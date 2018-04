​INTERACTIV Aplicația prin care raportăm problemele din București. Gunoi, gropi, trotuare sparte, marcaje lipsă, clădiri care stau să cadă? Pune-le pe hartă!

INTERACTIV - Raportari probleme in Bucuresti

lansează aplicația interactivă prin care cititorii pot semnala direct pe hartă problemele cu care se confruntă atât în centrul orașului, cât și acasă, în cartiere, pe marile bulevarde sau pe străduțele lăturalnice.Aplicația interactivă prin care cititorii pot marca direct pe hartă diferitele probleme are ca scop strângerea cât mai multor informații pe care apoi să le putem împărtăși cu autoritățile locale ce pot lua măsuri de remediere.Aplicația afișează pe hartă o serie de probleme pe care noi le-am grupat în patru mari categorii: Salubritate, Construcții, Infrastructură și Alte Probleme.Utilizatorii aleg categoria potrivită pentru raportarea pe care vor să o facă și pot alege dintr-o serie de cazuri predefinite aferente fiecărei categorii, dar pot adăuga și detalii și observații text în plus, pentru o descriere cât mai exactă a problemei semnalate.Totodată, utilizatorii au posibilitatea de a încarca fotografii direct de pe calculator sau telefon pentru a ilustra situația semnalată, iar cititorii care vor să completeze o raportare pot adauga la rândul lor imagini la o problemă deja semnalată (sau pot, de ce nu, pune imagini cu problema rezolvată).Aplicația interactivă are în partea de jos două butoane -(cu albastru) și(cu verde).Butonul „Legendă” afișează în partea stângă descrierea celor patru categorii de probleme.Butonul „Editare” oferă posibilitatea utilizatorului să aleagă una dintre cele patru categorii și apoi, cu cursorul (sau degetul, în cazul ecranelor touchscreen de pe dispozitive mobile),: Odată selectată categoria problemei, primul click pe hartă va înregistra acel loc pentru problema raportată!Odată pus punctul pe hartă, utilizatorul poate selecta TIPUL INCIDENTULUI semnalat și poate lăsa o explicație text cu detalii despre problema raportată în câmpul „Observații”.Utilizatorul poateșiîn câmpul „Add: Choose file”.