Gabriela Firea amenință că îl dă în judecată pe Cristian Bușoi dacă consilierii din opoziție nu votează delegarea unei părți din patrimoniul municipalității către societățile comerciale UPDATE Proiectele nu au fost votate

În plus, Gabriela Firea a cerut instituțiilor de control din România - DNA, DIICOT, Curtea de Conturi, Poliție, Parchete - să verifice activitatea celor 22 de companii pentru a risipi informațiile apărute în spațiul public privind eventuale nereguli.”Astăzi am redactat deja cererea de chemare în judecată a domnului europarlamentar Cristian Bușoi, președinte PNL București, pe care noi îl considerăm autorul moral al blocajului proiectelor benefice pentru cetățenii din București. Dacă nici astăzi aceste proiecte nu sunt votate, mâine dimineață noi depunem această cerere de chemare în judecată. Fac apel la toate instituțiile de cercetare și anchetă ale statului și le transmit rugămintea de a trimite misiuni de control la toate cele 22 de societăți municipale pentru a spulberă o dată pentru totdeauna aceste informații apărute în spațiul public. Vom pune la dispoziție tarifele practicate de societățile comerciale, nu informațiile toxice răspândite în spațiul public”, a declarat Gabriela Firea.Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General de joi se află trei proiecte de hotărâre privind delegarea patrimoniului municipalității către trei societăți comerciale:- proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparțînând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A. Compania ar urmă să primească în administrare locurile de parcare gestionate de Primăria Capitalei.- proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a serviciilor de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora, din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. Compania ar urmă să primească în administrare 776 de străzi, poduri, pasaje.- proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și tarifele serviciului la contractul de delegare a gestiunii activităților privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia în municipiul București către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. În grijă companiei ar urmă să fie alocate 324 de intersecţii semaforizate şi ansambluri rutiere.Fiindcă este vorba despre proiecte privind patrimoniul municipalității, proiectele au nevoie de votul a două treimi din consilieri, astfel că dacă nu votează PNL sau USR acestea nu vor fi aprobate.Consilierii USR au anunțat deja că nu vor vota aceste proiecte.”Suntem într-unul dintre cele mai grave momente din cei doi ani de mandat ai Gabrielei Firea. Astăzi vor fi supuse la vot proiectele de hotărâre de Consiliu prin care o mare parte din București ar putea să treacă în administrarea Companiilor Municipale înființate de Gabriela Firea. Dacă aceste proiecte vor trece, atunci bucureștenii vor pierde orice control asupra propriului oraș. Cerem tuturor consilierilor, indiferent de partid, să se opună proiectelor prin care bunurile vor trece din administrarea Capitalei în administrarea Companiilor. În primul rând, nu știm cine sunt oamenii din conducerea companiilor. Știm cel mult că sunt apropiați de Gabriela Firea și că mulți și-au făcut ucenicia în Voluntari. Dar asta nu este nicio garanție că vor lucra în folosul bucureștenilor. În al doilea rând, nu știm ce plan au aceste companii. Deși am cerut de un an de zile acest lucru, nu am văzut niciun plan de afaceri, nu am văzut nicio idee coerentă, nicio fundamentare și nicio viziune. Nu poți lăsă coloana vertebrală a unui oraș pe mâna unor amatori. Cei din Primărie măcar s-au mai lovit de probleme asemănătoare, dar în aceste companii sunt oameni care nu au nicio legătură cu domeniul. În al treilea rând, o eventuală eliminare a CGMB din lanțul decizional va însemna și mai puțînă transparență și mai puțină responsabilitate față de bucureșteni și va face extrem de dificilă o viitoare revenire la normalitate”, a postat pe pagină de Facebook, Roxana Wring, liderul consilierilor USR din Consiliul General.”În total, cele 3 companii vor primi terenuri şi clădiri în valoare totală de 21.207.456, aproximativ 4.560.000 euro. De asemenea, vor primi în gestiune, parcări, intersecţii rutiere şi ansambluri rutiere, străzi, poduri şi pasaje, inventariate la un total de 1,14 miliarde de lei, aproximativ 246,8 milioane de euro. Directorul Companiei de Parking a Primăriei Capitalei este Niculae Constantin, fost administrator public al orașului Voluntari, coleg de facultate cu soțul Gabrielei Firea. Directorul Companiei de Management al Traficului este Mădălina Șerban, cu experiență în achiziții, dar fără experiență relevantă de management. Mădălina Șerban a lucrat la Romelectro S.A., societate despre care presă a scris că ar fi deținută de oameni conexați cu Dan Ioan Popescu, fost ministru PSD al Economiei. Directorul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A este Petre Foamete, care până acum a fost asociat unic și administrator al societății SC Multi Star Impex SRL. Firma condusă până în acest an de Foamete a avut în ultimii doi ani doar doi salariați și o cifră de afaceri de sub 100.000 lei”, se arată într-un comunicat emis de USR.