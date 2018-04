Degradarea Podului Constanța continuă / CFR a promis Primăriei că va reabilita „de urgență” podul

"Podul Constanța se află în proprietatea statului, administrarea Ministerului Transporturilor și este concesionat Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, și nu în administrarea Primăriei Municipiului București. Prin urmare, singură instituție abilitată de lege să execute lucrări de consolidare/reabilitare la acest obiectiv este Compania Națională de Cai Ferate CFR SA. Precizăm că singurul aviz solicitat în ultimii ani pentru Podul Constanța a fost cel din 13 iulie 2017, când, la solicitarea Companiei Naționale de Cai Ferate 'CFR' SA, Primăria Municipiului București a emis un aviz de intervenție necesar executării unor "lucrări de îndepărtare a unor fragmente de beton care prin desprinderea lor pun în pericol participanții la traficul rutier în zona Pod Constanța (intersecția Calea Griviței cu sos. Chitilei - Bd Bucureștii Noi), lucrări ce urmau a fi executate de Compania Națională de Cai Ferate CFR SA București, sucursala regională București - secția L3 București", se arată într-un comunicat emis luni de Primăria Capitalei.Potrivit sursei citate, specialiștii Municipalității au avut recent o serie de discuții cu reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, care au dat asigurări că vor demara de urgență procedurile pentru punerea în siguranță a podului, pe care îl vor reabilita concomitent cu lucrările de modernizare a carosabilului ce vor fi realizate de Primăria Capitalei pe Calea Griviței.”Menționăm că Primăria Municipiului București are prevăzuți bani în bugetul pe anul 2018 pentru lucrări de reabilitare a carosabilului și a caii de rulare a tramvaielor de pe Calea Griviței, iar Compania Municipală Dezvoltare Durabilă va actualiza în regim de urgență studiul de fezabilitate pentru supralargirea Caii Grivița (incluzând zona Podului Constanța) dar și a bd Bucureștii Noi, pe porțiunea care nu a fost reabilitată odată cu lucrările la linia de metrou M4, astfel încât proiectul să fie demarat anul acesta”, a mai comunicat Primăria Capitalei.HotNews.ro a încercat să ia legătura și cu purtătorul de cuvânt al CFR pentru a solicită un punct de vedere, însă nu am primit niciun răspuns.Într-un răspuns trimis anul trecut la solicitarea HotNews.ro, reprezentanții CFR spuneau că Primăria nu a emis autorizația pentru reabilitarea podului deoarece se dorește mărirea numărului de benzi de circulație."În cadrul programului de reabilitare a tronsonului București - Constanța s-au realizat și lucrări de intervenție la suprastructură și infrastructură podului de la km 4+237 prin refacerea hidroizolației, a substratului căii și înlocuirea suprastructurii CF. Lucrările prevăzute prin proiect la elementele componente ale podului, nu s-au realizat deoarece nu s-a obținut autorizația din partea Primăriei Municipiului București, care solicită refacerea deschiderii podului și mărirea numărului benzilor de circulație rutieră. Proiectul fiind demarat nu a putut fi modificată (conform cererii reprezentanților primăriei) soluția de proiectare inițială. În acest context, menționăm faptul că CFR SA, prin Sucursala Regională CF București va face demersuri pentru achiziția unui nou serviciu de expertiză și DALI (documentație de avizare a lucrărilor intervenție)", se arată în răspunsul trimis de CFR la solicitarea HotNews.ro, în 2017.Reprezentanții Primăriei Capitalei însă că CFR nu a solicitat nicio autorizație de construire în 2017.”Primăria Municipiului București, prin direcția de specialitate, a emis, la cererea Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA, două autorizații de construire în anul 2006, ulterior CFR SA nedepunând NICIO ALTĂ SOLICITARE pentru emiterea unor autorizații de construire”, se arată în comunicatul emis de municipalitate.Autorizațiile emise în anul 2006 de Primăria Capitalei sunt următoarele:• Autorizația de construire nr. 221 din 19.04.2006 - „Reabilitarea liniei CF București-Constanța componentă a coridorului IV Pan European pentru lucrările aferente Municipiului București - tronson sector 1 + 2 fără Stația CF București Băneasa”;• Autorizația de construire nr. 222 din 19.04.2006 - „Reabilitarea liniei CF București-Constanța componentă a coridorului IV Pan European pentru lucrările aferente Municipiului București - Stația CF București Băneasa”.Cristian Bulfon, consilier local USR Sector 1, a declarat pentru HotNews.ro că a vorbit cu reprezentanții CFR și că aceștia au expertizat deja podul, iar în baza expertizei urmează să facă proiectul tehnic de consolidare."CFR a făcut o expertiză în 2014, iar rezultatul a fost că podul este într-o stare bună și necesită doar lucrări de cosmetizare și întreținere. În 2018, în februarie, au terminat o nouă expertiză. Am solicitat rezultatul, dar nu am primit. Pe baza expertizei se va face studiul de fezabilitate pentru lucrările de consolidare și se va obține autorizația de construire”, a declarat Cristian Bulfon. Consilierii USR sector 1 au făcut de anul trecut o petiție online prin care cereau reabilitarea podului.Deputații USR Cătălin Drulă și Cristian Seidler au trimis in iunie 2017 o interpelare parlamentară către Ministerul Transporturilor în legătură cu Podul feroviar Constanța.Pe 1 septembrie 2017, am primit un răspuns pe care îl sumarizez mai jos. Comentariile sunt de prisos.”CFR a răspuns că vrea să facă “urmărire specială” a podului - urmărirea specială, pe scurt, înseamnă monitorizarea unei clădiri/construcții în exploatare ce are o “evoluție periculoasă”, că are nevoie de un proiect după care să se realizeze urmărirea specială, că trebuie să facă o licitație pentru a contracta un consultant care să întocmească acel proiect, apoi o altă licitație prin care să găsească un alt consultant care efectiv să facă urmărirea specială pe baza proiectului făcut de primul consultant. Separat, CFR trebuie să realizeze și o expertiză tehnică a podului și o documentație pentru lucrările de intervenție la pod, iar pentru expertiza tehnică și DALI trebuie să facă o licitație. Apoi (se subînțelege) o altă licitație pentru a contract o firmă care să efectueze lucrările din DALI. Au trecut 8 luni de la acel răspuns și nimic nu pare să se fi mișcat legat de acest pod. Așa că acum 2 săptămâni am revenit cu o interpelare mai detaliată”, a postat Cătălin Drulă pe pagina de Facebook.Asociația ARCEN este de părere că ar trebui oprită circulația pe sub pod.”Podul Constanța riscă să se prăbușească. | A fost construit în anul 1938, în doar 5 luni și nu a avut parte de reparații decât la finalul anilor ‘80. Conform experților, starea actuală este mai mult decât îngrijorătoare. După construcția Magistralei 4 de Metrou podul nu a avut parte de nicio expertiză sau reparație. | Pe bulevardul de dedesubt trec zilnic zeci de mii de oameni; sunt două linii de tramvai, două de troleibuz, o linie de autobuz și două benzi de circulație pe sens. Pentru a evita o tragedie este necesară oprirea de urgență a traficului, punerea în siguranță a traficului feroviar, demararea unei expertize tehnice și demararea unor lucrări de consolidare”, a postat Asociația pe pagina de Facebook.