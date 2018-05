Bucureștenii care locuiesc sau desfășoară activități comerciale în Centrul Istoric au obligația de a colecta selectiv deșeurile

Documentul mai prevede ca detinătorii/administratorii de spații comerciale dezafectate/nefuncționale, aflate la parterul imobilelor, au obligația de a menține vitrinele, fatadele in stare de curaţenie. Amenzile sunt cuprinse între 500 și 5.000 lei și vor fi aplicate de Poliția Locală.Ce prevede regulamentul:- Persoanele juridice care desfasoară activitatea în spatii cu altă destinatie decat cea de locuință în Centrul Istoric, au obligativitatea de a colecta deseurile menajere si asimilabile, exclusiv in saci de plastic, pe 4 tipuri de deşeuri: hârtie - plastic; PET, doze de aluminiu, sticlă; deşeu umed: biodegradabile şi deşeuri alimentare;- Sacii de plastic destinaţi colectării deşeurilor vor respecta condiţiile stabilite in H.C.G.M.B nr. 82/2015 și vor fi puşi la dispoziţie contra cost de către operatorul de salubrizare.- Persoanele juridice au obligativitatea de a deţine contract de colectare deşeuri cu operatorul care efectuează serviciul public de salubrizare stradală aceste artere.- Operatorul serviciului public de salubrizare va colecta deşeurile pe baza următorului program : Luni-Miercuri-Vineri: hârtie-carton; Marti-Joi-Sâmbată: plastic, PET, doze de aluminiu, sticlă; Zilnic, biodegradabile si deşeuri alimentare; Zilnic: golirea coşurilor de deşeuri stradale şi 1 dată /săptămână spălarea.- Intervalul de colectare al deşeurilor este între orele 4.00-10.00, operatorului fiindu-i interzis să colecteze deseurile de la persoane fizice / juridice in afara acestui interval;- Pentru colectarea deşeurilor, operatorul va folosi autovehicule cu capacitate maximă de 3,5 t; Se interzice colectarea în amestec a deşeurilor.- Domeniul public afectat de amenajarea teraselor va fi eliberat până la ora 04.00, astfel încât, în intervalul orar 04.00 - 10.00, să se efectueze operatiile de măturat manual şi spălat de către operatorul serviciului public de salubrizare;- Terasele vor fi reamplasate/reamenajate numai dupa ora 10.00, astfel incat operatorul de salubrizare sa poată colecta deşeurile de la persoanele fizice/juridice conform contractelor si să poată desfăşura operatiunile de măturat manual şi spălat pe artera in cauză. Terasele, cu tot ce contin acestea, vor fi restrânse / depozitate, pe o suprafata de maxim 1m de la frontul clădirii unde işi desfasoară activitatea, pe toată lungimea acesteia, astfel încat operatorul să poată folosi utilajele pentru activitatea de salubrizare stradală. Nerespectarea prevederilor alin.(1), (2) si (3) atrage după sine retragerea avizului de amplasament a teresei pentru anul în curs, pe baza solicitării scrise a instituţiei din care face parte agentul constatator, realizată în termen de maxim 10 zile de la data constatării.- Operatorul de salubrizare autorizat va desfăşura zilnic operatiile de măturat manual (cu exceptia zilelor în care pe carosabil există depus strat de zapada) şi spălat zilnic (cu exceptia zilelor când temperatura diurnă este sub 10° C) pe toate arterele din Centrul Istoric.După intervalul orar menţionat la art.4, responsabilitatea mentinerii stării de salubrizare, inclusiv efectuarea operatiei de spalat, revine detinătorului/administratorului terasei.- Detinătorul/administratorul terasei sau al unui spatiu cu alta destinatie decât cea de locuintă în Centrul Istoric, are următoarele obligatii:a. să asigure la intrare în spaţiu sau în zona amenajată cu terasă, coşurile pentru deşeuri, cudouă compartimente: pentru deşeuri uscate şi pentru deşeuri umede;b. să spele zilnic (cu exceptia zilelor când temperatura diurnă este sub 10 C) trotuarul aferent spaţiului comercial în intervalul orar 10.00-10.30;c. pe perioada iernii să evacueze zăpada şi să aplice tratament pentru combaterea poleiului pe trotuarul aferent spatiului comercial;d. sa spele vitrinele şi să le amenajeze corespunzător; e, să amenajeze vitrinele în perioada sărbătorilor de iarna; f. să îndepărteze afişele ilegale/deteriorate şi graffiti de pe fatada spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea;g. să asigure recipienti pentru colectarea uleiului uzat şi să-l predea reciclatorilor. Pentru această activitate se va prezenta o dovadă (contract sau altă formă de angajament) de predare a cantităţilor de ulei uzat unui operator autorizat;h. să raporteze lunar Primăriei Municipiului Bucureşti - Direcţia Utilități Publice cantităţile de uleiuri uzate predate - raportarea se va face până în data de 15 ale lunii următoare;i. să nu obtureze iluminatul public;j. să respecte Ghidul de prevenire a generării deşeurilor, ghid care va fi elaborat în termen de 60 zile de către Primăria Municipiului Bucureşti-Directia Utilităti Publice şi va fi adus la cunoştinţă persoanelor juridice care detin sau administrează spatii comerciale în Centrul Istoric.- În Centrul Istoric, persoanelor fizice / juridice le sunt interzise abandonarea, depozitarea, aruncarea deşeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat; In cazul agenţilor economici care detin terase amenajate, constatarea abandonării deşeurilor de către organele de control va conduce obligatoriu, pe langă aplicarea sancţiunii contravenţionale şi la retragerea avizului de amplasament a teresei pentru anul în curs.- Persoanele fizice care domiciliază în Cetrul Istoric au obligatia de colecta deşeurile menajere şi asimilabile după cum urmează: a) in saci de plastic pe tipuri de deşeuri: hârtie, plastic, PET, doze de aluminiu - sticlă b) in europubele: deşeu umed, biodegradabile şi deşeuri alimentare;- Persoanele fizice au obligativitatea de a deţine contract de colectare deseuri cu operatorul care efectuează serviciul public de salubrizare stradală pe aceste artere;- Operatorului care efectuează serviciul public de salubrizare îi este permis accesul în Centrul Istoric cu autovehicule destinate efectuării operatiilor de salubrizare orar 3.30-10.30.- Apa Nova Bucureşti va curăţa şi spala canalele de serviciu şi gurile de scurgere cel putin 1/lună în perioada mai-octombrie şi respectiv 1/3 luni în perioada noiembrie-aprilie.- Detinătorii/administratorii de spatii comerciale dezafectatel nefunctionale, aflate la parterul imobilelor, au obligatia de a menține vitrinele, fatadele in stare de curaţenie.- Toaletele ecologice amplasate în Centrul Istoric, indiferent de detinător, vor fi spălate zilnic in perioada mai – octombrie si de 2/săptămână in perioada noiembrie - aprilie.- În cazul lucrărilor de amenajare, consolidare, construire, dezafectare si a lucrărilor edilitare efectuate în Centrul Istoric, persoana fizică/juridică care efectuează astfel de lucrări are obligaţia de a detine contract cu operatorul care efectuează salubrizarea stradală, sau Acord de transport deşeuri rezultate din activitățile proprii, eliberat de Primăria Municipiului Bucureşti (exclusiv în cazul persoanelor juridice).- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament, se fac de către Direcţia Generală de Politie Locală a Municipiului Bucureşti şi Direcțiile de Poliție Locală ale Sectoarelor 3 şi 5. 