Bilanț Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: Ce spune edilul că a făcut după alegeri și cum răspunde acuzațiilor / În două săptămâni începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar

Doi ani de la alegerile locale din 2016

Ce a promis Robert Negoiță în campania din 2016

Ce spune că a realizat și ce răspunde referitor la cele mai controversate proiecte

În ceea ce privește faptul că a angajat fosta cumnată drept administrator la firma de IT proaspăt înființată de primărie, Negoiță spune că nu a avut o relație deloc bună cu această după divorțul de fosta soție, dar o recomandă competențele profesionale.În legătură cu betonarea spațiilor verzi, edilul spune că vrea să implementeze un concept nou, în care spațiile verzi că coexiste cu parcările și aleile, iar arborii care s-au uscat sunt schimbați pe cheltuiala furnizorului, timp de 2 ani, cât sunt în perioada de garanție.- finalizarea reabilitării termice - în următorii patru ani vor fi reabilitate și cele aproximativ 600 de blocuri rămase.- sistemul subteran de colectare selectivă va fi extins la nivelul întregului sector.- va reabilita și moderniza toate grădinițele. De asemenea, se lucrează la o aplicație pe telefon pentru părinții care au copiii înscriși la aceste instituții.- numărul locurilor în creșele din Sectorul 3 va fi dublat.- sala de sport pentru fiecare școală. La Colegiul Tehnic C.D. Nenițescu va construi o sală multifuncțională, iar în fosta uzină Republica va face cel mai modern complex sportiv și de agrement din Capitală.- va demara un amplu proces de reamenajare a tuturor spațiilor verzi din jurul blocurilor.Robert Negoiță: ”Avem peste 200 de blocuri în lucru în acest moment. Am reabilitat alte peste 300 în acest mandat. Mâine semnez cu domnul viceprim-ministru, Paul Stănescu, 20 de contracte de finanțare în valoare de peste 80 milioane de euro pentru reabilitarea termică pe fonduri europene, lucrări pe care le demarăm în acest an. Sunt aproximativ 180 de blocuri care vor fi reabilitate. Sunt alocate 100 milioane de euro pentru reabilitare termică pentru regiunea București-Ilfov, noi am depus proiecte în valoare de peste 350 milioane de euro, că să putem folosi tot noi banii dacă nu se consumă pe alte zone. Au mai rămas de reabilitat 700-800 de blocuri reabilitate, am reabilitat cam jumătate”.Reporter: Primăria Sector 3 are două programe de reabilitare termică, unul cu bani de la bugetul local, altul cu fonduri europene - unde aveți semnat pe exercițiul financiar trecut contracte pentru o finanțare de circa 300 de milioane de lei. Din informațiile noastre ați pierdut toți banii fiindcă nu ați terminat lucrările la timp. Ce s-a întamplat?Robert Negoiță: "Noi am accesat fonduri europene dar din cauza faptului că ghidurile sunt foarte complicate, analiza documentației a durat enorm de mult, aproape un an, ne-au semnat contractele atât de târziu încât nu am reușit să finalizăm implementarea. Nu am reușit să finalizăm lucrările în timp util ca să decontăm țoată suma. Dar am decontat o bună parte. Nu am cifrele să vă spun cât am decontat, dar vă comunic toate cifrele".Reporter: S-a aprobat prin hotărâre de Consiliu local ca pentru programul de reabilitare termică pe fonduri europene, cetățenii să platească după câțiva ani partea care le revine. De ce nu plătesc acum?Robert Negoiță: "Eu mi-am propus ca oamenii să nu plătească nimic. Ce va face următorul primar, nu am de unde să știu. Câtă vreme sunt eu primar, de asta ocup această poziție, ca să găsesc soluții. Până acum am găsit. Consiliere gratuită fac mai rar".Robert Negoiță: ”Alaltăieri am inaugurat o creșă mare, de 15 grupe, creșa Greierașul. În acest mandat am inaugurat 4 creșe nou-nouțe. Avem o creșă închisă fiindcă o reabilităm și extindem. După ce o reabilităm pe acesta, o să mai reabilităm una, dar suntem pe finalizare. În Sectorul 3 nu avem nicio solicitare neonorată, sunt locuri suficiente. Săptămâna viitoare o să anunțăm și când o să facem înscrieri pentru creșe, grădinițe, școli online. Suntem cea mai digitalizată instituție din România. Avem și Catalogul digital de 4 ani, care nu funcționează foarte bine din nefericire deoarece ministerul educației nu este în stare să ne dea acea autorizație care să oblige cadrele didactice să ținem evidență dublă, și catalogul clasic și cel digital, și multe cadre didactice, din nefericire, nu mai țin situația la zi în catalogul digital, fiindcă nu este obligatoriu.Școlile sunt reabilitate toate, cu câteva excepții unde avem probleme fiindcă sunt monumente istorice și lucrăm foarte mult ca să luăm avizele necesare de la Ministerul Culturii. Să nu vă mai spun despre câți bani este vorba, să reabilităm o clădire monument istoric ne costă de 3-4 ori mai scump decât o clădire normală. Discutăm de 3 școli care nu sunt reabilitate, două licee - Krețulescu și Matei Basarab - și de Școala Nr. 95. Toate sunt monumente istorice”.Despre unități de învățământ fără autorizații ISURobert Negoiță: „Este o mare problemă și am discutat inclusiv cu cei de IGSU pentru că și dânșii sunt încurcați de normativul foarte restrictiv și exagerat pe care lucrăm și care face ca inclusiv clădirea în care dânșii lucrează să nu fie autorizată. Dacă respectăm normativele astea, nu închidem doar școlile, ci și spitalele, Palatul Parlamentului, Guvernul. Noi trebuie să facem tot ce ține de noi ca să îndeplinim cele mai bune condiții, dar pe cale logică dacă acele școli care au funcționat 50 de ani de zile, să vii acum și să spui că nu știu ce, aici avem o mică problemă. Este clar că normativele trebuie să fie clare și realiste, eliminarea totală a riscului nu există.Ce spune că nu a realizat: Nu am realizat tot ce mi-am propus, mai avem jumătate de mandat. Suntem în grafic. Nu doar că realizăm tot ce ne-am angajat, dar facem multe alte lucruri pentru care nu ne-am angajat”.Reporter: Ați promis taxă de salubrizare zero, însă anul trecut mai mulți cetățeni au plătit această taxă. De ce?Robert Negoiță: ”Am promis taxa zero, ea funcționează taxa zero. În primul mandat cetățenii au economisit 50 milioane de euro de la taxa de gunoi. Fac tot ce depinde de mine și ne-am pregătit să rămână taxa zero în continuare. A fost o sincopă - societatea care asigură salubrizarea și avem noi contract și unde există prevedere contractuală că nu au voie să încaseze taxa de salubrizare - au încasat câteva sume derizorii de la cetățeni, iar eu am solicitat să le returneze rapid. Astăzi nimeni în Sectorul 3 nu plătește taxa de salubrizare".Reporter: Pe rețelele de socializare ați fost acuzat că ați distrus mai multe spații verzi după ce ați reamenajat mai multe bulevarde din sector, dar și străzi secundare, că ați diminuat suprafața de spațiu verde existentă pentru a face parcări, ați pus acele borduri roșii. Știu că ați plantat arbori noi, însă o parte dintre aceștia s-au uscat, ceea ce a înfuriat și mai mult, la fel și o parte din cei vechi prinși între betoane. Acuzațiile sunt că ați distrus spațiu verde și ați făcut niște lucrări inutile aruncând pe fereastră banii cetățenilor. Ce ați vrut să faceți cu aceste proiecte și cum comentați acuzațiile aduse de cetățeni și opoziție?"Nu am tăiat copaci. Toți copacii sănătoși care existau pe traseul aleii au rămas în picioare. Au fost copaci uscați și putrezi pe care i-am dat jos. Dacă sunt corcoduși, duzi sau alții asemenea, nu încurajez așa ceva. Fac o mizerie infernală. Avem locuri de joacă pe care trebuie să le spălăm în fiecare zi când fac duzii fructe. Dacă o să găsiți corcoduși și duzi la Viena și la Paris, îi lăsăm și în București. Lăsăm platani, conifere, stejari, tei."La cei peste 10.000 de copaci pe care i-am plantat în Sectorul 3, rata de succes de 100% nu există nicăieri în lume. În pădure, unde nu ai poluare și tot se usucă. Noi când îi transplantăm există o rată de succes, rată destul de mare, reiese și din raportul Curții de Conturi, avem și situații unde se usucă, dar având o perioadă de garanție de 2 ani, se schimbă pe cheltuiala furnizorului. Dacă se usucă, în primii doi ani de la plantare, toți copacii sunt schimbați pe cheltuiala furnizorului. Avem copaci mari care se mai usucă fiindcă se mai îmbolnăvesc, îmbătrânesc și mor. (...) Nu plecăm de la premiza că suntem niște oameni perfecți. Ni se mai întâmplă și nouă să greșim. Dacă se întâmplă, este e o eroare".Robert Negoiță: "Când am ajuns eu la Primărie, cele mai multe bulevarde aveau bordură peste bordură, adică o bordură jos la carosabil peste care venea încă o bordură. Arătau groaznic. A fost nevoie să le punem noi o mască, să le dăm cât de cât un aspect. Aspect care nu mai este cum a fost inițial, nu pentru că nu sunt durabile, rezistă și la ger și la tratament cu sare, dar nu rezistă la accidente. Ele sunt expuse. Această variantă de diafragme nu este o varianta ilegală, nu le mai permite deplasarea când sunt lovite de șoferi, dar ele nu sunt sensibile la ger în combinație cu sare. Sunt afectate de apa sărată. Asta a fost varianta cea mai rapidă și relativ ieftină. Că necesită o mentenanță, vă spun că nu există vreun sistem care să nu necesite mentenanță. Că nivelul de mentenanță este mai mare aici, este o realitate pe care nu avem cum să o negăm. Dar ne-ar fi costat mult mai mult cu acele borduri de granit. Dar am găsit o altă soluție, pe care o implementăm, care este mult mai bună. Cele mai multe diafragme au 4-5 ani. Ele mai trăiesc încă 4-5 ani, după care trebuie schimbate. Noi am găsit o modalitate cu acele borduri nut și feder, care nu sunt gri. (...) Roșul de pe borduri nu are nicio treabă cu PSD, nici măcar nu sunt roșii, sunt cărămizii, este folosit un oxid de fier care nu strică betonul. Prefer orice în afară de gri"Robert Negoiță: Noi nu am făcut nicio pistă pentru biciclete. Am zis că fac și fac. Noi nu am edificat piste de biciclete, dar pe bd. Grigorescu, Lucrețiu Pătrășcanu, aveam trotuar de asfalt. Am citit o carte despre cel mai mare urbanist din lume, în care spune că zonele pentru pietoni trebuie tratate diferit față de zonele carosabile. Dacă pe stradă ai asfalt, zona pietonală trebuie făcută cu alt material. Noi am lăsat trotuarul existent așa, iar cei de la poliție dacă s-au referit că sunt ilegale, au vrut să spună că nu sunt autorizate. Nu le putem autoriza noi. Au dreptate să spună așa, că nu sunt autorizate. Nu noi trebuie să le autorizăm. Noi le-am lăsat că să existe ca piste de biciclete. Este proiectul Primăriei Capitalei care trebuie să le autorizeze. Alături am edificat prin spațiul verde alee pietonală cu pavele. Dar în toate zonele unde am intervenit pe spațiul verde am plantat copaci. Sub copaci nu crește iarbă. Noi încercăm să implementăm noțiunea de spațiu verde în paralel cu parcare, în paralel cu alee. Pot să am și alee și spațiu verde în același timp.Reporter: Una dintre cele mai controversate decizii din mandatul d-voastră, până acum, este înființarea celor 7 companii ale primăriei (S.C. Administrare Active SRL, S.C. Algorithm Rezidential SRL, S.C. Algorithm Constructii SRL, S.C. Ordine si Protectie S3 SRL, S.C. Internet si Tehnologie S3 SRL, S.C. Investitii Spatii Verzi S3SRL, S.C. Administrare Strazi S3 SRL, S.C. Salubrizare si Deszapezire S3 SRL) și 1328 angajați, un capital social de 200 milioane lei. Acestea au preluat câteva dintre serviciile de bază din sector - întreținere școli, proiectul de la Hala Laminor. Ați spus că serviciul de salubrizare va fi preluat de una dintre aceste societăți. Patru din firmele proaspăt înființate de Primăria Sector 3 au în 2018 un buget de circa 300 milioane lei, 500 de angajați și cheltuieli salariale de 30 milioane lei: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3, ALGORITHM CONSTRUCTII S3, Ordine și Protecție Sector 3, Administrare Străzi.Fiindca noi în România avem o experiență negativă cu societățile de stat, merg pe pierdere, au un număr de angajați, o parte numiți politic, alții pe alte criterii) sunt câteva întrebări legitime:- cum garantați că serviciile prestate de aceste firme sunt mai ieftine, dacă nu se face licitație și nu există un mediu concurențial;- cum poate o firmă proaspăt înființată să presteze mai bine un serviciu decât una cu experiență;- ce se va întampla dacă ele nu vor funcționa, și vor rămâne servicii publice neacoperite, fiindcă până faceți licitație, durează?- pe ce criterii faceți angajările? Cum putem avea garanția că aceste firme nu se transformă într-o sursă de venit pentru apropiații partidului, rude etc?Robert Negoiță: "De garantat un preț mai mic decât dacă am face licitație este greu de garantat. Eu vă spun ce ne preocupă. Avem un contract, cred că de trei ori de când sunt primar am făcut licitație și am semnat contracte cu societăți de pază. Au venit, au semnat contract subsecvent, și-au dat seama că nu funcționează la noi ca în alte părți, că le cerem să-și facă treaba și au renunțat la contract. Am încheiat cu trei societăți, au renunțat. Am încheiat cu alte trei, au renunțat, și tot așa. Este aberant. Noi să demarăm procedura de licitație, o echipă din primărie muncește, să facă un caiet de sarcini, să răspundă la întrebări, să analizăm ofertele. Sunt luni în care muncim să semnăm niște contracte. După care vin și spun că nu pot respecta contractul. M-am săturat și de aceea am făcut societate de pază. Un alt aspect, aveți dreptate, în România, în anumite situații, dacă nu în cele mai multe situații, societățile comerciale au fost folosite pentru clientela politică. Dar nu este zona de normalitate, eu cred că cei care îndrăznesc să facă așa ceva, trebuie trași la răspundere. Dar sunt total împotriva acelui discurs că nu ai voie să ai societăți de stat pentru că am fost personal și am văzut societatea de salubritate din Berlin care funcționează de peste 100 de ani. Asta ne dorim să facem și noi. Așa cum m-am angajat din primul mandat că putem să facem o administrare publică performantă și corectă, vreau să-mi demonstrez mie că aceste societăți pot fi performante, chiar dacă îmi iau în calcul că nu vom avea succes cu toți managerii. La o societate contează în mare parte managementul pe care-l are. Un preț mai mic nu pot garanta, a garanta e una, a te angaja este altceva. Angajamentul pe care mi l-am luat este că vom face lucrurile la un preț corect și să fim sub piață".Robert Negoiță: "Am trecut printr-un divorț cu fosta soție. Relația cu familia fostei soții nu a parcurs o perioadă foarte fericită. Nu aveam o relație deloc bună, deloc favorabilă cu fosta cumnată. Este o persoană foarte capabilă, iar stategia existenței mele este să mă înconjor de oameni foarte competenți. Nu mă interesează să fim prieteni, să ne iubim, dar trebuie să avem aceleași obiective, același set de principii și să ne facem treaba. Pe unii nu i-am cunoscut, că au fost puși de consiliu, dar am discuții permanent cu ei. În momentul în care nu își fac treaba trebuie să fie conștienți că își dau demisia. (...) Dânsa este absolventă de ASE, a lucrat la mai multe companii private pe posturi de răspundere și din fericire am avut ocazia să o cunosc și să-i cunosc competențele și dacă am avut ocazia să o recomand, fiindcă nu am numit-o eu, a fost pe criterii 100% profesionale fiindcă de altă natură nu am deloc. Este vorba despre sora fostei soții de care am divorțat și cu care nu mai am o relație bună deloc. Asta nu înseamnă că există garanție că va confirma. Eu am avut încredere și am încredere în competențele ei profesionale, dar în același timp trebuie să demonstreze în fiecare secundă că acele competențe le menține și le îmbunătățește. În momentul în care nu va mai face față, eu sunt cel care va lua o decizie".Reporter: Mai multe străzi din sector, în special în zona centrală sunt pline de gropi, aveți inclusiv străzi de pământ, fără utilități, spre periferie. Situația aceasta este de mulți ani. De ce nu ați rezolvat problema până acum?Robert Negoiță: "Avem o legislație proastă pe partea aceasta cu străzile întrucât ne solicită autorizație de construire pentru toate străzile. Adică din momentul în care s-a încălzit și nu mai avem zăpadă, atunci apar gropile. Nu poți să faci deviz pentru o groapă care nu există. Din momentul în care a apărut groapa, durează și 3 luni să faci documentația chiar dacă repararea ei durează jumătate de oră. De ce? Pentru că legea ne obligă să-i facem proiect, să luăm certificat de urbanism, avize și autorizație de construire. Nu doar că durează foarte mult. De multe ori costul documentației este mai mare decât costul reabilitării gropii"."Eu acum vin de la Comisia de Cultură. Fără PUZ care să-mi spună exact pe unde trece strada, noi nu putem să asfaltăm. Din cauza faptului că unii din administrația centrală nu își fac treaba și nu avem perimetru clar la tot ce înseamnă clădiri de patrimoniu, situri arheologice, cei de la cultură au refuzat să ne dea avizul pentru PUZ-ul de sector. Acest PUZ este necesar pentru a reabilita străzile. Noi cheltuim mai mult să facem curățenie în oraș din cauza acestor străzi de pământ decât am da să le asfaltăm. În zonele protejate, atunci când cerem autorizație de construire pentru asfaltare, este nevoie de avizul Ministerului Culturii. Legea prevede asta. Chiar dacă este aberant, trebuie să respectăm".Robert Negoiță: "Eu până acum, de când sunt primar, nu am ridicat nicio mașină. Am ridicat doar mașinile abandonate pe domeniul public sau fără număr de înmatriculare. Avem situații nu puține în care am avut un eveniment în parcul IOR la care au participat mai mulți cetățeni, iar mai multe mașini au fost parcate pe spațiul verde. Mi se pare inadmisibil așa ceva. Nu aveam cum să-i amendez că erau cu numere de Turcia, de Bulgaria, dar vreau să le ridic scurt. Nu va fi o societate privată care să urmărească profit din această activitate. Va fi un departament din cadrul Primăriei Sector 3 și o să ridicăm fără excepție tot ce este pe spațiul verde, în zonele de siguranță din preajma școlilor și trecerile de pietoni. Nu vom face un jihad, dar consider că siguranța în trafic trebuie să rămână principala noastră treabă și protecția spațiilor verzi, fiindcă investim în spațiile verzi. Recuperarea mașinii va fi undeva la 500 de lei și eu cred că în două săptămâni o să avem primele mașini ridicate".