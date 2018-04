Cătălin Cherecheş, vizat într-un dosar DNA de luare de mită, va candida la funcţia de preşedinte al Forumului Democrat German Maramureș

"Sunt hotărât să-mi depun candidatura în momentul noilor alegeri la funcţia de preşedinte al FDR. Consider că poate fi o candidatură interesantă, dar şi bine venită", a declarat Cătălin Cherecheş, citat de Agerpres."Am făcut pentru Forumul German câteva lucruri care nu ştiu dacă se vor întâmpla în istoria locală a acestui Forum. Am arătat de-a lungul anilor că trebuie să scoatem în evidenţă chestiuni care ţin de spirit, de cultură, de mod de viaţă şi lucrul acesta s-a întâmplat prin prezenţa în CL Baia Mare a membrilor FDR. Cred că a venit momentul ca paşii pe care-i face comunitatea germană să fie paşi mai concreţi, şi îmi doresc un singur lucru; îmi doresc să existe un sprijin strict din perspectivă a informaţiei, pentru că profesori din Germania, Austria mi-aş dori să vină în Baia Mare. Nu trebuie să-i plătească nici Ambasada Germaniei, nici FDR, îi plătim noi ( primăria n.red). Dar să ştim unde-i găsim? Aştept de un an de zile şi nu se întâmplă acest lucru! ", a declarat Cătălin Cherecheş.Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost sprijinit la ultimile alegerie locale din 2016 de alianţa politică denumită "Coaliţia pentru Baia Mare", formată din FDR, UNPR, PNŢCD, PSRO, UDMR şi PNL. El este în prezent membru al FDR fără să deţină nicio funcţie.