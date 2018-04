UPDATE ONG: Primăria Capitalei nu respectă traseele pentru pistele de biciclete stabilite prin strategia de transport / Kilometrul de pistă va avea 470 metri / Reacția Primăriei: Pistele au fost proiectate de o parte și cealaltă a arterei

Traseul 1- Piața Victoriei- Bd. Aviatorilor- Bd. Beijing- strada Nicolae Caranfil- Sos. Pipera- stradă Alexandru Șerbănescu- Bd. Aerogării- DN1- Piața Presei Libere- Sos. Kiseleff- Bd. Constantin Prezan

Traseul 2- Piața Victoriei- Bd. Iancu de Hunedoara- Șos. Ștefan cel Mare- Șos. Mihai Bravu

Traseul 3- Calea Victoriei- Bd. Regina Elisabeta- Splaiul Independenței- Bd. Națiunile Unite

Traseul 4- Piața Libertății- Piața Constituției- Bd Unirii- Bd. Decebal- Bd. Basarabia- Stadionul Național

Primăria Capitalei a anunțat recent că a obținut aprobare de la Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanță de 67 km, proiect în valoare de 10 milioane de euro care va fi demarat anul acesta.”În total, vor exista 240 de km de piste pentru biciclete în București, iar construirea acestora va continua și în anul următor. Potrivit HCGMB nr. 61/21.02.2018, proiectul cuprinde patru trasee, pe o distanță de 63,5 km, ocupând o suprafață totală de aproximativ 201.000 mp. Este o prima etapă dintr-un proiect mai amplu, de 240 km. De asemenea, Primăria Capitalei urmărește introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări și achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public care se materializează în anul 2018- prin acordarea a 30.000 de vouchere pentru locuitorii Capitalei)”, se arată într-un comunicat emis săptămâna trecută de Primăria Capitalei.Potrivit municipalității cele patru trasee sunt:Acestea însă nu corespund cu cele aprobate prin Planul De Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov, strategia de transport a regiunii București-Ilfov.”Cu toate că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost aprobat de Primăria Capitalei în aprilie 2017 fără să existe vreo observaţie privind infrastructura pentru biciclete, Primăria Capitalei a schimbat traseele stabilite de experţi. Noile trasee nu respectă criteriul de directivitate, anulând beneficiile pe care ar fi trebuit să le aducă această infrastructură. De precizat că în comunicat se vorbeşte despre o Comisie Tehnico-Economică a Ministerului Mediului care ar fi aprobat aceste noi trasee. În acest fel, Primăria Capitalei încercă să dea vină pe Minister pentru schimbarea traseelor stabilite de experţi după 2 ani de muncă, cu toate că este evident că acea comisie nu are în componenţă experţi în mobilitate urbană. De aceea, este important de aflat care sunt experţii care susţin aceste schimbări şi care sunt argumentele lor”, se arată într-un comunicat OPTAR.În plus, potrivit OPTAR, comunicatul de presă emis de Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că cele 4 trasee vor avea 63,5 km, însă lungimea străzilor pe care se fac pistele pentru biciclete au doar 29,8 km. Asta înseamnă că kilometrul de pistă va avea doar (aproximativ) 470 metri, susține asociația.”O veste cu adevărat bună a fost legată de suprafaţa alocată, de 201.000 mp pentru 63.5 km. Din calcule aritmetice, rezultă că lăţimea medie a unei piste pentru biciclete va avea aproximativ 3.1 m, respectându-se cele mai bune standarde din lume. Totuşi, sunt multe aspecte care trebuie urmărite aunci când se proiectează o astfel de infrastructură. Urmărind cele mai frecvente greşeli de proiectare, crearea de puncte de conflict în intersecţii şi în staţiile RATB sunt în topul greşelilor pe care proiectanţii şi comisiile de avizare le-au făcut până acum. Totuşi, la realizarea pistei de pe Şoseaua Pantelimon, proiectanţii au demonstrat că pot inventa noi conflicte, mare parte din traseu fiind amplasat în zona de deschidere a portierelor parcate pe ambele părţi ale pistei proiectate. Proiectul la care se face referire în comunicatul de presă emis de Primăria Capitalei nu este public, toate informațiile despre acest proiect fiind preluate strict din comunicatul de presă. Deoarece respectarea criteriilor calitative este obligatorie pentru că o infrastructură să răspundă nevoilor utilizatorilor, asociaţia OPTAR solicită Primăriei să dea dovadă de transparenţă şi să se consulte cu cetăţenii şi experţii pentru a evita seria de eşecuri din perioada 2007 - 2011 (cele 42 de trasee desfiinţate de Poliţia Capitalei), 2013 (traseul de pe Liviu Rebreanu, desfiinţat de Poliţia Capitalei) şi 2014-2016 (traseul de pe Pantelimon care nu a fost niciodată deschis circulaţiei deoarece pune în pericol utilizatorii)”, se mai arată în comunicatul OPTAR.Primăria Capitalei a precizat, într-un comunicat, că „lungimea totală a celor 4 trasee va fi de 63,5 km, luând în considerare faptul ca pistele de biciclete (pentru toate cele 4 trasee) au fost proiectate sa fie amplasate nu doar pe un singur sens de circulație, ci de o parte și cealalaltă a arterei de circulatie”.De asemenea, Primaria susține că „nu a schimbat traseele stabilite de catre experti in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, ci chiar le-a completat cu inca 4 trasee”.„Abordarea negativa a unor proiecte ale Municipalității de către unele persoane numai în scop publicitar sau politic nu face altceva decât să discrediteze persoanele în cauza, să dezinformeze opinia publica și să distragă atenția de la subiectul inițial care, în mod injust, este transformat în subiect de campanie politică”, afirmă municipalitatea, într-un comunicat remis HotNews.ro.