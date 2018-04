Bilanț Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, la doi ani de mandat: Am finalizat licitația pentru reabilitarea ultimelor 180 de blocuri / Dăm pentru Catedrala Mântuirii Neamului câți bani va fi nevoie / Nu vom da bani la ProRapid pentru salariile jucătorilor

Dan Tudorache: "Am început licitația pentru cele 180 de blocuri care au rămas nereabilitate și am reușit să o finalizăm. Am început în noiembrie 2016 și după un an și șase luni am reușit să o finalizăm, nu mai sunt contestații, iar într-o lună - 40 de zile începem să reabilităm cele 180 de blocuri care au mai rămas. Sper ca până vara viitoare le vom termina. Eu nu știam atunci când am ajuns primar că o parte din blocurile care au fost făcute de administrația precedentă nu aveau recepția făcută și au fost multe probleme, dar le-am rezolvat. Bine că am finalizat licitația. Eu când am ajuns primar nu știam că o licitație durează un an, un an și jumătate. Valoarea contractului este undeva la 70 milioane de euro".Dan Tudorache: "Deja am început acest proiect, le-am cerut cetățenilor să solicite intrarea în acest program, fiindcă avem persoane care doresc și persoane care nu doresc. Jumătate din populația sectorului 1 locuiește la case și jumătate la bloc. Cred că 60% din cei care stau la case au solicitat intrarea în program. Restul bănuiesc că și-au rezolvat singuri problema. Reabilităm și clădiri de patrimoniu, aici vom fi foarte atenți, autorizația de construcții pentru acestea o să dureze mai mult decât la o casă normală, fiindcă trebuie să obținem aprobările necesare. Anul acesta am început licitația pentru desemnarea constructorilor. Vom începe acest program undeva în toamna anului viitor fiindcă licitația durează. Pentru 160-170 de metri pătrați, plătim noi reabilitarea. Ce depășește, plătesc proprietarii. Noi am făcut o socoteală să fie cam aceeași suprafață ca la bloc".Dan Tudorache: "Noi în fiecare an reabilităm școlile și grădinițele, dar pot să spun că avem două grădinițe - 222 și 252 - pe care le-am făcut de la zero. Dar și la celelalte, acolo unde a fost nevoie de reparații, am intervenit. Toate școlile au început anul în condiții perfecte. Avem 112 unități de învățământ, am reabilitat undeva la 30%, sperăm ca în această vară să reabilităm încă 30%, iar anul viitor să terminăm. La capitolul construcții noi vom avea o creșă care va fi deschisă undeva la 1 iunie, pe Dobrogeanu Gherea, cu 150 de locuri. Cu Școala din zona Sisești încă nu am făcut nimic, dar sperăm să rezolvăm până la finalul mandatului. Nu există o școală în acea zonă. Teren deja am primit, este un investitor care construiește în zonă și ne-a pus deja la dispoziție 10.000 mp de teren și acolo vom face o școală. Este vorba despre Ikea. Așa vom rezolva și în Greenfield, investitorul ne va da teren și vom face și o școală de stat".Dan Tudorache: "Nu cred că va fi în zona Floreasca. Vreau să o fac în zona de Nord. Acolo pot cumpăra terenuri, așa cum am cumpărat și pentru spitalul din zona de Nord, la Doi Cocoși".Dan Tudorache: "Ce nu am promis și voi face este reabilitarea lifturilor din blocurile reabilitate. La un bloc cu zece etaje, reabilitarea lor durează cam două luni și ne-am gândit și la situația în care la etajele superioare sunt oameni bătrâni, noi prin centrul Caraiman putem să îi ajutăm cu cumpărături, în perioada de reparații".Dan Tudorache: "Noi avem nevoie de biserică. Colegii noștri din Consiliul local, PSD și PNL, au fost de acord cu alocarea acestor sume fiindcă noi nu putem da niciun leu dacă nu aprobă Consiliul. USR a fost împotrivă. Eu și cei de la PNL am considerat că România are nevoie de o catedrală, mai ales în noiembrie-decembrie anul acesta, când sunt 100 de ani de la Marea Unire. Ține de fiecare om, unii sunt mai apropiați de biserică, alții nu. Așa consider că este oportun pentru România. De ce am făcut-o noi, Sectorul 1? Noi suntem privilegiați, avem un buget care ne permite să și ajutăm. Este adevărat, sunt alte probleme nerezolvate, noi avem bani să le facem pe toate, dar trebuie să respectăm legea, nu le putem face mai repede".Reporter: Veți mai aloca și alți bani pentru Catedrală, în 2018?Dan Tudorache: "În funcție de cum stau cu construcția, le mai alocăm sau nu le mai alocăm bani. Dacă nu mai au bani, le mai alocăm. Le vom aloca de cât au nevoie. Nu le dăm 100 milioane... Mai sunt și alte primării și cred că fiecare primărie ar trebui să dea câte puțin. Pe 26-27 noiembrie va fi sfințită acea catedrală".Dan Tudorache: "Dacă am teren o să fac și un parc, dacă doamna primar general îmi va da. Disponibilitate am, important este să am teren. Nu cred că aș cumpăra un teren să fac un parc, aș cumpăra să fac o școală"."Acel drum există, a funcționat până acum 2 ani, sunt 300 metri neasfaltați. Facem acest proiect fiindcă așa solicită locuitorii din zonă. Cei care hotărăsc ce să facem în zonă, sunt cei care locuiesc în zonă, nu ai cum să ai unanimitate. Dacă ai 80% care doresc ceva, te duci către majoritate. O să găsim soluții să nu afecteze animalele din zonă. Proiectul este aproape pe final. Din informațiile pe care le am, cred că undeva în vară va fi deschis drumul așa cum este, nu se va tăia niciun copac și cred că va fi asfaltat anul viitor. Am finalizat procedura cu Romsilva, transferul terenului. Terenul este predat către Primăria Capitalei, nu doar noi insistăm să facem acel drum. Eu țin cu cetățenii, fiindcă ei mă votează. Țin și cu natura. Vom găsi soluții".Dan Tudorache: "Noi vrem să o preluăm și să o amenajăm. Ea este la Ministerul Educației. Fostul ministru a fost de acord, însă când ne ducea la oamenii din subordine, se întâmplă ceva. Nu vor să o dea. Și eu, și Sectorul și Primăria Capitalei am făcut demersuri, dar nimic. Și asta în ideea că la ministere sunt oameni din același partid. Nu ne mai crede nimeni. Spune lumea că avem și ministru și Guvern, tot. Ori le este teamă să o dea, ori sunt rău intenționați".Dan Tudorache: "În momentul asta le preluăm. Echipa care se ocupă din primărie de această problemă a fost săptămâna trecută și a luat cinematograful Patria, a preluat cinematograful Giulești, cinematograful de la Chibrit, unde Antena 3 își desfășoară activitatea. Antena 3 va rămâne în continuare acolo. Legea le permite să rămână în continuare câțiva ani. Planul nostru este să reabilităm aceste cinematografe și să le punem la dispoziția cetățenilor".Dan Tudorache: "Este adevărat, acei oameni așteaptă de zece ani. Eu când am venit ca primar, Jandarmeria a atacat PUZ-ul pentru zona de Nord în instanță, unde avem cele mai multe străzi de pământ. De ce? Ei au un poligon în strada Jandarmeriei și au dorit ca acel poligon să îl refacă. Au solicitat când au atacat PUZ-ul în instanță ca o porțiune din spatele poligonului să fie zonă de protecție. Au solicitat de la Guvern 8 milioane de euro ca să nu mai fie necesară acea porțiune de protecție. Am înțeles că au primit o mare parte din bani. Eu am vorbit cu conducerea Jandarmeriei să meargă în instanță și să retragă plângerea. Sper să o facă. Fără acel PUZ nu putem asfalta străzile"."În legătură cu străzile din Chitila, acestea sunt prinse în programul de reabilitare. Ele sunt peste calea ferată. Am vorbit cu cei de la Ministerul Transporturilor. Ca să putem trage apă și canal trebuie să mergem pe sub șine. În mandatul acesta rezolv. Nu pot să fac o stradă dacă nu am apă și canal. În zona Giulești Sârbi am început din toamnă să băgăm apă și canal, o să facem și calea de rulare. A fost dificil fiindcă trebuia să treacă pe sub calea ferată".Dan Tudorache: "Directorii trebuie să răspundă de tot ce este în interiorul curților școlilor. Directorii refuză să-și asume. Dacă un copil se lovește, răspunde directorul și nu este de acord. Trebuie găsită o formulă legală ca pe perioada weekend-ului să nu răspundă ei. Noi avem în funcție de numărul cetățenilor 260 de polițiști locali, nu pot asigura și paza în școli. Am încercat să solicităm un număr mai mare de polițiști locali, dar nu am primit".Dan Tudorache: "Avem o comisie. Toți locuitorii vor să rămână spațiu verde. Nimeni nu vrea să se ridice o casă sau ceva. Cele mai avansate discuții sunt la părculețul de pe strada Elena Văcărescu. Acum stabilesc prețul, vor intra cu acel preț în Consiliu și dacă vor fi de acord, se rezolvă... Mai sunt vreo 10 terenuri în discuție la Comisie. Toate vor rămâne așa cum sunt. Eu ca și primar sunt obligat să-i dau autorizație proprietarului dacă i se permite să construiască acolo, fiindcă întru la abuz în serviciu, dar îmi pun toți cetățenii din zonă în cap. Prefer să cumpăr terenul și să-l las așa cum este - locuri de joacă, parcări".Dan Tudorache: "Vom construi. Au fost cei de la ADP să vadă anumite construcții modulare. Anul acesta vom avea primele parcări undeva în zona Grivița, Bucureștii Noi. Avem mai multe terenuri, să vedem de unde începem".Dan Tudorache: "Baza ProRapid este la Ministerul Transporturilor din 2004 și este în paragină. Acolo a fost baza de antrenament a echipei Rapid. Solicit baza de un an și jumătate. Astăzi la 13.30 mă duc la Guvern, pe capul lor, știți că trebuie să semneze miniștrii transferul. Aici vrem să facem o baza sportivă pentru locuitorii din zonă. Copiii din zona respectivă să nu mai bată mingea pe stradă. În zona respectivă sunt trei terenuri de tenis, trei terenuri de fotbal cu iarbă până la jumătate de metru, iar zilele trecute erau unii care tăiau tribuna și luau fier. Sper ca până la urmă să ajungă la primărie această bază"."Primăria Sector 1 nu a dat până acum niciun ban pentru finanțarea Academiei Rapid. Noi vrem să finanțăm Academia Rapid punând o bază sportivă la dispoziția echipei și a cetățenilor din zonă. Noua teorie a noastră este să băgăm bani în baze sportive. Noi nu vom finanța echipa. Mie mi se pare normal ca primărie să finanțezi o echipă sportivă doar prin baze sportive, și așa vom face. Noi vom aloca până la 30%, iar banii vor merge doar pentru baza sportivă, nu vom da bani la salarii. Banii pentru salariile la această echipă vor veni de la ceilalți acționari și sponsori. Nu ne permite legea. Va fi un SA, nu un ONG. Noi vom folosi pentru oamenii din zonă baza ProRapid, acolo vom investi și vom reabilita baza. Acum nu mai poate să mă critice nimeni. Legea nu îmi permite să dau bani pe salarii decât dacă iau clubul la primărie. Am încercat să-l luăm, dar am înțeles că este interesat și primarul de la Sectorul 6, Gabriel Mutu. Și cred că fără echipa de fotbal tot clubul va ajunge la Primărie. Va fi predat de la Ministerul Transporturilor, primarul și-a anunțat intenția".Dan Tudorache: "O mare parte din terenul aferent pieței, care este gard în gard cu școala, l-am predat școlii și vom construi un nou corp de clădire, fiindcă este o școală foarte bună la mare căutare. Am identificat un teren la gura de metrou Aurel Vlaicu, acolo vom face o piață".Dan Tudorache: "Noi am generat anul trecut o discuție, avem o comisie comună MT, PMB și Metrou, și trăgeam de ei să facem ceva fiindcă toată lumea mă înjură pe mine fiindcă acel pod este pe raza Sectorului 1. Cu siguranță vom rezolva problema în acest mandat. Chiar ieri ne-am întâlnit cu reprezentrantii MT și am discutat, noi trebuie să lărgim puțin strada, cu o bandă pe sens. O vom face fiindcă acel pod mai are puțin și cade. Concluzia expertizei făcute de Ministerul Transporturilor este că acel pod trebuie reabilitat".Dan Tudorache: "Acum începem studiul de fezabilitate, lucrăm și la PUZ, sperăm să fie gata în iunie, apoi să dăm drumul la licitație. Eu vreau ca undeva în septembrie anul viitor să ne apucăm de treabă. În momentul de față cred că îl vom face cu bani de la bugetul local. Nu știm exact suma, cred că este undeva la 200-300 milioane de euro, se va stabili după studiul de fezabilitate. Este un spital care va reuni 3 spitale: Floreasca, Spitalul de Arși și Institutul Mama și Copilul. Avem 1.115 paturi. Spitalul Floreasca este proprietatea Ministerului Sănătății, iar ei vor hotărâ ce fac acolo. Eu cred că va rămâne spital fiindcă noi am investit acolo. Mai băgăm și acum bani. Se poate face un spital pentru studenți, să facă practică acolo, un amfiteatru. Acea locație va rămâne spital, nu va fi demolată. Marea problemă a acelui spital este că nu are locuri de parcare. Aparatura va rămâne pe loc, nu cred că un om normal ar putea face altceva. Poate pentru situații de urgență va rămâne o parte din spitalul Floreasca".