Primăria Capitalei va realiza 70 km benzi pentru biciclete între Piața Victoriei și zona de nord. Societatea civilă și opoziția acuză că acestea nu respectă strategia de mobilitate, iar Gabriela Firea a dublat lungimea din pix

Proiectul a stârnit controverse în spațiul public deoarecePrimăria Capitalei a măsurat dus-întors pistele de biciclete, de aici rezultând 70 de km în loc de 30, dar și fiindcă acest traseu nu se regăsește în strategia de mobilitate a orașului (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București - Ilfov). Reamintim că strategia prevede câteva trasee vitale pentru transportul cu bicicleta, iar Primăria a plătit sume importante pentru aceasta.”În ceea ce priveşte dezvoltarea unei infrastructuri pentru biciclete în zona centrală a Municipiului Bucureşti se are în vedere dezvoltarea unei reţele coerente care insumează cca 70 de km., precum şi legarea acesteia pe principalele direcţii N-S şi E-V cu o rețea de acces de cca 27 de km. In proiect se va adopta o latime a căii de rulare pentru biciclişti de 1,5 m (pentru un singur sens), iar pentru spaţiul de siguranță vertical se recomandă o înaltime minimă de 2,5 m, iar la trecerile pe sub pasaje şi tuneluri de 3,5 m. Traseele pistelor de biciclişti vor fi amplasate în principal, pe platforma comună cu partea carosabilă, sau, acolo unde ele exista si profilul transversal este generos si permite, pe platforma comună cu trotuarul pietonal”, se arată în expunerea de motive a proiectului.Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea acestei investiţiei publice sunt, fără a se limita la acestea, sunt:”Integrarea Municipiului Bucureşti în reteaua europeană pentru ciclişti – drumuri verzi – Rețea Metropolitană de Trasee Cicloturistice Promovarea a tuturor tipurilor de deplasare urbană: mersul la serviciu şi deplasarea în interes de serviciu, curier urban rapid sau chiar servicii publice pe bicicletă ca factor de eficienţă economică, cumpărături, turism pe baza centrelor de inchiriere, relaxare, sport. Creşterea siguranței traficului cicliştilor şi a pietonilor pe arterelor de circulație existente Diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătății populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament Incadrarea emisiilor în valorile - limita admisă la nivel european, pentru aerul ambiant. Incadrarea emisiilor în valorile - limita admisă la nivel european, pentru aerul ambiant”, se mai arată în expunerea de motive.Asociațiile OPTAR și ActiveWatch au transmis o petiție către membrii Consiliului General prin care au cerut să nu adopte acest proiect.”În București, nicio strategie nu a fost respectată vreodată. Această a fost concluzia experților care au lucrat la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București - Ilfov. Altfel spus, toate investițiile în infrastructură Capitalei s-au făcut haotic. Iar rezultatele le vedem pe străzi, zi de zi. În aprilie 2017, dumneavoastră și colegii dumneavoastră ați votat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București - Ilfov. Pe dată 4 mai, în ședința CGMB, pe ordinea de zi (la punctul 2) este un proiect de infrastructură care nu respectă strategia pe care ați aprobat-o. Asociațiile OPTAR și ActiveWatch va solicită să nu contribuiți la creșterea haosului din București și să respingeți proiectul de hotărâre până când acesta va respectă prevederile PMUD”, au solicitat cele două asociații USR București a anunțat că nu votează proiectul.”Chiar nu pot să înțeleg de ce Primăria nu îi ascultă pe specialiști. Optar.RO (Organizația pentru Promovarea Transportului Altenartiv în România) a depus ieri o petiție în care explică de ce proiectul noilor trasee de bicicletă propus de Gabriela Firea este greșit. În primul rând, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prevede alte trasee. Or, dacă Primăria are deja o strategie (pe care a plătit bani grei), de ce nu o respectă? Bucureștiul arată cum arată din cauza deciziilor haotice, luate de pe azi pe mâine. Nicio umbră de strategie sau de viziune. La fel se întâmplă și cu pistele de biciclete. În loc să se amenajeze traseele care sunt absolut necesare, Primăria face alte trasee, alese după criterii pe care nu le cunoaștem. În al doilea rând, nu se știe mare lucru despre detaliile tehnice ale acestor piste. Au apărut deja suspiciuni cu privire la lățimea benzilor și la capacitatea de a asigura drenarea corespunzătoare a suprafeței de rulare. Ideea este că municipalitatea nu a reușit să arate că soluția oferită este viabilă: nici din punctul de vedere al traseelor alese și nici din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice de execuție”, a postat pe pagină de Facebook Roxana Wring, liderul consilierilor USR din CGMB.În prezent, Bucureștiul are circa 7 km de piste pentru biciclete, cel puțîn teoretic. Asta deși în perioada 2008 și 2010 Primăria Capitalei a plătit 11 milioane de euro pentru amenajarea a 122 km de piste pentru biciclete. Acestea au fost amenajate pe trotuar, prin vopsirea asfaltului, însă fără că bordurile să fie aduse la nivel și având tot felul de obstacole pe traseu (chioșcuri de ziare, florarii, stâlpi, pomi, tomberoane), iar Poliția Rutieră le-a închis pentru că nu erau sigure.Reamintim că Ministerul Mediului a alocat încă din 2014 suma de 10 milioane de euro pentru realizarea a 100 km de piste pentru biciclete, însă până acum banii nu au fost folosiți.Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov, strategia de transport a orașului, aprobată în 2017 de Consiliul General, se propune realizarea unei rețele de 250 km piste de biciclete, cu 12 proiecte prioritare de 60km, ce urmează a fi implementate pe termen scurt. Valoarea totală estimativă pentru cei 250 km de piste pentru biciclete este de 50 milioane euro.Traseele prioritare de 60 km sunt:1. Calea Victoriei: Calea Victoriei - Splaiul Independenței (0.6 km)2. Ride through Bucharest: Piața Unirii - Piața Victoriei (3.3 km)3. Ride to Shop: Piață Victoriei - Băneasa (6.5 km)4. Ride to Leisure: Piață Unirii - Mihai Bravu (3 km)5. Rîde to School: Universitate - Doamna Ghica (6 km)6. Ride to Office: Doamna Ghica - Pipera (6.3 km)7. Along the Dtmbovita: Sos. Virtuții - Piața Unirii (5.6 km)8. Ride East: Piață Unirii - 1 Decembrie (6 km)9. Ride to Rail: Basarab - Piața Română (2.4 km)10. City Center to Smart City I: Piață Unirii - Sos. Alexandriei (5.2 km)11. City Center to Smart City ÎI: Sos. Alexandriei - Măgurele (6.2 km)12. Bucharest to Ilfov: Ring Road - Voluntari - Doamna Ghica (7 km)Planul Integrat de Dezvoltare Urbană aprobat în 2016 de Consiliul General al Municipiului București propune și el realizarea unui traseu cu prioritate pentru pietoni și bicicliști. În total, PIDU propune amenajarea a 42 km de piste pentru bicicliști. Traseul pietonal și pentru bicicliști va pleca de la Parcul Icoanei, va trece prin Piața Lahovari, str. George Enescu, Strada Brezoianu, un pod nou peste Dâmbovița, Parcul Izvor, bd. Unirii, Piața Constituției și va ajunge la Piața de Flori.