu mă gândesc să promit în cât timp voi finaliza cele 150 de străzi până nu le văd transferate către municipalitate ca să pot să le inventariez și să încep ceva concret. Au prioritate străzile din cartierele vechi, unde oamenii așteaptă de mulți ani să li se asfalteze strada. Dar nu îi abandonăm nici pe ceilalți. Avem acum licitație finalizată pentru aproape 40 de străzi. Vom semna contractul săptămâna viitoare: cartiere noi și cartiere vechi.Cartierele din Iași au rămas nemodernizate de pe vremea construcției lor. Avem programul de reabilitare a aleilor dintre blocuri, a ajuns la 100.000 mp de alei reabilitate și mai avem 200.000 mp, lucrările sunt contractate și avem zilnic aproape 11 echipe care lucrează. Este un fel de politică administrativă de proximitate. Pentru acest program am alocat circa 60% din bugetul pe investiții. Noi avem anul acesta un buget de investiții de 207 milioane lei. Parte din el se duce pe cele 200.000 de mp de pavaje contractate și în lucru. În rest sunt investiții în locurile de joacă pentru copii. Avem un contract de 14 milioane de lei. Sunt în lucru 22 de locuri de joacă până la 93, mai avem un pachet de 70. Mai avem spațiile verzi pe care le facem cu compania noastră, avem o investiție de peste 9 milioane lei și am desființat gardurile vii, am introdus gazon, sistem de irigații, în zona de cartier”.Mihai Chirica: ”Avem reabilitarea rețelei de termoficare, un proiect de 20 milioane de euro. Un ansamblu de monumente istorice care sunt în administrarea noastră. În lucru sunt Palatul Braunstein, de curând am semnat contractul cu o firmă din Italia. Mai avem Mânăstirea Frumoasa. Pe 23 mai o să înceapă lucrările la Baia Turcească, care va deveni prima baie turcească transformată în centru de artă contemporană, o lucrare de 21 milioane lei. Sunt multe, dar merg între 5-6-7 milioane lei pe lucrare. Avem pachetele de străzi care se duc la 40 milioane lei, pachetul de reabilitare a aleilor între blocuri - 26 milioane lei. Vom începe și proiectele pe fonduri europene”.Mihai Chirica: ”Am adus 100 de autobuze noi ca să nu avem poluare, am introdus sensuri unice pentru redirijarea traficului, polițiști mai mulți în stradă, dar ne-am trezit anul trecut cu peste 28.000 de mașini înmatriculate, după eliminarea taxei de mediu. Ne-au zăpăcit, și acum sunt cozi imense la înmatriculare. Ce se va intâmpla cu acest parc, pe unde va circula, care va fi rețeta care să ne salveze?Trebuie să facem transportul public de calitate, e-tiketing. La pistele de biciclete, să fim un pic realiști. În afara pistelor de biciclete pentru agrement, România încă nu are introdus în mentalul colectiv că bicicleta poate fi un mijloc de transport. Nu vor reuși orașele mari să transforme zone dedicate pentru biciclete până când nu va introduce în mentalul nostru că viața este mai importantă decât viteza cu care ne deplasăm. Pistele de biciclete pe care vrem să le facem vor urmări tramele majore de circulație, bulevardele mari și străzile care au cel puțin trei benzi de circulație. În momentul de față gestionăm 26-27 de km de piste pentru biciclete. Dar toate sunt extrase din tramele stradale, sunt pe trotuar. Pe toate străzile pe care le facem în momentul de față o să facem și piste, de exemplu, Splaiurile pe care le recepționăm acum au. Vor fi încă 8-9 km de piste pentru biciclete.Dorința mea este ca atunci când intri în zona centrală, te-a lăsat mijlocul de transport, să găsești o parcare pentru biciclete, ți-ai luat bicicleta și faci toate cursele de care ai nevoie. Desigur, vârsta va fi un factor foarte important care va determina folosirea bicicletei, poate și sexul persoanei. Nu o să vezi niciodată o doamnă cu diplomat și în mini executând piruete cu bicicleta prin zona centrală. Sau nu în România încă.Stau să mă gândesc la o măsură care chiar dacă va atrage o imagine negativă asupra edililor, privind interzicerea vehiculelor poluante în zone pe care le definești ca lipsite de zgomot, poluare. Taxa de intrare în centru mie nu mi se pare cea mai corectă abordare. Înțeleg că lordul poate, dar omul care muncește la birou sau este lucrător pe stradă nu poate sau nu își permite?Un alt pas pe care îl facem acum este introducerea abonamentului unic. Abonamentul va scădea de la 116 lei la 80 lei, o scădere de circa 20%. De ce? Tocmai pentru a-l face mai accesibil tinerei generații fiindcă cele mai aglomerate momente din zi pentru noi ieșenii sunt dimineața. Printr-o colaborare cu Inspectoratul Școlar am reușit să schimbăm timpii de începere a școlilor ca să evităm aglomerația. Asta a decongestionat foarte mult.Pasul cel mai important este extinderea rețelelor de tramvai peste tot. Este cel mai prietenos mijloc de transport pe care l-a inventat omenirea. În momentul de față noi avem modernizate circa 80% din rețelele de tramvai. Pe fonduri europene continuăm ce a mai rămas și să extindem până la limita cu Tomeștiul. Este o fabrică acolo și vrem să extindem rețeaua de tramvai pe un singur fir. Vor fi 2,5 km de rețea nouă.Avem un Pod peste Bahlui, are bani alocați pe bugetul din acest an, vom începe lucrările. Suntem în faza finală de proiectare cu două pasaje denivelate în zona Podul Roș să scoatem traficul de pe splaiuri, să le trecem pe deasupra podului. Este un lucru o pasarelă pietonală pe care o închidem pentru modernizare să o deschidem până începem școala”.Mihai Chirica: ”Acolo s-a dezvoltat o localitate care are aproximativ 20.000 de locuitori. Tot dinspre partea de V vin din Miroslava, unde modernizăm strada, o lărgim la 3 benzi, este un proiect care va începe în acest an. Dar nu vrem să-i mai aducem pe Podul Roș, pentru ei construim acel pod din Cicoarei. Podul este în lista noastră de achiziții de la începutul anului, modernizarea tronsonului Iași Voinești este la fel în lista de achiziții”.Mihai Chirica: ”Și mie mi-a fost returnată documentația pentru mănăstirea Frumoasa și din analiza făcută, a fost pe bună dreptate. Sunt niște condiții minimale pe care trebuie să le scrii. Trebuie să spui clar ce vrei să iei. De fiecare dată când lucrurile astea sunt sesizate trebuie să dai corecțiile, intri în alt ciclu. Nu suntem singuri pe planetă. Suntem peste 2000 de autorități contractante. Fiindcă bugetele se termină în ianuarie, vria începe în martie-aprilie, apoi toată lumea urcă în SEAP”.Mihai Chirica: ”De pierdut bani slavă domnului nu am pierdut. Este un proiect cu scandal. În acest sistem sunt introduse peste 90 de intersecții semaforizate. Nu funcționează toate pentru că unde sunt șantiere, nu poate merge buldozerul pe acolo, iar semaforul să meargă. Mai avem de pus în funcțiune încă 15 intersecții. Unde nu sunt șantiere funcționează. Sistemul include partea de infrastructură stâlp, semafor, bucle inductive, camere de supraveghere, partea de dispecerat, o clădire imensă, și partea de soft. Sistemul poate funcționa în două moduri: analog - setezi intersecție cu intersecție și o lași să lucreze sau în sistem adaptiv. Nu cred că vom reuși până la finalul lunii mai fiindcă nu vom reuși să finalizăm toate șantierele. Dar cred că până la finalul lunii iunie vom da drumul la tot sistemul. A costat în jur de 19 milioane de euro. Nu am pierdut fonduri europene pentru acest proiect. Există o neplată, o sumă neplătită pentru constructor deoarece a fost găsită de organul de anchetă penală ca și prejudiciu. Până nu va da instanța o decizie, nu pot plăti. 5600 de lei a fost o corecție financiară la acest proiect”.Mihai Chirica: ”Sunt prevăzute, dar acolo unde strada permite. Avem culoarul Nicolina, peroanele de autobuz au fost mutate pe linia de tramvai și vrem să mai construim acum, ca să decongestionăm zona Podul Roș. Ideea este să aducem și autobuzele pe peroanele de tramvai. Va fi o bandă unică, dar nu bandă rezervată. Nu poți să-i pui un parapet și să apară un autobuz la un sfert de oră și să te înjure toată lumea că stă la o coadă de 3 km, iar spațiul dedicat mijlocului de transport este liber. Însă în principiu mașinile nu au voie pe această linie. Au voie doar pompierii, ambulanțele, mijloacele de intervenție și mașinile electrice”.Mihai Chirica: ”Acolo sunt identificați peste 11 proprietari. Toți au fost puși în posesie prin diferite decizii ale instanțelor, în baza legilor proprietății. Din acea suprafață de 22.000 mp sunt 11 proprietari care au proprietăți cuprinse între 6000 mp și 200 mp. Între toata faianța asta sunt și bucăți care nu sunt proprietate privată. Am rezolvat așa: am scos o bucată de teren retrocedată în curtea școlii Carmen Sylva, care era în parc. Iar referitor la schimbul de terenuri, suprafețele propuse de către noi făceau parte din petecele de teren dezasamblate din întreaga suprafață și care erau inventariate în registrul de spații verzi, deci fără capacitate ca noul proprietar să-i schimbe destinația. Nu spune nimeni să nu fie parc acolo. Dacă vor spune cetățenii să blocăm investițiile în școli și spitale ca să răscumpărăm terenul, eu voi fi de acord. Pe 11.700 mp cât sunt proprietari acolo, ne-ar costa vreo 4 milioane de euro pe care ar trebui să-i avem azi și nu-i avem. Am găsit o soluție. Din toată suprafața care există acolo vom încerca noi ca autorități să propunem niște elemente de dezvoltare care să transforme zona respectivă într-o zonă cu parc, să fie un parc de excepție cu un echilibru perfect între cei care vor să dezvolte și spațiul verde”.Mihai Chirica: ”În cartierul Oancea avem o poveste similară. Proprietarul și-a lăsat proprietatea ani de zile de a crescut pe ea ce a dat Dumnezeu și după ce a terminat să-și pună gândurile în ordine, a venit cu titlul de proprietate, îi dă destinația de curți construcții aproape la toată suprafața și spune că în conformitate cu legea poate să construiască. Dacă el a fost indiferent față de proprietatea lor și i-a lăsat pe oameni să folosească acel teren, noi ce să facem ca autoritate?Iașiul are 40 mp de spațiu verde pe cap de locuitor, 1051 de hectare care nu include pădurile.Avem o soluție foarte bună. Avem intravilanul orașului de circa 6700 de hectare și total suprafața administrativă peste 9000 de hectare. Intenția noastră este să lărgim intravilanul pe toată suprafața municipiului Iași, iar regula va fi ca 30% din extinderea intravilanului să rămână spațiu verde. Asta va însemna dublarea suprafeței de spațiu verde din oraș. În felul acesta putem asigura norma de 26 mp/spațiu verde pe cap de locuitor în perspectiva unei populații de 800.000 locuitori. Eu prognozez că Iașiul în 2035-2040 va ajunge la această cifră. Noi am avut o creștere a populației substanțială, am ajuns orașul de pe locul 2 din România. Este foarte multă populație în tranzit. Noi gestionăm o populație de zeci de mii de cetățeni din Republica Moldova, cu dublă cetățenie, care nu își mai cumpără casă în Chișinău ci la Iași și se mută aici. Chișinăul are o populație de 800.000 de oameni. Dacă vin 10%? Eu zic că vin 20%.Celor din cartierul Oancea vreau să le spun că nu s-a eliberat autorizație de construire, deci circul că se va construi este un circ ipotetic. Nu voi elibera autorizație de construire până când proprietarul nu își rezolvă discordia cu vecinii. El să le explice. Eu îmi văd de programul meu public. Nu voi rămâne indiferent la ce se întâmplă acolo, dar nici nu voi cădea într-o capcană politică ca de fiecare dată când cuiva nu îi convine ceva, oprim investiția. Nu am prietenii cu dezvoltatorii imobiliari. Este acuzația partidului galben. Este o copilărie. Dar nu am nicio antipatie cu nimeni. În Iași sunt peste 150 de investitori mari”.Mihai Chirica: ”Nu știu în ce stadiu se află. Este o achiziție publică făcută în favoarea unei autorități publice, de Primărie pentru Poliția locală. Mașinile nici nu mai sunt la noi, mașinile au fost date la Poliția Locală. Curtea de Conturi nu a constatat niciun prejudiciu. Nu am mai fost chemat la DNA”.Mihai Chirica: ”Se ridică mașinile în Iași. Taxa este 470 lei. Regulamentul este de la sfârșitul anului trecut, ridică mașinile o companie a primăriei care a închiriat mașinile de ridicare fiindcă nu știm când se mai modifică legea și rămânem cu ele. Am ridicat sute de mașini de când am început”.Mihai Chirica: ”Cred că avem noi, Iașiul și cu Oradea, cele mai importante proiecte de reabilitare din România. Pe exercițiul acesta bugetar, avem semnat un contract de 20 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de încălzire. Presupune schimbarea magistralelor pe care le mai avem, 20 de puncte termice și rețea de distribuție. Noi am mai avut un program și pe fostul exercițiu financiar, aproape 70 milioane de euro, dintre care o sumă importantă s-a investit în centrala de la Holboca, centrală pe cărbune și restul în magistrale de termoficare. Mai avem un program cu Ministerul Dezvoltării cu finanțare de la ei. 7,6 milioane lei cu care facem extinderea sistemului de termoficare. Vrem să extindem sistemul de termoficare spre zona Copou, universitățile si spitalul Parhon și spre zona Bucium, investiție care va scădea costurile pentru încălzire pentru acele instituții cu cel puțin 20%. Prețul gigacaloriei a ajuns la 245 lei, noi subvenționăm aproape 50 lei, circa 10 milioane de lei pe an. Am scăzut prețul după aceste investiții, fiindcă dacă scădeam subvenția, continuau debranșările. Pe partea de persoane fizice avem circa 25.000 de apartamente certe și sunt racordate la sistem aproape toate instituțiile publice. Pentru prima dată am branșat instituții private, două hoteluri, cele mai mari din oraș - Unirea și Moldova, un complex comercial foarte mare și multe alte instituții”.Mihai Chirica: ”Avem o agendă complexă, motivată de statutul pe care Iașiul l-a avut și îl are în acest proiect de țară. Noi am început proiectul pentru centenar în 2016. El este finalizat, a fost aprobat de Consiliul Local. În 2016 am avut primul eveniment împreună cu casa regală, când am punctat sosirea trenului regal acum 100 de ani și când s-a mutat centrul administrativ de la București la Iași și Iașiul a căpătat statutul de capitală a României. Legat de Basarabia tocmai am făcut pe 27 martie editări de cărți, fiecare eveniment care se petrece în Iași este legat de momentul centenar. Colaborarea cu Academia Română și avem un program comun cel puțin în ceea ce privește editarea de lucrări științifice dedicate centenarului. Am încheiat un acord și cu Academia Republicii Moldova. Ne ducem până în 2020 în noiembrie când sărbătorim tratatul de la Trianon. Mai avem un program de investiții care cuprinde refacerea monumentelor dedicate eroilor de acum 100 de ani. Avem cimitirul Eternitate, dar l-am prins și pe cel de la 1945., instalarea celui mai mare drapel care va fi ridicat, aproape 50 de metri, în Parcul de vizavi de Sala Sportului, am terminat statuia lui Ferdinand, a costat 373.000 lei. Mai avem Caravana filmului românesc, anul Berthelot, am dat drumul și la expertiză la casa Berthelot, unde a locuit generalul. Am inaugurat Piața Prieteniei Româno-Americane”.Mihai Chirica: ”Avem pe site-ul primăriei publicat planul de extindere a acestor zone care cuprinde tot ansamblul între Teatrul Național- Mitropolia Moldovei și Bucovinei, extinderea pietonalului până la intersecție cu strada Horia”.Mihai Chirica: ”Avem programul de termoficare care are aproape 20 milioane de euro și este în derulare, reabilitarea monumentelor istorice - mănăstirea Frumoasa care este semnat contractul și s-a dat ordin de începere a lucrărilor, Baia Turcească este semnată, urmează să contractăm lucrările, un pachet de proiecte de susținere a comunităților defavorizate, cu valori cuprinse între 2-3 milioane euro, 58,6 milioane de euro prin POR, axa IV, pentru reabilitarea liniilor de tramvai, bike sharing, e-ticketing, programul de mijloace de transport electrice cu investiții de circa 40 milioane de euro în tramvaie, autobuze electrice, Spitalul de recuperare - 4 milioane de euro și asteptăm lansarea liniilor de finanțare pentru școli - avem Grădinița 13 - 4 milioane de euro, două creșe, creșa 10 și 12 și un proiect pentru reabilitarea Școlii Vasile Lupu - 12 milioane de euro, dar nu cred că mai prindem bani”.