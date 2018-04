Rectorul şi preşedintele Senatului ASE, cetăţeni de Onoare ai Capitalei. Carmen Stănescu și Ionela Prodan vor primi, post-mortem, Titlul de Excelență

„Așa cum am anunțat și ieri în cadrul ședinței festive care a marcat împlinirea a 105 ani de la fondarea Academiei de Studii Economice, propun Consiliului General al Municipiului București acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice, și domnului Pavel Năstase, președinte al Senatului ASE, în semn de recunoaștere a contribuției domeniului universitar economic la dezvoltarea Capitalei. Având în vedere multiplele solicitări pe care le-am primit la Primăria Municipiului București, la propunerea mea, și prin votul consilierilor generali, vom institui un Titlu de Excelență care se va acorda post-mortem personalităților României, deci și ale Capitalei, în diferite domenii de activitate. Primele astfel de titluri de excelență vor fi acordate, post mortem, doamnei Ionela Prodan, doamna cântecului popular românesc și doamnei Carmen Stănescu, o actrița pe care am iubit-o și am apreciat-o cu toții”, a declarat Gabriela Firea.