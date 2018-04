Cum a răspuns primarul Sectorului 1 întrebărilor cititorilor HotNews: Nu voi mai permite tarabe și mici în Parcul Kiseleff / Vom monitoriza mirosurile din zona gropii de gunoi Rudeni / Nu mai avem contract pentru întreținerea spațiilor vezi

Dan Tudorache: "După această iarnă începem să asfaltăm. Când sesizează cineva o groapă, în 48 de ore cei de la ADP trebuie să o asfalteze. Bănuiesc că în 3-4 zile de când este sesizată groapa, se rezolvă. Avem un grup pe WhatsApp cu toți angajații din Primărie, unde notează gropile sau alte probleme întâlnite în drum spre serviciu și în scurt timp rezolvăm acea problema”.Dan Tudorache: "Am început licitația pentru cele 180 de blocuri care au rămas nereabilitate și am reușit să o finalizăm. Am început în noiembrie 2016 și după un an și șase luni am reușit să o finalizăm, nu mai sunt contestații, iar într-o lună - 40 de zile începem să reabilităm cele 180 de blocuri care au mai rămas. Sper ca până vara viitoare le vom termina. Eu nu știam atunci când am ajuns primar că o parte din blocurile care au fost făcute de administrația precedentă nu aveau recepția făcută și au fost multe probleme, dar le-am rezolvat. Bine că am finalizat licitația. Eu când am ajuns primar nu știam că o licitație durează un an, un an și jumătate. Valoarea contractului este undeva la 70 milioane de euro".Dan Tudorache: "Eu am dat în judecată să sesizez că acea autorizație de mediu care a fost primită de cei de la IRIDEX nu este legală, ne judecăm. Am făcut presiuni pe această firma, cât ne permite legea, că să intre în legalitate. Eu când am venit la primărie m-am dus la groapă, toată groapa era dezvelită, nu trebuia să fie așa. Ea trebuie acoperită cu un anumit strat de pământ. În acest moment arată mai bine ca în 2016, dar nu este suficient. Eu cer ca groapa să intre în legalitate. Nu să se închidă. Dacă respectă condițiile de mediu, eu nu am nicio problemă. Dacă eu stau la 300 de metri și nu miroase, nu am nicio problema și niciun cetățean nu cred că are. În perioada următoare am un parteneriat cu cei de la Registrul Auto Român, care au acele utilaje care sesizează mirosurile din zonă, voi pune în câteva puncte fixe utilajele și voi monitoriza ce se întâmplă. De fiecare dată când mă întâlnesc cu cei de la groapă spun că mirosurile nu sunt de la ei. Eu cred că dau drumul controlat la un gaz. Și eu locuiesc în zona, la vreo 3 km, și miroase 30 minute - o oră pe zi. Restul nu mai miroase, deci ei dau drumul controlat. Groapa se va închide în 2020, până atunci au capacitate".Dan Tudorache: "Podul se află la Administrația Străzilor, care ține de Primăria Capitalei. Am vorbit cu ei, primarul general știe, fac un studiu de rezistență. Nu ține de noi, dar noi îi pistonam tot timpul, fiindcă este la noi în sector și lumea nu știe că este la Capitală".Dan Tudorache: "O să mă duc în weekend-ul viitor și o să văd care este situația. Nici eu nu aș fi de acord, dacă este parc trebuie să rămână parc, cu acele saltele pentru copii. Nu sunt de acord să facă mici. Voi merge și nu voi mai permite așa ceva. Este un program de reparație a locurilor de joacă și acolo unde este cazul schimbăm".Dan Tudorache: "Poliția Locală atunci când îi identifica, trebuie să-i amendeze. Dacă descoperi semințele și resturile menajere nu ai ce să faci, trebuie să-i prinzi când aruncă. Parcul are pază și ei ar trebui să aplice".Dan Tudorache: "Pe zona de Nord vom face PUZ-uri separate. Cred că interesele sunt mult mai mici dacă le facem pe anumite zone decât pe tot sectorul".Dan Tudorache: "Este adevărat, acei oameni așteaptă de zece ani. Eu când am venit ca primar, Jandarmeria a atacat PUZ-ul pentru zona de Nord în instanță, unde avem cele mai multe străzi de pământ. De ce? Ei au un poligon în strada Jandarmeriei și au dorit ca acel poligon să îl refacă. Au solicitat când au atacat PUZ-ul în instanță ca o porțiune din spatele poligonului să fie zonă de protecție. Au solicitat de la Guvern 8 milioane de euro ca să nu mai fie necesară acea porțiune de protecție. Am înțeles că au primit o mare parte din bani. Eu am vorbit cu conducerea Jandarmeriei să meargă în instanță și să retragă plângerea. Sper să o facă. Fără acel PUZ nu putem asfalta străzile"."În legătură cu străzile din Chitila, acestea sunt prinse în programul de reabilitare. Ele sunt peste calea ferată. Am vorbit cu cei de la Ministerul Transporturilor. Ca să putem trage apă și canal trebuie să mergem pe sub șine. În mandatul acesta rezolv. Nu pot să fac o stradă dacă nu am apă și canal. În zona Giulești Sârbi am început din toamnă să băgăm apă și canal, o să facem și calea de rulare. A fost dificil fiindcă trebuia să treacă pe sub calea ferată".Dan Tudorache: "Cine a spus că va fi lângă zonele locuite. Nu va fi în Sectorul 1".Dan Tudorache: "În momentul asta colectăm pe două facții : uscat și umed. Sunt două tomberoane puse la dispoziția cetățenilor. Am implementat deja în zona de case. Este mai dificil la blocuri, o să găsim alternartivă și pentru zona de blocuri. Gradul de reciclare este undeva la 25% în Sectorul 1. Încă nu avem sancțiuni pentru cei care nu respectă și aruncă gunoiul în tomberonul greșit. Trebuie să ne gândim și la asta".Dan Tudorache: "Este o situație dificilă fiindcă atât timp cât oamenii nu au locuri de parcare, este greu să le ridici. Noi ridicăm deja rablele și mașinile care blochează transportul public, trecerile de pietoni. Poliția locală a închiriat două astfel de mașini, le ridicăm și le ducem într-un loc special amenajat. Nu știu să va spun câte am ridicat, dar facem asta din septembrie anul trecut. Taxa de recuperare a mașinii este undeva la 300 lei".Dan Tudorache: "Din luna septembrie am început licitația pentru încheierea unui acord-cadru pentru întreținerea spațiilor verzi. Nu s-a finalizat. Sperăm că în două luni să încheiem contractul. Acum se ocupă ADP-ul dar nu la fel de bine, fiindcă avem un număr mic de oameni".Dan Tudorache: "Așa este legea. Legea nu ne permite să le închidem. Trebuie să sesizeze Primăria Sectorului 1, dar noi nu le putem închide. Îi putem doar amenda".