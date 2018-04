Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului local Sector 4 pentru construirea parcării de 750 locuri de la Parcul Tineretului. EcoCivica: Deja s-au tăiat toți copacii. Nu ne oprim până nu salvăm spațiul verde

”Acum vin de la amplasament, se lucrează în continuare. Nu mai există decât 4 arbori din cei 400 inventariați de direcția de Mediu de la Primăria Capitalei, dintre care doi sunt deja uscați. Lucrările continuă. Prima Hotărâre de Consiliu a fost anulată de Tribunalul București și la 3 zile de la decizia instanței, Consiliul local al Sectorului 4 emite o a doua hotărâre cu același conținut. Această a doua hotărâre a fost suspendată prin decizia de ieri a Tribunalului București. Ea este executorie, ca atare toate actele subsecvente se consideră suspendate, iar lucrările trebuie oprite. Vorbim de o zonă V1a, parc, dată în administrare Primăriei Sector 4, printr-o hotărâre de Consiliu General, pentru a fi amenajat parc. În hotărâre se spune clar că schimbarea destinației de parc atrage după sine pierderea administrației. Constatând că Primăria și Consiliul Local Sector 4 au încălcat această hotărâre, noi ne-am adresat și Consiliului General și Primăriei Generale că trebuie să le revină administrarea spațiului verde, numai că Primăria generală se tot eschivează. Deja o parte din parcare este asfaltată, dar vreau să promit cititorilor d-voastră că nu vom înceta acțiunile până nu vom aduce terenul la starea inițială, cea de parc”, a declarat Dan Trifu, vicepreședintele fundației Ecocivica pentru HotNews.ro. Reamintim că instanța a anulat și prima hotărâre prin care Consiliul Local Sector 4 a aprobat construirea parcării pe spațiul verde , însă imediat instituția a adoptat o nouă hotărâre, similară cu prima, pentru a putea merge mai departe cu proiectul, în ciuda opoziției societății civile și a legii care protejează spațiile verzi.”Instanța dispune suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 374/28.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiţii „amenajare parcare aproximativ 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr.24, sector 4, Bucureşti” până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului”, se arată în decizia Tribunalului București de pe 23 aprilie 2018.Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a postat pe facebook că spațiul verde nu este spațiu verde, ci un "teren plin de gunoaie, un adevărat focar de infecție situat la doi pași de centrul Bucureștiului". Reamintim că de un an de când este administratorul terenului, primarul nu a făcut nimic pentru a curăța terenul și a amenaja parcul.Consiliului Local Sector 4 a aprobat construirea unei parcări de circa 700 locuri prin Hotărârea nr. 59/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare aproximativ 700 locuri"". Tribunalul București a anulat Hotărârea pe 15 decembrie 2017, decizia nefiind definitivă.Consiliul Local Sector 4, la propunerea primarului Daniel Băluță, a aprobat din nou pe 28 decembrie indicatorii tehnico-economici pentru parcarea de 700 locuri de pe spațiul verde de lângă Palatul Copiilor-Parcul Tineretului.În noua hotărâre, Primăria a schimbat adresa parcării de pe strada Secerei, pe strada Pridvorului 24, însă este vorba despre același teren. Reamintim că Tribunalul București a anulat recent hotărârea prin care Consiliul Local Sector 4 a aprobat inițial această parcare și a decis că spațiul verde rămâne verde.Dan Trifu, vicepreședintele asociației Ecocivica a declarat la vremea respectivă pentru HotNews.ro că reaprobarea indicatorilor pentru parcarea de 700 de locuri este abuzivă."Este o faptă agravantă pentru Primăria Sector 4 și Consiliul Local Sector 4 că au emis o hotărâre similară cu cea anulată de instanța, prin care s-a aprobat amenajarea parcării de 700 locuri. Acum apare o nouă hotărâre cu același conținut, doar că se modifică adresa. Legea spune foarte clar că un act administrativ emis în condițiile primului, anulat de instanța, este nul de drept. Așa cum spuneam, devine o faptă agravantă, este abuz în serviciu. Cu siguranță va fi sesizat Parchetul având în vedere gravitatea faptelor", a explicat Dan Trifu pentru HotNews.ro.Prin Hotărârea Consiliului General din data de 21.12.2016, terenul în suprafață de 52.863 mp de pe strada Secerei, între Palatul Copiilor, Parcul Copiilor și Sala Polivalentă, pe care Primăria sector 4 vrea să amenajeze o parcare, a fost transmis în administrarea Consiliului Local sector 4 pentru a fi alipit Parcului Lumea Copiilor și a se amenaja ca atare."În zona Tineretului se află un teren ce are destinație de parc. Terenul situat în str. Secerei nr. 53-57, sector 4, subzona parcuri, face parte din Parcul Tineretului, aflat în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri, Agrement București. Pentru a-i da o utilitate, în anul 2009 s-a încheiat Contractul de asociere nr. 2248/29.04.2009, între Administrația Lacuri, Parcuri, Agrement București, titularul dreptului de administrare asupra terenului, și SC BLEU CIEL SRL cu scopul modernizării și amenajării parcului, având în vedere că în momentul acela terenul se afla în stare de degradare; durata contractului era de 25 de ani. Pe baza acestui contract, prin HCL sector 4 nr. 78/31.08.2009 a fost aprobat PUD-ul pentru această investiție. Urmare acțiunii Asociației SALVAȚI BUCUREȘTIUL, prin sentința definitivă, a fost anulată HCL sector 4 nr. 78/31.08.2013 și Autorizația de Construire nr. 86/08.03.2011 emisă de Primarul sectorului 4 pentru imobilul din str. Secerei nr. 53-57. În momentul de față, starea terenului este într-o stare accentuată de degradare, urmare începerii escavațiilor și a defrișării arborilor, dar neplantat nimic în compensare. Vecin cu acest teren se află 2 parcuri: Parcul Lumea Copiilor și Parcul Orășelul Copiilor (...). Luând exemplul amenajărilor efectuate de Primăria sectorului 4 în cele 2 parcuri și ținând cont de starea terenului vecin celor 2 parcuri, propunem trecerea în administrare către Primăria sectorului 4 și suntem siguri că va fi amenajat și el în concordanță cu cele două", se arată în expunerea de motive a hotărârii de Consiliu General.În plus, în proiectul de hotărâre se arată că schimbarea destinației terenului atrage după sine pierderea dreptului de administrare pe care îl are Primăria sector 4.Terenul pe care primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vrea să facă parcarea a fost concesionat în urmă cu câțiva ani de Primăria Capitalei unei firme pentru a amenaja un aqua-land, s-au tăiat o parte dintre arbori, însă societatea civilă s-a adresat instanței și a reușit să salveze spațiul verde. Pe de altă parte, în zonă este deficit de locuri de parcare, mai ales în condițiile în care Primăria sector 4 a început să amendeze șoferii care parchează pe trotuar.